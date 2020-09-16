МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России на фоне нормализации ситуации в экономике на заседании совета директоров в пятницу возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, сохранив ее на уровне 4,25% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Пандемия коронавируса весной стала главной угрозой для российской экономики: власти ожидали, что закрытые границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России первые с 2015 года. На таком фоне ЦБ в апреле начал проводить стимулирующую денежно-кредитную политику, а уже в июле опустил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что регулятор по-прежнему видит потенциал смягчения денежно-кредитной политики, однако намекала, что ЦБ вышел на "финишную прямую" в текущем цикле ее смягчения. Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе сообщил, что 18 сентября Банк России будет оценивать не только целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, но также и сроки, и необходимость использования потенциала для смягчения.

Данные Росстата могут говорить в пользу отсутствия сейчас такой необходимости, указывают аналитики. Так, российская экономика во втором квартале проявила себя лучше прогнозов: ВВП упал на 8% вместо ожидавшихся Минэкономразвития 9,6% и оценки ЦБ в 9-10%. Заботкин отметил, что динамика ВВП в июле-августе складывается лучше ожиданий регулятора, в результате чего итоги года также могут оказаться выше его прогнозов в 4,5-5,5%.

"Мы ожидаем сохранения ставки на текущем уровне. По имеющимся данным, падение экономики России в результате пандемии коронавируса будет не столь значительным, как ожидалось, в связи с чем меры стимулирующего характера в части денежно-кредитной политики не так востребованы", — говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

ИНФЛЯЦИЯ, РУБЛЬ, ВТОРАЯ ВОЛНА

Однако в пользу сохранения ставки говорит не только более уверенное восстановление деловой активности, но и неопределенность в отношении второй волны коронавируса и ряд инфляционных факторов, в том числе недавнее ослабление рубля и возросшие санкционные риски.

"С точки зрения экономики ситуация выглядит неплохо, при этом снижение размера ключевой ставки на 0,25 процентного пункта не сможет задать новый импульс экономике, при этом может сформировать риски для ценовой стабильности. Прошедшее ослабление рубля в начале сентября формирует дополнительные риски для инфляции, особенно в условиях восстановления импорта. Кроме того, потребительская активность выглядит неплохо, в том числе из-за возобновления активной выдачи банками розничных кредитов", — сообщил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Глава НРА Алина Розенцвет напоминает, что в августе и начале сентября наблюдалась нулевая инфляция, при этом в годовом выражении в августе показатель ускорился до 3,6%, и ожидает, что рост санкционных рисков и снижение курса рубля разгонит инфляцию до примерно 4% к концу года. "Учитывая также сохраняющуюся неопределенность в отношении второй волны эпидемии коронавируса, скорости восстановления экономики, весьма вероятно, что Банк России займет на время выжидательную позицию", — уверена она, добавляя, что дополнительным стимулом к сохранению ключевой ставки на текущем уровне может стать и рекордно низкая доходность вкладов.

"Наблюдаемое сейчас некоторое ускорение инфляции из-за меньшего, чем в прошлом году, снижения цен на плодоовощную продукцию, а также слабый, относительно своих фундаментально обоснованных уровней, рубль, делают снижение ключевой ставки сейчас нецелесообразным. Лучше отложить это решение на более подходящий момент", — прокомментировал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов отмечает повышение уровня инфляционного давления. "С одной стороны, выросла волатильность на финансовых рынках, усилилось давление на курс рубля, возросли геополитические риски. С другой стороны, быстро восстанавливается внутренний спрос, что негативно сказывается на инфляции. Так, сезонная дефляция на продукты питания в августе была нивелирована динамичным восстановительным спросом на непродовольственные товары и услуги. На высоком уровне стабилизировались ценовые ожидания бизнеса", — сказал он.

Пауза после довольно масштабного цикла снижения ставки выглядит более оправданным решением на фоне нарастания волатильности финансовых рынков, соглашается глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов. Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова указала, что ЦБ предпочтет взять паузу из-за ситуации на финансовом рынке: в июле с российского рынка ОФЗ выходили иностранные инвесторы, в результате чего их присутствие сократилось до уровня ниже 30% рынка.

Единственным, кто ожидает от регулятора снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта в сентябре, стал директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. Он подчеркивает, что в России дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, рубль после недавних локальных максимумов уже немного скорректировался, а градус санкционной риторики снизился.

МЯГКИЙ СИГНАЛ

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Центральный банк в сентябре оставит мягкий сигнал о дальнейшем снижении ключевой ставки. "Мы ожидаем от Центрального банка сохранения ставки на уровне 4,25% в сентябре вместе с мягким сигналом относительно политики в ближайшие кварталы, который будет призван снизить ожидания по траектории ключевой ставки в будущие годы", — поделился ожиданиями старший аналитик "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков.

Умеренно мягкий сигнал с акцентом на среднесрочную перспективу от регулятора ждет Попов из Промсвязьбанка, указывая, что в нем ЦБ может подтвердить возможность дополнительного снижения ключевой ставки, но "без конкретики". Старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева также прогнозирует, что сигнал регулятора останется умеренно мягким и будет сохранена формулировка относительно возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, но "сроки и целесообразность такого решения будут зависеть от развития ситуации".

При этом ряд аналитиков прогнозирует, что регулятор до конца года сделает еще один шаг в снижении ключевой ставки — до 4%. Так, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах считает наиболее вероятным уменьшение ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта в октябре. Управляющий активами БКС Андрей Русецкий и макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов также ждут снижения на 0,25 процентного пункта до конца года.

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко отмечает, что регулятор может продемонстрировать готовность рассмотреть возможность понижения ставки на заседании в октябре, но и не скинет со счетов вариант того, что ставка может остаться на текущем уровне на длительную перспективу. Похожую позицию занял и главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов, который подчеркивает, что в случае сохранения повышенной неопределенности из-за внешних рисков ставка в 4,25% может стать дном текущего цикла снижения ключевой ставки, однако при ослаблении геополитических рисков ЦБ снизит ставку до 4% в декабре.