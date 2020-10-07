МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" провела на Московской бирже первичное размещение акций (IPO) — компания закрыла сделку, которая планировалась многие годы.

Торги акциями "Совкомфлота" стартовали на Мосбирже в среду, 7 октября. Акции включены в первый уровень листинга торговой площадки. К 14.50 мск акции "Совкомфлота" снижаются на 5% — до 100,04 рубля. В ходе торгов акции компании уже падали на 12,2% — до 93,62 рубля.

Это знаковый день и для самого "Совкомфлота", и для Мосбиржи, и для российской экономики в целом: первая крупная сделка за несколько лет для РФ — выход на биржу новой компании, отметил в ходе церемонии старта торгов помощник президента РФ Максим Орешкин. "Сама сделка, конечно, готовилась очень долго. Я рад, что проект дошел до логического завершения", — отметил он.

Компания разместила 408,3 миллиона новых акций по цене 105 рублей за бумагу на 42,9 миллиарда рублей, что эквивалентно примерно 550 миллионам долларов. По итогам размещения в свободном обращении будет 17,2% акций "Совкомфлота". Российская Федерация, которая являлась единственным акционером "Совкомфлота", сохранит долю в капитале компании в размере 82,8%.

"Компания оценена в 250 миллиардов рублей, привлечено в компанию почти 43 миллиарда рублей. Доля государства осталась высокой — это означает, что потенциально мы можем еще увидеть на рынке дополнительные акции, и инвесторы получат возможность хорошо проинвестировать", — сказал председатель набсовета Московской биржи Олег Вьюгин.

Заявки на акции компания собирала с 28 сентября по 6 октября. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 105-117 рублей за одну обыкновенную акцию, таким образом, компания разместила бумаги по нижней границе изначального диапазона. Предложение состояло из новых обыкновенных акций, выпущенных в рамках увеличения уставного капитала.

СПУСТЯ ГОДЫ

"Совкомфлот" еще в 2010 году собирался и готовился к тому, чтобы провести публичное размещение своих акций, и тогда шла речь о Нью-Йоркской фондовой бирже, напомнил Вьюгин.

"За прошедшее время Московская биржа существенно модернизировала свою биржевую инфраструктуру, и сегодня любой фонд мира из любой точки планеты, любой институциональный фонд, розничный инвестор может совершать сделки на Московской бирже. Наверное, это и сыграло роль в том, что "Совкомфлот" пришел к нам", — объяснил он выбор именно площадки Мосбиржи для IPO компании.

Компания за последние годы продемонстрировала очень уверенное развитие, отметил Орешкин. Развивалась она в условиях серьезной конкуренции на глобальном рынке, и на этом фоне она смогла стать сильной индустриальной компанией, самой зеленой компанией.

"В выходе на биржу мы видим дополнительный вызов и дополнительную возможность для компании уже на мировой, публичной арене подтвердить те результаты, которые были показаны, и возможность развиваться в рамках своей долгосрочной стратегии. А тот ресурс, который сейчас, благодаря IPO, попадает в компанию дополнительно, позволит получить доступ к конкурентноспособному финансированию для обеспечения долгосрочной стратегии и развития", — сказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СПРОС

По словам представителей организаторов, данное размещение прервало затянувшуюся паузу на российском рынке акционерного капитала. Сделка стала крупнейшим публичным размещением акций в данной отрасли с 2014 года, первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года, а также первым с 2017 года IPO компании не из ИТ-сектора.

Несмотря на сложный внешний фон, обусловленный, в первую очередь, пандемией COVID-19 и геополитическими событиями, сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого составили долгосрочные инвесторы, рассказал журналистам Борис Квасов, соруководитель управления рынков акционерного капитала компании "ВТБ Капитал", которая выступила одним из организаторов IPO

По его словам, географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Среди зарубежных инвесторов преобладали инвестфонды из Великобритании.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами из суверенных фондов Ближнего Востока и Азии выступили якорными инвесторами в ходе размещения акций "Совкомфлота", сообщил фонд.

Характерной особенностью этого IPO стало активное участие розничных инвесторов, на долю которых пришлось около 15% спроса, рассказал Квасов. По словам Вьюгина, розничные инвесторы приобрели акций "Совкомфлота" в рамках IPO примерно на 6 миллиардов рублей.

"Совкомфлот" намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

"Каждая копейка от средств, которые придут в компанию в результате состоявшейся сделки, будет направлена исключительно на проекты по перевозке сжиженного природного газа, без которого достижение целей устойчивого развития и декарбонизации фактически невозможно, либо будет использовано в те проекты, в которых мы обеспечиваем надежную перевозку нефти, используя самые зеленые в мире технологии. Никого другого использования средств этой эмиссии не предполагается", — сообщил председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк.

В отношении компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение акций в течение полугода. Совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets Limited, "Сбербанк КИБ", J.P. Morgan и BofA Securities, ING действовал в качестве ко-менеджера.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.