МОСКВА, 8 июня. — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США слегка повышаются после ралли прошлой недели. Инвесторы пытаются оценить вероятность второй волны коронавируса на фоне смягчения карантинных мер, а также последствия для восстановления экономики.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average колебались между прирстом и потерями, но потом повысились на 0,7%. В пятницу индекс "голубых фишек" вырос на 3,2%. Подъему предшествовала публикациях данных по рабочим местам в США, которые неожиданно в мае выросли на 2,5 млн.

"Рынки взяли передышку после прошлой недели, – говорит Эдвард Пак, заместитель инвестиционного директора Brooks Macdonald. – Хотя настрой рынка улучшился, рынок отчасти осознает, что, несмотря на хорошие данные по рынку труда США, еще рановато говорить о начале полноценного восстановления".

После снятия ограничений для общества и бизнеса некоторые штаты также сообщают о росте числа новых случаев коронавируса. Согласно таблице пятидневных скользящих средних значений Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев выросло в Калифорнии, Юте, Аризоне, Северной Каролине, Флориде, Арканзасе и Техасе, а также в других штатах.

Нью-Йорк, сильнее всего пострадавший от пандемии, планирует возобновить экономическую деятельность с понедельника.

За два месяца вирус не может исчезнуть, – заметил Оливер Джонс, старший рыночный экономист Capital Economics. – Судя по секторам, уязвимым для карантина, в том числе транспортному, инвесторы ждут, что в ближайшие месяцы будет медленная или болезненная отмена мер".

В Европе на рынках акций произошел спад. Панъевропейский Stoxx Europe потерял 0,1%, индексы Германии и Франции тоже снизились. План налогово-бюджетного стимулирования, предложенный за последние недели исполнительной властью ЕС, не нашел поддержки у ряда стран. План будет обсуждаться лидерами ЕС в четверг.

"Все еще есть опасения, связанные с Европейским фондом восстановления, – заметил Дин Тернер, экономист UBS Global Wealth Management. – Каким бы нужным и впечатляющим ни был фонд, он может быть воплощен в жизнь не ранее следующего года".

В 13.45 по Гринвичу президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит перед законодательным органом ЕС, и у инвесторов будет возможность получить новости об ответе ЕЦБ на пандемию и о денежно-кредитной политике в целом.

Нефть Brent подорожала на 0,8% до 42,67 доллара за баррель. Страны ОПЕК и их союзники договорились в общей сложности сократить добычу на 9,6 млн баррелей в день до конца месяца. Нефть WTI повысилась в цене почти на 1%, тогда как ранее впервые с начала марта пересекла отметку в 40 долларов.

Савро Саркар, аналитик нефтегазового сектора DBS Bank, заметил, что масштабные меры стимулирования со стороны центробанков поддержали рынки энергоносителей, и в ценах на нефть уже учтено значительное восстановление экономики.

"На рынке нефти многовато оптимизма", – заметил Саркар, добавив, что возможна распродажа, если, например, страны не захотят следовать ограничениям по добыче. Однако, по его словам, нефть Brent может к концу года подорожать примерно до 50 долларов, поскольку рост спроса и сокращение добычи могут в следующем году привести к дефициту предложения.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с пятничных 0,903% до 0,912%. В конце прошлой недели на фоне превзошедших ожидания данных по рабочим местам доходность облигаций США выросла до максимума с конца марта, что говорит о существенном изменении настроя инвесторов, которых волновали перспективы экономики.

Японский Nikkei 225 прибавил 1,4%, а гонконгский Hang Seng и Shanghai Composite повысились незначительно. В Австралии торги не проводились в связи с праздником.

"Хорошие данные по рынку труда, вышедшие в пятницу, стали очередным подтверждением идущего восстановления экономики", – говорит Эли Ли, директор по инвестиционной стратегии в Bank of Singapore.

Ли полагает, что доллар будет на низком уровне еще 6-12 месяцев, и это будет благотворно для акций на европейских рынках и рынках развивающихся стран Азии. Однако Ли все еще настороженно относится к ставкам на резкое восстановление, учитывая неопределенность, связанную с выборами в США, усилением напряженности в отношениях США и Китая и вероятности повторных волн коронавируса.

Дэвид Чао, стратег Invesco по рынкам АТР (кроме Японии), отмечает, что инвесторы оценивают обнадеживающие данные по занятости в США и разочаровавшие торговые показатели Китая.

Как стало известно в выходные, экспорт Китая в мае снизился на 3,3%, а импорт упал на 16,7%.

"Из этих данных видно, что в Китае все еще низкие уровни потребления", – заметил Чао, указав на другие признаки неустойчивости экономики, в том числе на то, что, по оценкам, ранее в этом году без работы осталось 80 млн человек. Снижение цен на сырье также привело к сокращению показателя импорта.

Авторы Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com, Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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