ТРАГЕДИЯ В БЕЙРУТЕ

Вечером 4 августа в порту Бейрута на корабле с пиротехникой произошел сильнейшей взрыв, в результате которого погибло более 130 человек, более 4000 пострадавших, сотни человек остались без жилья. По мнению губернатора столицы Ливана Марвана Аббуд, ущерб от взрыва в Бейруте составит от 3 до 5 млрд долларов, а может быть и больше. Министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад заявил, что медики не справляются с потоком раненых из-за нехватки мест в больницах, так как в результате взрыва четыре больницы были разрушены. Кроме того, в городе не хватает медицинских принадлежностей, и если учесть, что вдобавок в мире сейчас пандемия коронавируса, то ситуацию можно назвать "катастрофической". Власти страны заявляют, что не справятся без внешней поддержки, а МВФ уже разрабатывает программы помощи Ливану.

На фоне ливанской трагедии, процесс постепенной стабилизации нефтяных котировок, длившийся в течение последних шести недель, прервался значительным ростом стоимости нефти. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent, по результатам торгов в среду на ICE, составила более 44 долларов за баррель, увеличившись на 1,7% в сравнении с показателями вторника. Цена WTI выросла на 1,56% в течение торговой сессии до 41,75 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что катастрофа в Бейруте может привести к перебоям поставок продукта, а также негативно отразиться на ситуации на Ближнем Востоке.

КИПР БОЛЬШЕ НЕ НАЛОГОВАЯ ГАВАНЬ

Россия начала процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром. В июне—июле этого года Минфин вел переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром. Предполагалось, что уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом по ставке 15%. Никосия не согласилась на это и отказалась от предложения России провести очные переговоры, чтобы найти компромиссное решение. При этом, по данным кипрских СМИ, окончательную точку поставил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Кипра.

По последним доступным данным ЦБ, за 2019 год Россия вложила в Кипр более 14,5 млрд долларов, а получила 8,1 млрд долларов прямых инвестиций. За время действия налогового соглашения с Кипром его юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, туда было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019-м — более 1,9 трлн рублей. В среду Минфин России направил четвертое по счету "письмо счастья" после объявления Путиным в марте курса на пересмотр соглашений на российских условиях – его получили Нидерланды. Ранее подобные письма получили Кипр, Мальта и Люксембург.

ИПОТЕКА СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это позволит вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года. Общая сумма кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, увеличится с 740 до 900 миллиардов рублей. Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей.

Напомним, что в апреле власти решили поддержать россиян и строительную отрасль во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Президент Владимир Путин заявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Изначально первый взнос по таким кредитам был установлен на уровне не менее 20%. Сумма кредита для жилья в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн рублей, а в остальных регионах — 3 млн рублей. Позднее сумму увеличили до 12 млн и 6 млн рублей соответственно.

ЗОЛОТО БЬЕТ РЕКОРДЫ

Впервые в истории спотовая цена главного драгметала – золота — преодолела порог 2000 долларов за унцию. Пик зафиксирован в среду к 13.30 мск на уровне 2040 долларов за тройскую унцию. К факторам роста аналитики относят уход инвесторов в защитный актив в условиях неопределенности с развитием пандемии коронавируса, растущую напряженность в отношениях США и Китая, а также слабеющий доллар. Кроме того, на фоне продолжающихся вливаний в пострадавшую от пандемии экономику со стороны регуляторов инвесторы опасаются роста инфляции, что также подстегивает интерес к "активам-убежищам".

Фьючерсы на золото преодолели порог в 2000 долларов за тройскую унцию еще на прошлой неделе, а вот исторический максимум был пробит лишь в этот четверг. Аналитики отмечают, что рост стоимости золота поддерживается в большей степени спекулятивным интересом со стороны обычных инвесторов. Не исключено, что мы имеем дело с кратковременным трендом, и в краткосрочной перспективе драгметалл начнет дешеветь. С другой стороны, золото действительно продолжает выглядеть отличной инвестицией со своей двухтысячелетней историей сохранения капитала на фоне низких или даже негативных ставок.

ПРОБЛЕМЫ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2"

3 августа истек срок обжалования разрешения Датского энергетического агентства на использование якорных судов при прокладке газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. По сути, теперь "Газпром" может возобновить работы по строительству трубопровода, однако до сих пор этого не произошло. Пока оператор газопровода Nord Stream 2 согласовывает новый график прокладки труб, у проекта успели за такой короткий срок появится новые препоны.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала жалобу в Высший административный суд земли Мекленбург, чтобы оспорить выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2". DUH добивается нового рассмотрения Горным ведомством города Штральзунд заявки на ввод газопровода в эксплуатацию. Оператор "Северного потока 2" тут же отреагировал и пообещал принять к сведению и оценить иск немецкой организации. Ранее 25 июня управление горнодобывающей промышленности немецкого Штральзунда отклонило заявку о пересмотре разрешения для проекта. Эксперты полагают, что в течение ближайших двух недель должна наступить ясность по поводу завершения строительства, при этом не исключают возможности усиления санкций США против "Северного потока-2".

В АБХАЗИЮ НА ПОЕЗДЕ – ЛЕГКО

С 7 августа возобновилось железнодорожное пассажирское сообщение России и Абхазии, в частности, билеты можно будет купить на поезда, отправляющиеся из Москвы и Санкт-Петербурга, а с 15 августа — из Самары. Поезда из Сухума будут отправляться с 9 августа, говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). При этом граница между Россией и Абхазией официально открыта с 1 августа. По оценкам российской таможни, за сутки из России в Абхазию границу пересекли 5 тысяч человек, из Абхазии в Россию — более 2,5 тыс. человек. По информации телеграм-канала "Sputnik Абхазия", уже 4 августа на границе между государствами на КПП Псоу выстроились огромные очереди из российских туристов, желающих отдохнуть на черноморском побережье соседней республики после открытия въезда.

Напомним, что в Абхазии было выявлено 109 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3 человека, 37 человек выздоровели. Медики опасаются, что из-за открытия границы с Россией заболеваемость COVID-19 может вырасти.