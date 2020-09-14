МОСКВА, 14 сентября — Dow Jones. Некоторые экономисты ведущих банков полагают, что Федеральная резервная система США вскоре перейдет к прямому стимулированию экономики, однако не уверены, что это произойдет уже на текущей неделе.

Руководители ФРС, выступавшие в преддверии заседания Комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится в предстоящие вторник и среду, ни о каких новых шагах не сигнализировали. Некоторые из них, наоборот, отмечали крайнюю важность того, чтобы поддержку экономике, по-прежнему испытывающей давление из-за пандемии коронавируса, продолжали оказывать другие государственные структуры.

Заседание этой недели будет первым после того, как руководство ФРС объявило о новом подходе к денежно-кредитной политике. Теперь центральный банк будет допускать превышение инфляцией целевого уровня 2%, чтобы компенсировать те периоды, когда она до этого уровня не дотягивала. Это изменение в политике может сопровождаться и другими переменами, например, в методах формирования центральным банком ожиданий в отношении будущей траектории процентных ставок. От ФРС также ждут обновления квартальных прогнозов по экономической активности и процентным ставкам, которые теперь будут захватывать 2023 год.

Экономисты расходятся во мнениях относительно возможных изменений в опережающей индикации.

"Заявлениям о важных инновациях в политике придется дождаться следующих заседаний, — отмечает в аналитической записке главный экономист Nomura Securities Льюис Александр. – Недавние комментарии членов Комитета по операциям на открытом рынке предполагают, что они еще далеки от консенсуса в отношении усиления опережающей индикации или существенных изменений в программе покупки активов".

В Bank of America придерживаются другого мнения.

"Мы ожидаем, что на предстоящем заседании ФРС сделает первый шаг от стабилизации к стимулированию, — говорится в опубликованном на прошлой неделе отчете BofA. – Заключаться этот шаг, вероятно, будет в усилении опережающей индикации и привязке нулевой нижней границы диапазона процентных ставок к превышениям в инфляции. Мы также ожидаем, что ФРС скорректирует свое заявление и квалифицирует политику в отношении баланса как направленную на поддержку экономики, а не стабилизацию рынка".

Протоколы последнего заседания ФРС показывают, что руководство центрального банка обсуждало способы предоставления более четкой опережающей индикации, в том числе путем обозначения ориентировочного периода, на протяжении которого процентные ставки будут оставаться ультранизкими, или же путем привязки продолжительности такого периода к экономическим показателям. Во время финансового кризиса 2008-2009 года были испытаны оба этих подхода.

Судя по самому актуальному прогнозу ФРС, который был опубликован в июне, руководители центрального банка ожидают, что ставки будут оставаться около нуля весь 2022 год, а инфляция все это время будет оставаться ниже целевого уровня 2%. Июньский прогноз ФРС также предполагает, что безработица в 2020 году составит 9,3%, но она уже снизилась до 8,4%, поскольку восстановление экономики происходило быстрее, чем ожидалось.

Майкл Фероли из J.P. Morgan написал в аналитической записке для клиентов, что прогноз ФРС по процентным ставкам, вероятно, укажет, что они будут оставаться около нуля и в 2023 году. При этом он отметил, что индивидуальные прогнозы членов Комитета по операциям на открытом рынке могут просигнализировать о росте аппетита к повышению ставок. Фероли напомнил, что в июне двое руководителей ФРС прогнозировали начало повышения ставок уже 2022 году, добавив, что на 2023 год такой прогноз могут сделать уже четыре или пять руководителей.

Пока экономика выбирается из пропасти, в которую угодила с началом пандемии, на смену ожиданиям быстрого отскока пришли прогнозы медленного восстановления, и экономисты полагают, что это обстоятельство найдет отражение в заявлении ФРС.

"Мы ожидаем, что заявление по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке отметит оживление экономической активности и рост занятости без особого энтузиазма, продолжая акцентировать тот факт, что оба показателя остаются намного ниже, чем в начале года", — пишет Фероли.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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