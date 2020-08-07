МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Золотодобывающие и высокотехнологичные компании РФ на фоне карантинных мер против пандемии коронавируса демонстрируют признаки "голубых фишек", роль которых на российском фондовом рынке традиционно играют Сбербанк, "Газпром", "Лукойл", "Норникель", отметили опрошенные РИА Новости эксперты.

Однако эти тенденции вряд ли станут устойчивыми, и традиционные лидеры ликвидности пока сохранят свои позиции, хотя изменения грядут, считают специалисты.

Карантинные меры против пандемии коронавируса внесли изменение в конъюнктуру мировых фондовых рынков. В частности, на фоне резкого роста стоимости защитного актива – золота — и обновления им исторических высот — выше 2 тысяч долларов — акции золотодобывающих компаний вышли в лидеры по объемам торгов на Московской бирже, что заставило задуматься о них, как о новых российских "голубых фишках".

Рост интереса к IT-сектору, отмечающийся во всем мире на фоне массовой "удаленки" из-за карантина, вывел в лидеры и акции российских высокотехнологичных компаний.

ЗОЛОТОДОБЫТЧИКАМ ПОМОГЛО БЕГСТВО ОТ РИСКА

Мартовский обвал нефтяных цен привел к тому, что аппетит к риску понизился и инвесторы стали искать, каким образом вложиться в "защитное" золото, рассуждает Андрей Верников из компании "Универ капитал".

"Для многих инвесторов выходом стала покупка акций золотодобывающих компаний, и объемы торгов ими возросли. К примеру, копания "Полюс" по итогам июля поднялась на 5 место по оборотам на Мосбирже. Надо сказать, что это общемировой тренд – инвесторы с большим удовольствием покупают акции этого сектора, так как в долгосрочной перспективе мягкая денежная политика центробанков приведет к инфляции, и спрос на золото как защиту от инфляции останется высоким", — полагает он.

Если говорить об акциях золотодобывающих компаний РФ ("Полюс", "Полиметалл" или "Петропавловск"), то рост объема торгов обусловлен, прежде всего, ростом цены на золото, которая превысила 2 тысячи долларов за унцию, говорит Анна Курбатова из Альфа-банка.

"В свою очередь рост цен на золото обусловлен целым рядом факторов, включая ожидания второй волны пандемии коронавируса, растущую социальную нестабильность в США на фоне президентских выборов, продолжающееся накачивание ликвидности со стороны ФРС и отрицательные процентные ставки по более чем 60% рыночным долговым инструментам мира", — добавила она.

COVID ТОЛКАЕТ "ЯНДЕКС" В "ГОЛУБЫЕ ФИШКИ"

Также в фокусе внимания инвесторов в этом году находятся компании IT-сектора, отмечает Верников из "Универ капитала". "Дело в том, что в США в последнее время наблюдается ралли компаний этого сектора, и на нашем рынке инвесторы проявляют интерес к бумагам Mail и "Яндекса", — сказал он.

С ним согласна и Курбатова из Альфа-банка: в 2020 году наблюдается более высокий интерес инвесторов к акциям "Яндекса" вслед за ростом глобального технологического сектора на фоне пандемии. "Результатом этого должно стать ожидаемое включение акций "Яндекса" в состав индекса MSCI Russia Standard Index, где бумаги могут занять пятое место по весу вслед за "Норильским никелем". С этой точки зрения можно говорить о том, что "Яндекс" вплотную приблизился к российским "голубым фишкам", — отметила она.

В последнее время все большее влияние на финансовые рынки оказывают пассивные фонды, и для отдельно взятой компании попадание в индексы, отслеживаемые этими фондами, имеет большое значение, поясняет Михаил Поддубский из УК "Регион инвестиции".

"Включение "Яндекса" в индекс MSCI Russia будет способствовать значительному притоку средств пассивных фондов в акции компании. На текущий момент бумаги "Яндекса" занимают уже четвертое место в индексе Мосбиржи, поэтому вполне можно говорить о превращении этих акций в одну из самых весомых "голубых фишек" для российского рынка", — добавил он.

ЛИДЕРЫ НЕ ПОМЕНЯЮТСЯ — ПОКА

Однако в целом структура российской экономики остается сырьевой, поэтому наивно ожидать, что компании нефтегазового сектора быстро уйдут из фокуса внимания инвесторов, рассуждает Верников. "Золотобывающие компании останутся в центре внимания инвесторов, но обогнать к примеру Сбербанк по капитализации они не смогут, потому что фундаментально они уже переоценены", — оценил аналитик "Универ капитала".

На текущих ценовых уровнях делать агрессивную ставку на акции российских золотодобытчиков или компании технологического сектора может быть уже рискованно, поскольку сегодняшние цены на акции этих секторов включают в себя уже достаточно много позитива, также полагает Поддубский из УК "Регион инвестиции".

Хорошим критерием для определения статуса компании как "голубой фишки" является список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, говорит Курбатова. "Топ-4 этого индекса состоит из "Газпрома", "Лукойла", Сбербанка и "Норникеля". Говорить о появлении новых "голубых фишек" можно только после появления новых имен в структуре данного индекса", — считает эксперт Альфа-банка.

Для получения статуса "голубой фишки" высокого объема торгов на коротком участке недостаточно, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Компания должна быть крупной и показывать относительно устойчивые результаты. Соответственно, сложно ждать этого от таких золодобытчиков, как "Селигдар" или "Петропавловск", которые в последнее время удивляют объемами торгов на Мосбирже", — добавил он.

Впрочем, грядущие изменения структуры лидеров по объему торгов на Мосбирже стоит связывать с изменением структуры российского экспорта, что является закономерным следствием развития в мире энергосберегающих технологий и спада потребления углеводородного сырья в целом, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

"В этой связи стоит заметить, что только в 2019 году объемы экспорта российского золота выросли в восемь раз, до 5,74 миллиарда долларов в годовом исчислении. В первой половине 2020 года экспорт желтого металла уже сопоставим со всей экспортной выручкой за 2019 год. Значительно увеличить экспортные доходы Россия сможет от экспорта изделий из титановых, алюминиевых, магниевых, никелевых сплавов и сталей, производством, которых занимается в том числе "ВСМПО-Ависма" – пока неликвидная акция Мосбиржи", — сказал он.

На российском фондовом рынке происходят достаточно фундаментальные изменения, и эпидемия коронавируса — лишь эпизод в этой картине, считает Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

"В последние годы очень активно растет число розничных игроков на российской бирже. Это повышает ликвидность и не только "голубых фишек". Обычным людям комфортнее вкладываться в понятные для них компании, поэтому будет наблюдаться рост интереса к акциям розничных сетей, банков, IT-компаний, а также возможно, строительных компаний, авиаперевозчиков и ряда нефтяников. То есть частные лица, будут с большей охотой покупать акции компаний, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни", — резюмировал он.