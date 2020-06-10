МОСКВА, 10 июня — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы сегодня колеблются. Инвесторы ждут свежих экономических прогнозов ФРС и указания на то, какую поддержку окажет экономике денежно-кредитная политика.

Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,1%, что предвещает снижение при открытии торгов в Нью-Йорке. Во вторник индексы США откатились, взяв паузу после мощного ралли, благодаря которому он на короткое время перешел на положительную территорию за период с начала года.

Инвесторы полагают, что ФРС по итогам двухдневного заседания оставит ставки без изменений и не внесет существенные изменения в политику. Трейдеры обратят пристальное внимание на первые экономические прогнозы ФРС с начала пандемии и будут искать в них указания на то, насколько серьезную и длительную рецессию ожидает центробанк.

"Несмотря на неожиданное повышение числа рабочих мест, о котором стало известно на прошлой неделе, в экономике еще много слабых мест, – говорит Юджин Филалитис, портфельный управляющий Fidelity International. – Как минимум еще несколько месяцев они могут продолжать текущий мягкий курс".

ФРС сегодня завершает свое двухдневное заседание и в 18.00 по Гринвичу объявит о решении. В 18.30 по Гринвичу начнется пресс-конференция, в ходе которой Джером Пауэлл, возможно, прояснит взгляды ФРС на программу выкупа облигаций и намерения в отношении процентных ставок в долгосрочной перспективе.

ФРС в марте снизила целевой диапазон краткосрочных процентных ставок до 0%-0,25% и начала ряд программ, призванных успокоить финансовые рынки и стабилизировать экономику в период пандемии. По словам инвесторов и аналитиков, эти меры в последние недели помогли рынку акций США, а также корпоративным облигациям восстановиться.

"Это ралли просто не связано с экономической статистикой или даже перспективами восстановления. Оно связано с ожиданиями насчет того, что центробанки и правительства поддержат восстановление экономики", – пояснил Двайфор Эванс, директор State Street Global Markets по макроэкономической стратегии в регионе АТР.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась с вчерашних 0,829% до 0,810%.

Организация экономического сотрудничества и развития сегодня объявила, что вторая волна карантинных мер, направленных на подавление новых вспышек коронавируса, нанесет сильный удар по мировой экономике, и так находящейся в состоянии сильного спада. ОЭСР полагает, что мировая экономика в этом году сократится на 6%, если удастся избежать второй волны заражений и ограничительных мер.

На мировых рынках акций сложилась неоднородная картина. Панъевропейский Stoxx Europe 600 понизился на 0,3%, продолжая динамику двух предыдущих дней.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,2% при поддержке секторов здравоохранения и электроники. Ведущий индекс Южной Кореи прибавил 0,3%, а гонконгский Hang Seng немного снизился.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,4%. Как показали официальные макроданные, снижение цен китайских производителей в мае усилилось до 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем рост индекса потребительских цен (CPI) в мае замедлился до 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Оба показателя не оправдали консенсус-ожидания экономистов, опрошенных The Wall Street Journal.

Брюс Пан, директор по макроэкономическим исследованиям в China Renaissance Securities, отметил, что эта статистик показала, что слабый спрос остается фактором риска на фоне восстановления китайской экономики.

"Опасения насчет безработицы и снижения зарплат могут сдержать потребительские расходы. Небольшие фирмы и компании, ориентированные на экспорт, вероятно, продолжат сталкиваться с трудностями", – считает Пан.

Авторы Xie Yu, Yu.Xie@wsj.com, Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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