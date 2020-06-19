МОСКВА, 19 июня — Dow Jones. Руководство Федеральной резервной системы США, по всей видимости, не готово более агрессивно управлять стоимостью заимствований на финансовых рынках.

В последнее время руководство центрального банка обсуждало контроль над кривой доходности, то есть способ стимулирования, при котором доходность определенных категорий казначейских ценных бумаг не может превышать установленного ФРС уровня. Центральный банк при этом использует покупки гособлигаций для выполнения этого условия.

Некоторые центральные банки мира уже используют данный инструмент. Контроль над кривой доходности станет эволюцией покупок активов, которые ФРС осуществляла во время финансового кризиса 2008-2009 года и к которым снова прибегла в настоящее время. На определенном этапе подобный инструмент может оказаться весьма важным, учитывая, что руководство ФРС намерено сохранять ставки на почти нулевых уровнях как минимум до 2022 года. При таких низких ставках ФРС может понадобиться прибегнуть к контролю над кривой доходности, чтобы осуществить дальнейшее стимулирование.

Пока что ключевые фигуры в руководстве ФРС не видят срочной необходимости в использовании данного инструмента, тогда как центральный банк делает все возможное для преодоления шока, вызванного пандемией коронавируса.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник, выступая в сенате, заявил, что обсуждение контроля над кривой доходности в центральном банке носит преимущественно образовательный характер. "Это не является чем-то, что мы все решили предпринять", — уточнил он в среду.

Другие руководители ФРС придерживаются аналогичной позиции, отмечая, что вопрос изучается, но использование этого инструмента пока что не планируется.

Глава ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс и президент ФРС-Кливленд Лоретта Местер считают контроль над кривой доходности мерой, которая позволит усилить эффективность опережающей индикации относительно перспектив процентных ставок.

Руководство центрального банка уже просигнализировало о том, что ключевые процентные ставки будут оставаться на чрезвычайно низких уровнях до тех пор, пока восстановление экономики не наберет обороты. Теперь же в ФРС обсуждают вопрос о том, как можно выразить эту приверженность более наглядно.

"Контроль над доходностью, к которому прибегли в некоторых других странах, является инструментом, который может дополнить опережающую индикацию" и другие инструменты центрального банка, отметил Уильямс в мае.

Однако этот инструмент не безупречен. Глава ФРС-Даллас Роберт Каплан не исключает его использование, но предупреждает о побочных эффектах.

"Я настроен несколько скептично, но намерен продолжать изучать этот вопрос, — сказал он. – Я опасаюсь появления диспропорций или же усугубления дисбалансов на финансовых рынках".

"Мы сделали многое на сегодняшний момент для стабилизации рынков, и я боюсь зайти слишком далеко с точки зрения нарушения механизма определения цен на казначейские облигации", — добавил Каплан.

Дальнейшая динамика кривой доходности казначейских облигаций США может внести свой вклад в обсуждение этого вопроса. Доходность всех типов государственных ценных бумаг находится вблизи исторических минимумов, причем доходность 10-летних казначейских облигаций и облигаций с меньшим сроком погашения составляет менее 1%. Если эта доходность начнет расти, а перспективы экономики останутся неблагоприятными, то разговоры о контроле над кривой доходности в ФРС могут зазвучать с новой силой.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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