МОСКВА, 9 июня — Dow Jones. Мировые фондовые индексы преимущественно снизились. Накануне в ходе ралли в США S&P 500 перешел на положительную территорию за период с начала года.

Фьючерсы на S&P 500 теряют 1%, указывая на вероятность снижения при начале торгов в США. Индекс волатильности Cboe поднялся до максимума за неделю. Панъевропейский Stoxx Europe 600 просел на 1,4%.

"После вчерашнего ралли участников рынка искушает возможность зафиксировать прибыль, – пояснил Лука Паолини, старший аналитик Pictet Asset Management. – Нет ничего постыдного в том, чтобы уравновесить позиции и взять паузу. Перспективы мировой экономики крайне непростые".

Национальное бюро экономических исследований накануне заявило, что экономика США в феврале вступила в рецессию после 128 месяцев роста. Этот спад, по словам бюро, может оказаться "короче, чем предыдущие рецессии".

Федеральная резервная система в понедельник заявила, что смягчит условия своей новой программы кредитования малого и среднего бизнеса, показав, что она по-прежнему обеспокоена перспективами американских компаний. Эта инициатива, представленная в марте, призвана заполнить пробелы, оставшиеся после правительственных антикризисных программ помощи. ФРС уже в третий раз корректирует свой план на фоне всеобщих опасений насчет того, что попытки смягчить шок, вызванный коронавирусом, могут принести разочаровывающие результаты.

Согласно анализу Wall Street Journal данных Университета Джонса Хопкинса, более 12 американских штатов зафиксировали ускорение роста подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в последнюю неделю по сравнению с неделей ранее.

"Некоторые вопросы по-прежнему висят в воздухе, – отметил Лук Филип, директор по управлению дискреционными портфелями в SYZ Private Banking. – Будет ли вторая волна вируса? Как много будет дефолтов и банкротств? Будет ли восстановление во второй половине года таким сильным, как ожидается?"

Немецкий ведущий фондовый индекс упал на 2% и вошел в число аутсайдеров в Европе. Экспорт из Германии в апреле из-за коронавирусной пандемии упал рекордными темпами, сообщило статистическое агентство Destatis.

"Экспортный сектор, возможно, больше всего подвержен влиянию кризиса. Он страдает от внутренних карантинных мер, а также от карантина по всему миру и сбоев в цепочке поставок, – указал Карстен Бржески, старший экономист по еврозоне в ING. – Восстановление в ближайшие месяцы нельзя будет назвать возвращением к нормальному состоянию".

В Азии некоторые индексы выросли. Shanghai Composite поднялся на 0,6%, в Гонконге Hang Seng прибавил 1,1%, а в Австралии S&P/ASX 200 – 2,4%. Однако японский Nikkei 225 опустился на 0,4%. Иена восстановилась после снижения и укрепилась на 0,5% к доллару.

Нефть Brent подешевела на 1,7% до 40,08 доллара за баррель. В понедельник нефть снизилась в цене впервые за семь сессий.

Индекс доллара WSJ повысился на 0,4%. Уровень предыдущей сессии был минимальным с 10 марта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась со вчерашних 0,883% до 0,819%.

Пол Чью, аналитический директор Phillip Securities в Сингапуре, заметил, что постепенное восстановление ключевых экономик и масштабное стимулирование со стороны ФРС сформировали "почти идеальные" условия для рисковых активов, в том числе акций.

"Учитывая, что доходность 10-летних казначейских облигаций (США) составляет менее 1%, для инвесторов здесь нет особой внутренней ценности", – пояснил Чью.

Как он добавил, заинтересованность в рисках продолжит повышаться по мере сокращения случаев коронавируса в крупных экономиках и возобновления экономической деятельности во все большем числе стран.

Авторы Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com, Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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