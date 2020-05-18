МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Эффекта от сокращения размера ежемесячной накопительной пенсии в настоящий момент не почувствуют ни граждане, ни пенсионный фонд. Мера рассчитана на тех, кто только вступает в пенсионный возраст, и может сформировать негативное отношение к системе, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России начиная со следующего года может снизиться. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минтруда, это произойдет за счет увеличения срока выплат. С 2021 года года срок расчета выплаты накопительной части пенсии может вырасти с 258 до 264 месяцев, или с 21,5 года до 22 лет.

На это время будет делиться вся сумма пенсионных накоплений, которую россияне начнут получать после выхода на трудовой отдых.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Эксперты уверены, что эффекта от увеличения срока выплат в настоящий момент пенсионеры не почувствуют. Мера направлена на тех, кто только вступает в пенсионный возраст и чей срок дожития будет больше. Однако сами выплаты станут меньше, что побудит досрочно забрать деньги.

"Дело в том, что пока на пенсию выходят граждане, не успевшие набрать существенный объем накоплений. В среднем на счетах у россиян не более 200 тысяч рублей, у многих – всего десятки тысяч рублей. Сейчас срок дожития будет увеличен, что делает схему с пожизненной выплатой еще менее выгодной, чем прежде. То есть, большинство пенсионеров, понимающих, что у них есть выбор, заберут деньги досрочно платежами больших размеров", — уверен аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах соглашается с ним. "Это чисто бухгалтерская история — в связи с изменениями демографических оценок регулярно меняют возраст дожития для расчета срока выплат пенсионных накоплений. Так как выплат в моменте нет, это никакого значения ни для кого не имеет", — добавляет он.

Такие изменения в пенсионной системе могут сформировать к ней негативное отношение у будущих пенсионеров, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им.Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Некоторые, скорее, не захотят участвовать в тех или иных пенсионных программах", — добавляет она.

По ее словам, несмотря на то что вся сумма не пострадает, так как наследуется по закону, пенсионеры были уверены, что выплаты будут больше.

БЕЗ ВЫГОДЫ ДЛЯ БЮДЖЕТА

"В том, что срок дожития вырос (и, как следствие, на 2% уменьшилась выплата по накопительной пенсии), нет никакого скрытого умысла", — говорит Емельянов.

Он уверен, что для бюджета в таком перераспределении нет особой выгоды: накопления находятся в виде ценных бумаг в портфелях частных пенсионных фондов и управляющих компаний. "Можно было бы предположить, что срок дожития форсируют ради финансовой поддержки НПФ и ПФР. Но система выплат накопительной части у них настолько сбалансирована, что и они особого позитива от экономии на пенсионерах на себе не ощутят. Для них больший эффект имеет то, что власти уже не первый год замораживают пополнение накопительной части и откладывают введение пенсионного капитала", — говорит он.

По словам Ивановой-Швец, государство, скорее, ориентируется на ту часть пенсионеров, которая только вступает в пенсионный возраст, и для них возраст дожития будет больше.

"С этой точки зрения, такой подход оправдан, так как при этом уровень жизни пенсионеров в будущем не снизится более длительный период", — резюмирует она.



