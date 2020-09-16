МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Поддержка бизнеса и граждан помогла России пройти пик коронавирусного кризиса лучше других стран, экономике удалось избежать худших сценариев, подспорьем стали и подросшие с марта цены на нефть. Все это позволило Минэкономразвития улучшить прогноз спада ВВП в 2020 году до 3,9% с 4,8%, ожидавшихся ранее.

Министерство на заседании правительства в среду представило обновленный прогноз социально-экономического развития на ближайшую трехлетку, а также уточненные оценки по текущему году.

"С момента подготовки июньской версии прогноза ситуация в экономике складывалась лучше, чем ожидалось. Мы прошли самый сложный период лучше других стран. Это результат беспрецедентных мер поддержки экономики и граждан, который был реализован правительством и Банком России", — сказал министр экономического развития Максим Решетников, представляя документ.

По его словам, кризис, спровоцированный эпидемией коронавируса, не приобрел в России системного характера. "Экономический спад оказался сосредоточен в секторе малого и среднего бизнеса, в определенном ограниченном числе пострадавших отраслей. Не возникло цепочек неплатежей. Кризис не распространился на системообразующие отрасли и компании. Наш еженедельный мониторинг крупнейших компаний это подтверждает", — пояснил министр.

НОВЫЕ ОЦЕНКИ

В частности, удалось избежать спада в строительстве, а снижение инвестиций оказалось меньше ожиданий (они снизятся в текущем году на 6,6% вместо 10,4% в прежней версии прогноза). Кроме того, цены на нефть пошли вверх. Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals в 2020 году на уровне 41,8 доллара за баррель (39,9 доллара за баррель в июньской версии прогноза, в мае ожидания были еще более пессимистичными — 31,1 доллара за баррель в среднем за год).

При этом, подчеркнул Решетников, оценка динамики нефтяных цен осталась консервативной, так как эпидемиологическая ситуация во многих странах все еще неблагоприятная. Прогноз Минэкономразвития предполагает рост средней цены нефти Urals с 45,3 доллара за баррель в 2021 году до 47,5 доллара за баррель в 2023 году.

Среднегодовой курс доллара на текущий год ожидается на уровне 71,2 рубля за доллар, к 2023 году постепенно вырастет до 73,8 рубля за доллар. "Курс рубля скорректирован в сторону ослабления – с учетом структурного смягчения денежно-кредитной политики, а также возврата к "бюджетному правилу" в 2022 году. При этом считаем, на данный момент рубль несколько недооценен вследствие повышенной оценки рисков со стороны инвесторов. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего – начале следующего года", — сообщил Решетников.

СТАБИЛЬНОСТЬ СОХРАНИЛИ

Глава Минэкономразвития отметил, что властям в условиях кризиса удалось сохранить макроэкономическую стабильность. "Инфляция в августе составила 3,6% в годовом измерении, что чуть выше предыдущих месяцев. Но важно, что весеннее ослабление рубля не трансформировалось в рост цен. А то небольшое увеличение инфляции, которое мы наблюдаем, связано с оживлением потребительского спроса", — сказал он. В целом на прогнозном горизонте Минэкономразвития не видит существенных инфляционных рисков.

Что касается потребительского спроса, он оказался более устойчивым, чем прогнозировало министерство ранее. Оборот ритейла снизится по итогам года на 4,2%. В то же время в Минэкономразвития не склонны переоценивать позитивные тенденции на потребительском рынке.

"Восстановление во многом обусловлено краткосрочными факторами. А именно — отложенным спросом, закрытием границ в период отпусков и реализованными мерами поддержки населения — дополнительными социальными выплатами. По нашей оценке, вклад этих разовых факторов в потребительский спрос сейчас составляет от 8 до 10%", — разъяснил Решетников. В 2021 году рост оборота ритейла ожидается на уровне 5,1%, в последующие два года темпы роста оборота розничной торговли замедлятся до 2,9% и 2,8% соответственно.

БЕЗРАБОТИЦА И ДОХОДЫ

Единственный показатель, который по итогам года окажется в плюсе, — реальные заработные платы. Они вырастут на 1,5% (ранее прогнозировался спад на 3,6%). По реальным располагаемым доходам населения оценка этого года тоже улучшена, но спада не избежать: снижение составит 3% против 3,5% в прежней версии прогноза. "Уже в следующем году реальные располагаемые доходы полностью "отыграют" потери этого года – прогнозируется рост в 3%, а далее – на уровне 2,5% в год", — пообещал глава Минэкономразвития.

Улучшения в следующем году министерство ждет и по ситуации на рынке труда, которая пока остается непростой. На текущий момент 3,7 миллиона человек являются официально безработными, при этом темпы роста официальной безработицы замедляются.

"В следующем году ситуация будет улучшаться. В среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5% — то есть фактически вернется на некий "естественный" уровень", — добавил Решетников.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

ВВП РФ в 2021 году вырастет на 3,3%. В своем прогнозе Минэкономразвития исходит из постепенного восстановления мировой экономики, в том числе за счет возобновления внешнего спроса на основные экспортные товары.

Говоря о восстановлении инвестиционного спроса, Решетников указал, что ждать быстрого отскока в следующем году не стоит. "Мы понимаем тот буйный рост антикризисный на инвестиционные расходы этого года сложно будет в следующем году поддержать", — сказал министр.

Докризисного уровня по инвестициям РФ достигнет не ранее 2022 года, когда ожидается их рост на 5,3%. Способствовать улучшению инвестиционной активности будет запуск механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

В 2022 и 2023 годах, согласно прогнозу Минэкономразвития, экономика РФ вырастет на 3,4% и 3% соответственно. В 2022 году положительный вклад в динамику ВВП внесет окончание сделки ОПЕК+ (действующие договоренности действуют до конца апреля 2022 года).