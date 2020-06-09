МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российские покупатели иностранных интернет-магазинов жалуются на сроки доставки посылок из-за границы. По данным РБК, клиенты служб экспресс-доставки сообщают о том, что зарубежные посылки стали доставляться дольше, чем раньше, после вступления в действие новых правил Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующий приказ вступил в силу в феврале, но фактически начал действовать в мае.

Этот документ устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов — они должны содержать информацию о товарах не более чем из 100 посылок. Ранее ПО таможни позволяло обрабатывать 500 отправлений. Ужесточился и контроль со стороны таможни в отношении всех экспресс-перевозчиков, число назначаемых досмотров увеличилось десятикратно. Ситуацию осложняет взаимодействие информационной системы ФТС с базой данных МВД – приходится запрашивать дополнительные сканы паспортных данных. В результате таможня обрабатывает международные посылки дольше обычного.

По данным РБК, чаще всего задерживаются посылки с интернет-сайтов ASOS, MyProtein и Look Fantastic. Ожидается, что в перспективе задержки коснутся 90% всех доставляемых посылок.

КРИЗИСА НЕТ, ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ

Однако опрошенные "Прайм" эксперты и участники рынка не находят ситуацию критической. По их мнению, дело в сокращении спроса на зарубежный онлайн-шопинг вкупе с системными проблемами трансграничной торговли.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, никаких жалоб на задержки доставки посылок из-за рубежа на данный момент нет. "Мы должны понимать, что оформление декларации – операция чисто механическая. Таких операций стало больше, но на скорость доставки это влиять не должно. Есть определенные шаблоны документов, поэтому оформить 1 или 5 реестров – задача чисто техническая. От количества заполняемых шаблонов сроки доставки не меняются", — сказал он.

Трансграничная торговля вызывает определенное беспокойство не только в свете ограничений из-за пандемии, рассуждает гендиректор информагентства InfoLine Иван Федяков.

"Мы видим, что целый ряд факторов привел к тому, что тренд на ее рост стал меняться. Зарубежные интернет-покупки росли много лет, и, казалось, так будет всегда. Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло: в период пандемии и ограничений контактов с другими странами количество покупок за рубежом упало", — указал он.

В целом такие товары относительно безопасны с точки зрения распространения инфекции, и запретов на них не было. Но поговаривали, что они возможны, и наше население на фоне роста общего беспокойства решило подстраховаться.

Эта новость – скорее сигнал о системных трудностях трансграничной торговли. Еще задолго до ограничений, введенных этой весной, и до новых правил ФТС сроки доставки начали увеличиваться, усилились недопоставки, ухудшилась коммуникация с зарубежными поставщиками. Сейчас же мы видим некий повод для привлечения внимания со стороны участников рынка, полагает Федяков.

ШАНС НА УСПЕХ

По данным АКИТ, в 2019 году рынок интернет-торговли в РФ вырос на 22,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2,032 триллиона рублей. Из них на локальный рынок пришлось 1,446 трлн рублей, на трансграничный — 586 млрд рублей.

"В 2020 году я ожидаю роста внутреннего рынка на 30%, трансграничного – на 10%. Это связано с тем, что в период эпидемии покупательский спрос сместился в категорию товаров повседневного спроса, а зарубежные интернет-магазины специализируются в основном на других категориях. Последние два месяца были неблагоприятными для трансграничного сегмента, и это, безусловно, окажет влияние на годовые результаты", — прогнозирует Соколов.

В целом изменений всегда было много, и адаптация к ним не была проблемой. Но сейчас они глубже и носят системный характер. Так или иначе, интерес к покупкам в интернет-магазинах за рубежом будет восстанавливаться, прежде всего, по экономическим причинам. На фоне снижения доходов многим потребителям интереснее приобретать товары именно там.

"Однако сейчас российские онлайн-магазины получили исторический шанс занять нишу на этом рынке и далее ее успешно эксплуатировать. Феноменальный рост продаж Wildberries и "Озона" поддержан не только закрытием физических магазинов, но и тем, что за рубежом стали покупать меньше", — заключил Федяков.



