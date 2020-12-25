МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Пандемия коронавируса в уходящем году обвалила биржи и внесла разлад в ряды ОПЕК+, который в свою очередь привел к невиданному за 20 лет падению нефтяных цен. Одновременно вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ "таяла" доходность по банковским вкладам. В результате миллионы томящихся на "удаленке" россиян решили попытать счастья на фондовом рынке. Это обеспечило рекордные за всю историю объемы торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах, а число в буквальном смысле "диванных инвесторов" в России превысило 8 миллионов человек. Чисто частных инвесторов на Мосбирже выросло в четыре раза за год

"Из позитивных итогов года отметим активный приток средств физлиц, который заменяет спекулятивные, горячие деньги иностранцев", — заявил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Еще одна особенность ковидного периода — переориентация инвесторов с традиционного для России нефтяного на другие сектора. "В этом отношении наша страна начала движение в сторону от "нефтяной иглы", — отметил главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

"ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ" БИРЖЕВОГО РЫНКА

Российский рынок акций начал год довольно позитивно: в январе индекс Мосбиржи установил исторический максимум, поднявшись до 3226,89 пункта. "До середины февраля многие инвесторы считали, что тема коронавируса никак не повлияет на динамику товарных и фондовых рынков", — вспоминает Андрей Верников из "Универ Капитал". Потенциал роста нефти ограничен

"Коронавирус и последующее сокращение спроса на нефть – это основной негатив для России в 2020 году. Масштаб падения цен на нефть похож на 2014 год", — оценивает Русецкий из "БКС Мир инвестиций". При этом эксперты признают, что сама ситуация с глобальным карантином и обвалом спроса на "чёрное золото" еще не имела аналогов в истории.

Худшими месяцами 2020 года для российского рынка акций Московской биржи стали февраль и март из-за стремительного распространения COVID-19 и развала сделки ОПЕК+. За это время индекс Мосбиржи с январских максимумов растерял более трети своих значений, опустившись до 2073,87 пункта. Однако к концу марта индекс смог вернуть часть потерь (около 40% к январскому максимуму) и продолжить рост в последующие пять месяцев.

Впрочем, если в апреле рынок акций восстанавливался, срочный рынок, на котором торгуются нефтяные фьючерсы, испытал шок после беспрецедентного ухода стоимости американской нефти WTI в отрицательную зону. Тогда ряд российских игроков, в том числе и частных инвесторов, не понимая, что происходит на рынке, потерял значительные суммы.

По оценке Верникова, позже российскому рынку удалось адаптироваться к негативу, потому что сырьевые цены во второй половине года показали восходящую динамику под влиянием грядущего заседания ОПЕК+.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РЕКОРДАМ

Снижение ставок по банковским депозитам и период самоизоляции стали сильными драйверами для прихода частных инвесторов на биржевой рынок, а снижение рынка акций позволило им войти туда по низким ценам. Желание заработать увеличило количество частных инвесторов за год более чем в два раза – до порядка 8,5 миллиона человек. Богатые решили вкладывать деньги в вино

В итоге практически за весь 2020 год российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи более чем на 6%, а в декабре текущего года смог установить исторический максимум на уровне 3318,39 пункта.

Частные инвесторы довольно быстро сориентировались на рынке: в период первой волны коронавируса они активно вкладывались в акции роста – бумаги секторов, которые стали бенефициарами "коронакризиса", — в IT, ритейл и фарму, причем как отечественных, так и иностранных компаний. А ближе к концу года, когда замаячила надежда на массовую вакцинацию, в поле зрения физиков попали традиционные "тяжеловесы", формирующие индексы. Кроме того, физлица, диверсифицируя риски, активно инвестировали в акции иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже, а с 24 августа и на Московской бирже.

Приток частных инвесторов способствовал в некоторой мере возрождению российского рынка акционерного капитала. С начала года на Московской бирже прошли три IPO: ГК "Самолет", "Совкомфлот", Ozon. Со вторичным листингом на Московскую биржу вышли ГК "Эталон", Mail.ru Group, Petropavlovsk, HeadHunter Group, группа компаний "Мать и дитя" (MD Medical Group Investments Plc), Globaltrans, ритейлер "О'Кей", дополнительное размещение акций провел "Аэрофлот".

Запуск вечерней сессии на рынке акций Московской биржи Верников также оценил, как позитивное событие. "Участники рынка стали меньше нервничать по поводу переноса позиций на следующий день, так как перерывы между торговыми сессиями уменьшились. Если на торгах в США ближе к закрытию обозначается негативная динамика, которая на завтра может отразится на нашем рынке, есть возможность вечером закрыть длинную позицию", — поясняет он.

ГОЛУБАЯ МЕЧТА ИЛИ ЧЕРНАЯ ДЫРА

Ближе к концу года глава банка России Эльвира Набиуллина предостерегла начинающих инвесторов от того, что их "голубые мечты" резко разбогатеть на фондовом рынке могут превратиться в "черную дыру" семейного бюджета. Банк России пугает "монетизация невежества" инвесторов-новичков

В частности, опасения регулятора связаны с тем, что начинающие инвесторы не всегда понимают, какие продукты они покупают и какие риски затем несут, особенно, если попадают в "лапы" профессиональных продавцов финансовых организаций. К примеру, начинающие неквалифицированные инвесторы сильно рискуют не только недополучить ожидаемую ими прибыль, но и понести убытки при покупке сложных финансовых продуктов или при маржинальной торговле (торговле с "плечом").

Чтобы уберечь от бессмысленных и беспощадных потерь россиян, ЦБ ввел ограничения на 1,5-2 года на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых инструментов и инструментов с "плечом".

А по взаимному согласию с участниками рынка – брокерами, управляющими компаниями – было решено ввести тестирование с 1 октября 2021 года на квалификацию инвестора, то есть на понимание, насколько простой человек разбирается в том, что покупает. Тестирование должно начаться на полгода раньше, чем вступит в силу закон о квалификации инвесторов (1 апреля 2022 года), чтобы начинающий инвестор в полной мере мог осознать, что фондовый рынок, это не только "мечта", но и серьезная работа с информацией о компаниях, инструментах, динамике рынка, рисках и фундаментальных изменениях в экономике.

Впрочем, продолжавшийся во всем мире приход на биржу массового инвестора таит определенные риски "пузыря", предупреждает Верников. "Такой инвестор часто не смотрит фундаментальные показатели компаний, а покупает "мечту", что приводит к неоправданному росту котировок акций. В частности, инвесторы покупают по завышенным ценам акции компаний, где прибыли нет и не предвидится", — добавляет он.