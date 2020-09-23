МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие российские ритейлеры начали продажи новых "умных" часов от Apple — Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, рассказали РИА Новости в компаниях.

Apple 15 сентября представила новые Apple Watch Series 6, которые получили функцию контроля уровня кислорода в крови и продолжительности сна, они могут считать секунды для качественного мытья рук. Новинка станет на 20% мощнее, получит более яркий экран. Apple Watch SE, бюджетная версия часов американского производителя, сообщили в компании, станет наследником Apple Watch Series 3, содержит все базовые и новейшие функции Apple Watch по более доступной цене. Apple Watch Series 6 (GPS) будут стоить в РФ от 36,99 тысяч рублей, Apple Watch SE — от 24,99 тысячи рублей.

СТАРТ ПРОДАЖ В РОССИИ

Крупнейшие российские продавцы электроники сообщили о старте продаж новинок в России.

"В "М.Видео" и "Эльдорадо" 23 сентября с утра стартуют продажи обеих представленных моделей часов – Apple Watch Series 6 и SE. Часы представлены во всех цветовых вариантах, в том числе модели, созданные в коллаборации с Nike. А для Series 6 также доступна версия часов в красном цвете PRODUCT (RED)", — сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Связной" также запустил продажи Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, а также и планшетов Apple iPad 8-го поколения в интернет-магазине svyaznoy.ru и в розничной сети. "Модель Apple Watch Series 6 представлена в пяти цветах: в синем, золотом, серебристом, красном, "серый космос". Apple Watch SE имеет четыре цветовых решения: синий, золотой, серебристый и "серый космос", — сказали в компании.

В re:Store сегодня также начались продажи новых Apple Watch. "Мы наблюдаем активный спрос на часы прямо с начала старта продаж. У покупателей была возможность предзаказа с 00.01 23 сентября. К настоящему времени более четверти товара уже приобретено по предзаказу – это значит, оплачено и будет выдано в течение сегодняшнего дня. По нашим прогнозам, первая партия товара разойдется сегодня-завтра", — сказали в re:Store.

МТС, обладающая крупнейшей операторской розничной сетью, также открывает продажи новинок Apple.

"МТС объявляет о старте продаж Apple Watch Series 6 и Watch SE. Обе модели доступны для покупки в розничной сети и онлайн-магазине компании по всей России", — сказали в компании.

ОЖИДАНИЯ СПРОСА

Ритейлеры ожидают, что новинки от Apple по обыкновению будут пользоваться высоким спросом у покупателей.

"Мы ожидаем высокий интерес к новинкам, особенно к смарт-часам, которые традиционно пользуются популярностью среди покупателей в России", — сказали в "М.Видео-Эльдорадо".

В "Связном" тоже ожидают большого интереса к новинкам.

"Продукты Apple уже давно зарекомендовали себя как революционные надежные решения, поэтому они традиционно пользуются высоким спросом в России. Мы ожидаем, что новинки не оставят равнодушными миллионы поклонников бренда", — сказал вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

Как отметили в "М.Видео-Эльдорадо", в целом рост спроса на носимые устройства – очевидный тренд последних пяти лет. По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", за этот период спрос вырос почти в девять раз. И одним из драйверов категории на протяжении этого времени были устройства от Apple.

По данным компании "Связной", с января по август 2020 года россияне приобрели 1 миллион умных часов на общую сумму 16,4 миллиарда рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% в натуральном выражении и 31% — в денежном. Лидерами продаж стали устройства Apple, а наиболее популярными из них — Apple Watch Series 3 и Series 5. За этот же период "Связной" зафиксировал рост на всем российском рынке планшетов: с января по август в России продано 1,5 миллиона планшетов на общую сумму 22,2 миллиарда рублей, что больше, чем годом ранее на 3% в натуральном выражении и 15% в денежном.