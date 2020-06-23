МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российские банки рассказали, как часто их клиенты подвергаются атакам мошенников, которые создают фейковые аккаунты в социальных сетях. Так, некоторые игроки фиксируют рекламы мошеннических сайтов от имени кредитных организаций, другие же, напротив, не сталкивались с такими случаями, показал опрос, проведенный РИА Новости.

Ранее Сбербанк предупредил о появлении фейковых страниц от имени банков в Facebook. Одной из наиболее распространенных схем мошенников является "Акция от Сбербанка", причем подобные объявления появляются и от имени других банков, рассказали в крупнейшем банке. Второй по активам банк ВТБ в свою очередь в июне зафиксировал жалобы клиентов на мошеннические сайты, которые напоминают банковские.

"Мы несколько раз фиксировали появление рекламы мошеннического сайта на Facebook, который выдает себя за инвестиционную платформу банка. В таких случаях мы связываемся с администрацией соцсети и хостинга с требованием о блокировке", — рассказали также в Райффайзенбанке. По словам руководителя отдела информбезопасности банка Дениса Камзеева, мошенники могут найти способы разместить поддельную рекламу вновь, и поэтому приходится постоянно мониторить соцсети.

По словам PR-директора "Почта банка" Ольги Очеретиной, мошенники активизировались во всех соцсетях, не только в Facebook. "При этом площадки "Одноклассники" и "ВКонтакте" намного активнее борются с подобными схемами. Как правило, жалоба на мошенничество в этих соцсетях рассматривается не позднее следующего дня, а еще чаще в течение нескольких часов. В Facebook же такие жалобы остаются без разбора неделями. Согласитесь, в этом вопросе счет идет на часы, а не недели", — отметила Очеретина.

Газпромбанк пояснил, что подобные схемы мошенничества являются разновидностью фишинга, в котором в качестве канала доведения информации используются группы в соцсетях. "Такие же письма рассылаются в виде спама по электронной почте и сообщениями со взломанных аккаунтов в социальных сетях. Смысл таких рассылок — заманить жертв на сайт с вредоносной программой или формой для заполнения данных под предлогом проверки суммы выплаты (которая якобы причитается — ред.)", — раскрыл подробности схемы замначальника департамента защиты информации ГПБ Алексей Плешков.

Вместе с тем в МКБ и Промсвязьбанке заявили, что подобные жалобы к ним не поступали. "Подделок официальных страниц банка "Зенит" в социальных сетях не зафиксировано", — добавил также начальник департамента кибербезопасности этого банка Олег Волков. В целом, как отметил директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов, в банке не отмечают принципиально новых схем в арсенале киберпреступников, однако стало намного больше информационных поводов, которыми могут пользоваться мошенники.

При этом в банке "Открытие" добавили, что мошенники используют также уловки с "раздачей денег", но преимущественно не от имени банков. В данном случае злоумышленники эксплуатируют схему возврата НДС, государственных компенсаций, помощи фондам в рекламных блоках сервисов электронной почты и YouTube, пояснили в банке.