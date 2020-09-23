МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил о планах создать коалицию в Европе с целью не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток 2". Используя "дело Навального", Вашингтон намерен объединить европейские страны и препятствовать развитию экономического сотрудничества между ЕС и Россией в энергетической сфере.

НАДЕЖДЫ ПОМПЕО

"Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток 2" не будет завершено, и работаем над созданием коалиции, которая не допустит этого. Надеемся, что правительство Германии согласится с нами после того, что произошло с Навальным", — заявил Помпео в интервью германскому журналу Bild. Помпео рассказал, зачем США создают коалицию против "Северного потока 2"

Противники "Северного потока 2" во главе с США используют якобы отравление блоггера Алексея Навального для объединения усилий, чтобы не допустить завершения строительства газопровода, по которому природный газ напрямую через Балтийское море будет поставляться из России в Германию.

В конце 2019 года под угрозой введения санкций со стороны США зафрахтованные "Газпромом" суда-трубоукладчики швейцарской компании Allseas прекратили строительство подводного участка "Северного потока 2" и спешно покинули Балтийское море. Недостроенными остались две нитки газопровода, протяженность которых составляет около 160 км.

Nord Stream 2 – компания-оператор проекта, принадлежащая на 100% "Газпрому" – оказалась неспособной самостоятельно достроить газопровод, поскольку не располагала необходимыми техническими средствами. Руководство "Газпрома" понадеялось на европейских подрядчиков и недооценило возможности Вашингтона. В результате "Северный поток 2" в установленный срок построен не был, а "Газпром" и его европейские партнеры понесли серьезные убытки.

Администрация Трампа и даже отдельные американские сенаторы отрыто угрожают санкциями всем без исключения европейским компаниям, которые осмелятся сотрудничать с "Газпромом" с целью завершения проекта.

"Газпрому» пришлось направить с Дальнего Востока в Балтийское море "Академик Черский" – единственное российское судно-трубоукладчик, способное достроить газопровод. Позже в район строительства "Северного потока 2" пришли два вспомогательных судна – "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Во время перехода все суда сопровождались кораблями ВМФ России.

С большим трудом "Газпрому" удалось собрать в Балтийском море флот для завершения строительства газопровода. Ожидалось, что строительство "Северного потока 2" возобновится в сентябре, но помешало отравление Навального.

ДОСТРОЙКА ГАЗОПРОВОДА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Лаборатория Бундесвера сообщила, что против Навального использовалось нервнопаралитическое отравляющее вещество "Новичок", имеющееся в распоряжении российских спецслужб. В отравлении оппозиционера-блогера сразу обвинили российские власти. Не дожидаясь результатов расследования, Европейский парламент (ЕП) проголосовал за ужесточение санкций против России и принял резолюцию, в которой помимо множества требований политического характера содержится призыв к отказу от проекта "Северный поток 2". Резолюция ЕП носит рекомендательный характер, но может негативно повлиять на отношение стран ЕС к проекту.

После принятия антироссийской резолюции ЕП Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, назвала "Северный поток 2" "в высшей степени политическим проектом". Однако она уклонилась от прямого ответа на вопрос представителей СМИ: может ли ЕК полностью его остановить. Нарышкин назвал главную цель коалиции США против "Северного потока 2"

Противники "Северного потока 2" смогли увязать завершение строительства газопровода с "делом об отравлении Навального". Канцлер Германии Ангела Меркель, которая до недавнего времени была сторонником проекта, сейчас заявляет, что окончательное решение должны принимать страны ЕС. Возможный преемник Меркель на посту канцлера Фридрих Мерц призвал отложить строительство газопровода на два года — "с учётом ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального". Однако Мерц считает, что Германии от дополнительных объемов российского газа отказываться не следует, поэтому "Северный поток 2" должен быть достроен когда-нибудь в будущем.

Меркель и ее возможный преемник осознают, что отказ от проекта нанесет огромный ущерб немецким и многим европейским компаниям, поставит под угрозу бесперебойное снабжение газом Германии и других развитых стран ЕС. Сейчас ситуация на газовом рынке позволяет рассуждать о переносе достройки газопровода на более поздний срок. Спрос на энергоносители снизился из-за пандемии коронавируса, а подземные хранилища заполнены газом более, чем на 90%.

Однако администрация США намерена заставить европейцев окончательно отказаться от "Северного потока 2". Без этого газопровода ЕС лишится возможности получать дополнительные объемы дешевого российского газа, что негативно скажется на экономике Германии и других развитых европейских стран – конкурентах США.

Крое того, если газопровод не будет достроен, то "Газпром" и его европейские партнеры понесут миллиардные убытки, а российский газ придется экспортировать через Украину и другие сопредельные государства, что сопряжено с многими рисками и значительно дороже, чем прямые поставки из России.

ОГРАДИТЬ ЕВРОПУ ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток 2" создает риск для Европы, которая попадает в зависимость от газа, поступающего из России. Кроме того, это угрожает Украине, что очень беспокоит многих немцев", – цитирует Bild слова Помпео.

Немцев транзит через Украину действительно беспокоит. Меркель настояла на сохранении транзита российского газа через Украину после 2019 года. Подписание пятилетнего транзитного контракта на выгодных для Киева условиях должно было стать гарантией реализации проекта "Северный поток 2". Однако Вашингтон не отказался от своих планов ограничить поставки российского газа в ЕС, а после отравления Навального еще больше усилил давление на Германию и другие европейские страны, чтобы заставить их отказаться от достройки газопровода. Более того, для диверсификации поставок газа Берлин даже пообещал выделить средства для строительства терминала по приему СПГ в районе Бремерхафен, но позиция Вашингтона не изменилась.

Несмотря на "дело Навального", только Австрия и восточные земли Германии – бывшая ГДР – продолжают выступать за сотрудничество с Россией. По Восточной Германии проходит газопровод EUGAL – сухопутное продолжение "Северного потока – 2". Первая нитка EUGAL была введена в эксплуатацию в конце 2019 года, строительство второй завершится в этом году. Этот газопровод имеет большое значение для развития экономики восточногерманских земель.

Помпео и даже отдельные представители американского истеблишмента продолжают открыто угрожать введением санкций германским компаниям, участвующим в проекте "Северный поток 2". Берлин негласно ведет переговоры с Вашингтоном и надеется убедить американцев не вводить санкций против германских компаний. По мнению ряда западных экспертов, до окончания этих переговоров Nord Stream 2 не сможет возобновить строительство газопровода.

Надежды германской стороны договориться с американцами напрасны. В следующем месяце под американские санкции попадут все участники проекта "Северный поток 2", включая страховые компании и компании, предоставляющие услуги по сертификации промышленных объектов. "Северный поток 2" ищет отчаянных страховщиков

Под давлением Вашингтона IGP&I (Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев) призвала своих членов не страховать суда, зафрахтованные Nord Stream 2.

Метод американцев заключается в создании коалиции государств ЕС против "Северного потока – 2" с целью нанести ущерб европейской экономике. По мнению вашингтонских стратегов, отравление смертоносным "Новичком" Навального, который исцелился чудотворным образом и уже выписался из берлинской клиники Charite, должно убедить членов коалиции отказаться от импорта дополнительных объемов российского газа вопреки собственным экономическим интересам.

Из-за "дела Навального" завершение "Северного потока 2" может затянуться на неопределенный срок. Уже сейчас можно утверждать, что газопровод не будет достроен в этом году. "Газпром" должен отказаться от политики соглашательства и уступок по отношению к ЕС, чтобы твердо отстаивать интересы России на газовом рынке Европы. Только в этом случае "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на противодействие США и их вассалов в Европе.