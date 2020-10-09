МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российские банки в этом году вынужденно перестроились на режим работы в условиях пандемии: сотрудники обеспечены масками и перчатками, их регулярно тестируют на COVID-19, в помещениях проводится дезинфекция, а клиентам предоставляют антисептики, рассказывают представители кредитных организаций, опрошенные РИА Новости.

Роспотребнадзор в четверг приостановил работу одного из московских отделений Альфа-банка из-за нарушений мер профилактики коронавируса. По данным ведомства, в помещении, в частности, не было бактерицидных облучателей воздуха, не проводилась термометрия при входе, не было запаса масок и перчаток для сотрудников и т.д.

Альфа-банк счел меры Роспотребнадзора несоразмерными выявленным недостаткам и хочет оспорить их в суде.

МАСКИ, ПЕРЧАТКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛЕНКА

"Сотрудники отделений обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки и антибактериальные средства для рук), также обеспечена обязательная для всех работников банка, работающих в офисе или отделениях, термометрия и проветривание помещений", — говорит директор департамента по работе с персоналом МИнБанка Оксана Лындина.

В отделениях Райффайзенбанка ввели работу по методу непересекающихся смен, установили защитные экраны, а также усилили меры дезинфекции.

В Новикомбанке при входе в отделения в обязательном порядке измеряют температуру, "Ренессанс Кредит" установил системы ультрафиолетовой обработки воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников.

Все опрошенные банки также заверили, что во всех отделениях для клиентов установлены диффузоры с антисептиками.

В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), кроме выполнения стандартных требований по борьбе с COVID, в отделениях во Владивостоке в качестве эксперимента обклеили все контактные поверхности (например, клавиатуры банкоматов, ручки дверей) специальной пленкой.

"На этой пленке, по утверждению производителя, вирусы не размножаются и быстро погибают. Но это, разумеется, не отменяет обычных мер по санитарной обработке поверхностей", — рассказала зампред правления АТБ Анастасия Буркова.

ПАНИКИ НЕТ, ОТДЕЛЕНИЯ РАБОТАЮТ

Хотя в целом банки перевели на дистанционную работу от 30% до более чем 50% сотрудников и при необходимости готовы увеличить это число, они утверждают, что все отделения работают в штатном режиме.

"На протяжении всего срока действия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции Сбербанк продолжает свою бесперебойную работу как объект критически важной инфраструктуры", — заявили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

В ВТБ в настоящее время не планируют сокращать число работающих офисов, а также менять их режим работы. "Что касается работы отделений, то пока мы не планируем сокращать их количество или время работы", — рассказали и в "Уралсибе".

При этом в банке "Ренессанс Кредит" отметили, что изменение графика или формата работы отделений возможно, но это обусловлено бизнес-необходимостью, а не ситуацией с коронавирусом.

В МКБ не будут сокращать число отделений, но ввели точечные изменения в графиках. В Россельхозбанке информируют о графике работы каждого офиса на своем сайте. В банке "Хоум Кредит" заверили, что для клиентов все будет работать в обычном режиме. Газпромбанк не переводил сотрудников офисов продаж на удаленку.

"По наблюдениям банка "Русский Стандарт", ни среди сотрудников, ни среди клиентов панических настроений, связанных с риском заболевания коронавирусом, нет", — оценили в целом обстановку в кредитной организации.

Некоторые банки рассказали также, сколько их сотрудников заболели коронавирусом. Так, в "Почта банке" — 35 сотрудников, в "Ренессанс Кредит" — пять заболевших по России. В АТБ с подтвержденным COVID-19 — 31 сотрудник, неделю назад было 25, на изоляции – 28 человек.