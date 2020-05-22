НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая — ПРАЙМ. Самолет Airbus A-320 "Международных авиалиний Пакистана" (Pakistan International Airlines, PIA) потерпел крушение в пятницу в жилом квартале близ аэропорта Карачи: воздушному судну не хватило, по различным подсчётам, от 13 до 30 секунд до взлетно-посадочной полосы, чтобы постараться избежать трагедии, унесшей жизни, по последним данным, 90 человек. Двум находившимся на борту удалось выжить.

Как сообщает сервис мониторинга движения самолетов Flightradar24, самолет вылетел из аэропорта Лахора в 13.10 по местному времени (11.10 мск) и должен был приземлиться в Карачи в 14.45 (12.45 мск). На высоте 84 метров самолет прервал маневр и поднялся на 968 метров, чтобы зайти на посадку со второго круга. Спустя несколько минут, когда судно находилось на высоте 160 метров, связь с ним была потеряна.

Согласно опубликованному в соцсетях текстовому фрагменту переговоров пилота и диспетчера, пилот сообщил о потере двигателя, после чего диспетчер сообщил о доступе к взлетно-посадочной полосе. Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия.

В результате трагедии погибли не менее 90 человек. Об этом заявил министр авиации Гулам Сарвар Хан. В свою очередь, Миран Юсуф, пресс-секретарь министерства здравоохранения провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, заявила о 55 погибших.

Выжить удалось двум находившимся на борту: о них сперва сообщил министр информации провинции Синд Насир Хуссейн Шах, не назвав их числа. Он отметил, что пострадавшие доставлены в больницы с ранениями. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь правительства провинции Синд Муртаза Вахаб.

"Пока я могу подтвердить, что два пассажира на борту самолета "Пакистанских международных авиалиний" чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубаир. Оба находятся в стабильном состоянии. Продолжайте молиться за других", — написал он в Twitter.

Наравне с сообщениями о погибших поступают и данные о раненых среди жителей домов, на которые упал самолет. По последним данным, с различными ранениями в больницы доставлено до 30 человек. Кроме этого, департамент здравоохранения и правительство провинции Синда ввели режим "красной тревоги" в ожоговых центрах в Карачи и призвали все больницы оказать помощь пострадавшим в катастрофе.

Как сообщил пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар, пожарным удалось потушить огонь на месте крушения самолета, армия перебрасывает на место поисково-спасательную команду.

Крушение самолета под Карачи – первая за четыре года авиакатастрофа с пассажирским самолетом в Пакистане. До этого в декабре 2016 года разбился двухмоторный турбовинтовой самолёт ATR-42 "Международных авиалиний Пакистана", выполнявший полет из города Читрал в столицу страны Исламабад. Тогда погибли 48 пассажиров и членов экипажа.

Потерпевший в пятницу крушение самолет Airbus A-320 с регистрационным номером AP-BLD был произведен 15 лет назад и, согласно данным ресурса Planespotters, приобретен пакистанской авиакомпанией в 2014 году у китайской China Eastern Airlines. Согласно различным сообщениям, судно прошло последнее государственное техническое освидетельствование в ноябре 2019 года, а все необходимые для полета технические документы были в порядке.

В качестве возможной причины крушения самолета рассматривается техническая ошибка. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Аршад Малик.

"Пилот сказал, что это техническая ошибка. Пилоту сказали, что обе взлетно-посадочные полосы были готовы для его приземления. Однако пилот решил уйти на второй круг. Почему он сделал это, по какой технической причине, мы узнаем", — сказал Малик перед тем, как вылететь в Карачи.

Помощь в расследовании крушения предложил и производитель разбившегося самолета.

"С сожалением подтверждаем, что самолет A320 "Пакистанских международных авиалиний" был вовлечен в инцидент в ходе полета рейса PK8303 из Лахора в Карачи 22 мая 2020 года… Airbus предоставляет помощь в расследовании", — говорится в сообщении компании в Twitter. Также там говорится, что "мысли компании — со всеми затронутыми" происшествием людьми.

Как сообщило управление гражданской авиации Пакистана, бортовой самописец разбившегося под Карачи самолета найден, он будет направлен производителю, его расшифровка может занять несколько недель.

Французское бюро по расследованию авиакатастроф сообщило, что обсуждает возможность отправки экспертов для расследования крушения самолета, но решения пока нет.

Соболезнования близким жертв катастрофы выразил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Он также сообщил, что по факту крушения самолета будет начато немедленное расследование.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Имрану Хану.

Соболезнования выразил и премьер-министр Индии Нарендра Моди, написавший в Twitter, что "глубоко опечален гибелью людей в результате авиакатастрофы".