МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российские компании, опрошенные РИА Новости, пока не торопятся возвращать своих сотрудников в офисы, так как хотят оградить их от опасности заражения коронавирусной инфекцией.

Некоторые предприятия решили продлить "удаленку" работникам и вовсе до конца этого года, где-то разработали план по выводу на работу людей небольшими частями, а кто-то ждет официальной отмашки властей.

Один из крупнейших работодателей России РЖД уже продлили "удаленку" на июнь с правом возвращать сотрудников на места в регионах раньше.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку и сохраняющиеся ограничения, штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса в ОАО "РЖД" рекомендовал продлить режим удаленной работы до конца июня. Вместе с тем, начиная с июня при снятии ограничительных режимов в субъектах Российской Федерации, дорожные штабы по согласованию с центральным штабом ОАО "РЖД" могут принимать решения по поэтапному возвращению сотрудников на рабочие места", — сообщили РИА Новости в РЖД.

Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) планирует продлить основные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции до июля.

"Мы продлеваем действие основных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, как минимум, до конца июня. Ограничения смягчаются для сотрудников, которые сейчас работают в удаленном режиме — они смогут вернуться на рабочие места, если это продиктовано бизнес-необходимостью и не противоречит региональным требованиям. Компания обеспечит все необходимые меры безопасности", — рассказал РИА Новости представитель компании.

ПАО "Россети" будут выводить сотрудников из режима удалённой работы в течение трёх-четырёх недель в регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, а часть сотрудников могут и вовсе так и оставить на "удаленке" на постоянной основе, сообщила компания в своем Telegram-канале.

В агропромышленной компании "Черкизово" РИА Новости сообщили, что "на текущий момент компания формирует планы по возврату сотрудников в офис, но каких-либо решений пока нет. Сроки будут отличаться по регионам в зависимости от ситуации в каждом из них".

ПОРЦИОННО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

В крупнейшем российском провайдере цифровых услуг и сервисов "Ростелеком" РИА Новости рассказали, что предельно внимательно относятся к предупреждению заболеваний коронавирусом и они не спешат с выходом сотрудников на работу в офис.

"Компания допускает выход отдельных сотрудников в офис в случае острой производственной необходимости с соблюдением всех необходимых мер безопасности: измерение температуры, соблюдения социально-безопасной дистанции, дезинфекция и т.д. При этом некоторое смягчение требований самоизоляции допускается в тех регионах, где, по мнению Роспотребнадзора, смягчается ситуация с коронавирусом", — сказали в компании.

Оператор связи "Билайн" начал внедрять проект удаленной работы BeeFREE еще в 2016 году. Уже в конце 2019 года, до начала пандемии, более 60% сотрудников несколько дней в неделю могли работать из дома. Сейчас в полностью удаленном режиме работают более 90% сотрудников.

"В данный момент мы изучаем разные сценарии использования удаленной работы, включая увеличение сроков возможности работы на BeeFREE, а также введение дополнительного контроля за численностью сотрудников в офисе после завершения пандемии. Мы готовим план-график поэтапного выхода и реорганизуем офисное пространство с точки зрения безопасности и эргономики. Кроме того, после снятия режима самоизоляции у всех сотрудников будет возможность в течение некоторого времени продолжать работать из дома", — сообщили в компании.

Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.

Так же поступили и в "Яндексе". "Сотрудники могут по желанию до сентября работать удаленно. Сейчас мы продумываем организацию тестирования сотрудников к моменту возвращения людей в офисы", — рассказали РИА Новости в компании.

Оператор связи МТС сообщил РИА Новости, что сейчас у них работает на "удаленке" около 30 тысяч сотрудников. "Мы внимательно следим за ситуацией и как только она будет благоприятной для возвращения сотрудников в офис — это будет предложено", — сообщил представитель МТС.

НЕТОРОПЛИВЫЕ ДЕНЬГИ

Российские банки пока не торопятся возвращать сотрудников в офисы. Так, у ВТБ около 40% сотрудников в настоящее время работают на удаленном режиме, и для них банк продлил его до 14 июня. При этом по мере стабилизации обстановки все сотрудники, работающие в настоящее время дистанционно, будут возвращены к обычному режиму работы, обещают в кредитной организации.

Альфа-банк разрешил своим сотрудникам до конца года не выходить в офис, поскольку опасность в связи с распространением коронавируса по-прежнему остается. Группа "Тинькофф", продлив удаленный режим работы до 1 августа, планирует внедрить после завершения самоизоляции гибкий график работы, который предусматривает работу части сотрудников в офисе, а части — дома.

Сбербанк начал формировать команды сотрудников внутри части подразделений, которые на добровольной основе будут поэтапно возвращаться к работе в стандартом формате. В банке заверили, что все выходящие на очную работу сотрудники банка получают необходимые средства индивидуальной защиты. Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в середине мая говорил, что около 70% сотрудников Сбербанка будут продолжать работать на удаленном режиме, а в июле банк еще раз оценит ситуацию.

В свою очередь, платежный сервис Qiwi начнет выводить сотрудников из режима удаленной работы не ранее, чем с 1 сентября. Однако для части сотрудников, которым жилищные или другие условия не позволяют продолжать работать удаленно, компания организует ранний выход в офис — с 1 июля. Но таких сотрудников не более 10%, уточнили в компании.

Работающие в НСПК и не задействованные в обеспечении бесперебойности и полноценного функционирования сервисов непосредственно в офисе компании продолжат работать дистанционно до конца июня, рассказали там РИА Новости. "В настоящее время в удаленном режиме продолжают работать 90% сотрудников компании. Мы внимательно следим за ситуацией и в зависимости от ее развития будем рассматривать различные варианты по возможному возвращению сотрудников к работе в офисе", — добавили в компании.

В свою очередь, Московская биржа начнет возвращать сотрудников с удаленной работы после существенного снижения количества новых заболевших коронавирусом в Москве, при этом не более 10% сотрудников в неделю, рассказал РИА Новости директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской биржи Сергей Демидов.

"Сейчас около 10% сотрудников биржи работают из офиса – это оптимальное количество для обеспечения непрерывности торгов и клиринга. Компания начнет выводить сотрудников с удаленной работы с момента существенного снижения количества новых заболевших коронавирусом в Москве и будет делать это поэтапно – не более 10% от численности в неделю. При этом мы обсуждаем возможность оставить часть сотрудников на удаленной работе на долгосрочной основе", — уточнил он.