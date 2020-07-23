МОСКВА, 23 июля — Dow Jones. Америка остается хозяином положения, по крайней мере, в том, что касается обеспечения защиты испуганных финансистов в период кризиса.

Масштабы мировой зависимости от финансовой системы США отражаются в новых данных Банка международных расчетов, опубликованных на этой неделе. Эти данные указывают на чрезвычайно быстрый рост заявок на приобретение долга госсектора со стороны небанковского сектора в 1-м квартале.

Владения госдолга включены в эти данные так же, как и заявки по программам Федеральной резервной системы.

В общем такие заявки выросли на 564,49 млрд долларов за первые три месяца текущего года. Это составляет более половины от роста заявок на средства правительств и центральных банков всего мира. Это также больше, чем любой квартальный рост банковских заявок в госсекторе в мире за всю историю.

В БМР отмечают, что резервы неамериканских банков в ФРС выросли за 1-й квартал на 320 млрд долларов, поэтому понятно, что они составляют львиную долю от этого роста.

Этот масштабный рост также указывает на ограниченность официальных данных в том, что касается покупок казначейских облигаций иностранцами, которые иногда расцениваются как потоки в американские активы-убежища. Как отмечает Брэд Сетсер из Council on Foreign Relations, иностранцы продали огромные объемы долгосрочных гособлигаций США в марте.

Все более доминирующая позиция США в период финансовых потрясений этой весной, возможно, не оказались большим сюрпризом, но это стоит обсудить при рассмотрении будущей роли доллара, а также то, какие альтернативы могут однажды появиться.

Что касается экономики еврозоны, то она составляет около 60% от экономики США, но рост заявок на суверенный долг еврозоны составляет лишь одну треть от аналогичного показателя США. Недавние заявления о том, что Евросоюз будет выпускать совместные облигации, возможно, приведут к выпуску общих активов-убежищ, деноминированных в евро, что укрепит международную роль евро. Но этот результат вряд ли можно назвать неизбежным.

Рост трансграничных заявок на инструменты правительств и центральных банков развивающихся стран почти не зарегистрирован: он составил всего 18,88 млрд долларов. Если кто-то говорит, что китайский юань может стать важной международной валютой, должен подумать: захотят ли международные инвесторы обратиться к китайским государственным институтам, когда ухудшатся финансовые условия.

В любом случае, долларовые валютные резервы составляют 62% от всех валютных резервов в мире. И хотя зачастую ссылаются на этот факт как на доказательство важности этой валюты, он, возможно, недооценивает эту роль.

В настоящее время, когда это действительно имеет значение, американские инструменты оказались единственным реальным направлением, куда могут обратиться мировые банки. В 1-м квартале года, а особенно в марте, доллар, очевидно, играл наиболее важную роль.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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