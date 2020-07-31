МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Стремление банков получить доступ к "спящим" счетам клиентов связано, в первую очередь, с желанием получить средства, в том числе, на ведение по ним обязательных операций. Это часть назревшей реформы "антиотмывочного" законодательства, однако регулятор не должен допустить нарушения прав клиентов, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Банки хотят получить доступ к "спящим" счетам клиентов. Как пишут "Известия", с идеей вышел Абсолют банк, а поддержали ее все крупнейшие кредитные организации страны. Речь идет о праве списания комиссии и кредитных платежей со счетов, данные которых не удалось обновить в течение года. По данным издания, предложение подготовлено в рамках "регуляторной гильотины" ЦБ — механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка.

По мнению авторов инициативы, новация позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам — предотвратить мошенничества со "спящими" счетами.

БАНКАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ

Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов, данные по которым не обновлялись более года. Но до того как Центробанк запретил списание комиссий по спящим счетам, это была обычная практика банков, рассказал "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

"Зачастую списание средств становились неожиданностью для клиентов, особенно для тех, кто переставал пользоваться картой после истечения срока ее действия, но не подавал заявления на закрытие карточного счета. Оспаривать такую практику в суде было довольно сложно, так как по договору именно клиент обязан обновлять сведения о себе", — комментирует он.

Разумеется, банки изначально были против запрета, и теперь пытаются отменить его под соусом заботы о клиентах, у которых за годы бездействия накапливается большая задолженность за ведение счета или по просрочке по кредиту. В первом случае речь идет примерно о 600 рублях, а максимум — 2-3 тысячах рублей в год со счета. Плата за премиум-обслуживание ощутимо выше, но доля таких счетов также заметно ниже в общей массе.

"Речь не идет о каких-то сверхприбылях, однако в условиях кризиса и эта сумма может помочь. При этом большая часть дохода может пойти на автоматизацию проверки идентификационных данных (паспорт и прочие документы), но с течением времени банки смогут больше инвестировать в модернизацию прочих процессов и снижать издержки. Тем не менее, ЦБ РФ следует крайне настороженно отнестись к инициативе банков, чтобы не допустить злоупотреблений с их стороны и защитить население", — считает Уткин.

РЕФОРМА НАЗРЕЛА

В свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган напомнил, что правительство Михаила Мишустина с первых дней своей работы поставило перед собой задачу по улучшению делового климата, одним из элементов которого выглядит реализация "регуляторной гильотины". Назрело реформирование и в банковской сфере, текущие ограничения по операциям "пропавших" клиентов – один из таких примеров.

"Правовой вакуум – в положении Банка России № 499-П не прописаны основания для списания денежных средств со счета клиента в отсутствие обновления о нем сведений – никак не способствовал разгрузке балансов банков от таких "спящих" счетов", — отметил эксперт.

Между тем, по ним могли возникать обязательства по доформированию резервов, на обслуживание которых требовалось отвлечение ресурсов. При этом сам регулятор указывал на риски, что такие счета могут использоваться для проведения сомнительных операций, указал он.

УЛУЧШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Эксперты сходятся во мнении, что "антиотмывочное" законодательство на данный момент несовершенно и нуждается в реформировании. Его критикуют, главным образом, из-за устаревших требований, по которым банкам приходится тратить больше времени и сил на проверку операций.

За последние 20 лет падение курса и инфляция способствовали тому, что сумма в 600 тысяч рублей (именно от этой отметки операции подлежат обязательному контролю) уже не кажется настолько значимой: количество подобных операций довольно велико, а столкнуться с проблемами может практически любой представитель МСБ. Данный и прочие пороги необходимо повышать, чтобы ослабить давление как на банки, так и на бизнес, считает Уткин.

По мнению Когана, в случае одобрения новации кредитные организации смогут оптимизировать расходы, а списанные средства направить, в том числе, на улучшение соблюдения "антиотмывочного" законодательства. Так, сейчас банки вынуждены предоставлять в Росфинмониторинг больше сведений, чем указано в самом законе – из-за требований ЦБ.

При этом, чтобы не давать банкам возможности забраться в ваши личные средства, следует самостоятельно предоставлять им необходимую для идентификации информацию, а если счет больше не нужен, закрыть его, сняв при этом все деньги. Даже если там останется символическая сумма, банки смогут списывать комиссию, которая превратится в ваш долг.