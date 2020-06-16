МОСКВА, 16 июня. — Dow Jones. Редко бывало, чтобы у инвесторов было столько денег, как сейчас. Столкнувшись с самой серьезной экономической неопределенностью за последние десятилетия и головокружительным периодом волатильности на фондовом рынке в США, многие инвесторы ринулись в фонды, ориентированные на денежные рынки. По данным Refinitiv Lipper, которые она отслеживает с 1992 года, активы в этих фондах недавно достигли рекордного максимума — 4,6 трлн долларов.

Активы этих фондов – один, но не единственный показатель денежных накоплений. Инвесторы откладывали деньги и в других местах. Другие показатели, например банковское вклады, тоже находятся на высоком уровне.

Аналитики объясняют приток денежных средств коронавирусной пандемией, которая спровоцировала бегство из акций, облигаций и сырьевых товаров. Тем временем стимулирующие чеки, разосланные миллионам американцев в рамках пакета экономической помощи, лишь увеличили данные запасы.

Это очередной обескураживающий сигнал на рынках: многие инвесторы и без того пытаются увязать экономический спад, вызванный коронавирусной пандемией, с простимулированным поразительным ралли, в результате которого ведущие американские фондовые индексы с минимумов, достигнутых в конце марта, отскочили более чем на 35%.

Есть много мнений насчет того, что эти гигантские денежные накопления значат для рынков. Многие инвесторы, нервничающие из-за экономического спада, недоумевают, что индексы взлетели так высоко и так быстро, и предпочитают найти убежище в денежных средствах, а не инвестировать в рынок. Другие держат деньги вне игры, но готовы задействовать их в случае появления привлекательной возможности.

Беспокойство вокруг подъема рынка стало особенно очевидным в последнее время: S&P 500 в четверг упал на 5,9% (это его самое ощутимое падение с марта), а в пятницу и понедельник отмечались сильные колебания индекса. С конца марта он подскочил на 37%, хотя с начала года его потери оцениваются в 5,1%.

Несмотря на ралли, доля акций в портфелях инвесторов, по данным Deutsche Bank, остается на одном из минимальных за последнее десятилетие уровне. Во время недавней распродажи на фондовый рынок выскочили новые индивидуальные инвесторы, тогда как более крупные институциональные инвесторы начали увеличивать позиции в акциях лишь недавно. Об этом написала команда стратегов Deutsche Bank под руководством Парага Татте в аналитической заметке от 5 июня.

Джереми Грэнтам из GMO LLC, который снискал одобрение благодаря своим предупреждениям перед банкротствами на Уолл-стрит в 2000 и 2008 году, написал в квартальном письме, что оценки на фондовом рынке сейчас одни из самых высоких в истории, хотя американская экономика остается практически в таком же плачевном состоянии, как и до этого.

США официально вступили в рецессию в феврале, положив конец исторической 128-месячной фазе роста. Между тем S&P 500 торгуется к прогнозируемой прибыли на уровне 21,7х, а его коэффициент форвардная цена/прибыль близок к уровням, которые наблюдались во время схлопывания пузыря доткомов.

Как утверждает Джон Каннисон, инвестиционный директор инвестиционной фирмы Baker Boyer, в середине мая он вновь вложил часть средств в рынок и, вероятно, предпочтет постепенно наращивать позиции в акциях, особенно если они продолжат дешеветь. Некоторые рыночные эксперты расценивают осторожные шаги таких инвесторов, как Каннисон, как позитивный знак того, что у фондового рынка еще есть потенциал для роста.

Однако другие сведения указывают на то, что трейдеры пессимистично оценивают последнее ралли. Судя по данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), по мере отскока акций фонды с внешним финансированием, например хедж-фонды, накопили максимальное с 2016 года количество медвежьих позиций по фьючерсам на S&P 500.

— Автор Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ