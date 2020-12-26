МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российские телеком и интернет-компании, в отличие от многих отраслей, в уходящий "ковидный" год фиксировали потребительский бум и увеличение доходов. "Ланит" и Huawei займутся продвижением телеком-разработок в России

"Удаленка" заставила операторов и интернет-провайдеров экстренно наращивать мощности в тех направлениях, о которых недавно они и мечтать не могли — ведь пользователи переместились из офисов в квартиры и на дачи. Но это потребовало дополнительных инвестиций при сохранении прежних – одних из самых низких в мире – тарифов.

С другой стороны, телеком-операторы потеряли доходы от международного роуминга, утратили заметную часть абонентов – мигрантов, а также столкнулись со снижением продаж в рознице. Все это в конечном счете может повлечь рост тарифов для абонентов в 2021 году, прогнозируют участники рынка.

ЛЕГЕНДА О РОУМИНГЕ

"Я должен с абсолютной ответственностью сказать, что та легенда о том, что операторы очень существенно выиграли в ходе борьбы с пандемией – не более чем легенда, которая ничем не подтверждается", — говорил в июне курирующий телеком-отрасль замглавы Минцифры Олег Иванов. Москва надеется на отмену роуминга между Россией и Белоруссией

Он прогнозировал, что объем российского телеком-рынка может сократиться в 2020 году на 3% на фоне коронавируса, если не принять регуляторных мер по его поддержке. Меры были оперативно подготовлены и вошли в план действий по восстановлению экономики. Пожалуй, основная из них – отсрочка на год затратной нормы об увеличении на 15% емкости хранилищ трафика абонентов в рамках "пакета Яровой".

Иванов указывал, что в сегменте сотовой связи практически полностью "провалился" роуминг, на 33% снизилась реализация товаров в телеком-ритейле и резко возросли расходы на содержание сетей на фоне скачка трафика.

Рост интернет-трафика весной достигал 40-60%, а осенью на фоне "второй волны" он возобновился. Чтобы снизить нагрузку на сети, Минцифры даже просило владельцев сайтов и приложений отключить автовоспроизведение медиа-контента и ограничить качество воспроизведения видео.

ДАЧНАЯ СТРОЙКА

Пандемия вынудила операторов активизировать строительство сетей, причем если раньше основные нагрузки на сети приходились на центры мегаполисов, то сейчас они переместились в спальные районы и за пределы городов, рассказывал гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. Минцифры предлагает сократить срок переноса сотовых номеров до двух часов

Стройка требует существенных инвестиций, что вынудит операторов поднимать тарифы для абонентов в 2021 году, предупредил президент крупнейшего телеком-оператора страны "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По словам Дениса Кускова из аналитического агентства TelecomDaily, свыше 70% отечественных операторов прогнозируют рост тарифов на связь в следующем году на 12-15%, хотя отсрочка нормы о хранении трафика может скорректировать динамику в меньшую сторону, добавил он.

Несмотря на все сложности, операторы справились с ними достойно — за год не было отмечено ни одной крупной аварии или значимой перегрузки сети и роста тарифов, заявляли как представители самих компаний, так и Минцифры.

По мнению большинства отраслевых аналитиков, по итогам 2020 года телеком продемонстрирует рост, хотя и незначительный.

"В совокупности все операторы остались практически "при своих" — выручка 2020 года не будет существенно отличаться от года предыдущего. В то же время, были операторы, которым удалось за год подрасти", — сказал РИА Новости гендиректор аналитической компании "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Опрос, проведенный британской компанией YouGov, показал, что COVID-19 сделал интернет критически важным для мировой экономики. Он позволил почти половине (48%) опрошенных продолжать работать и учиться, а двое из пяти человек во время пандемии обращались к интернету за услугами, которыми не пользовались ранее. МТС сообщает о росте среднего времени телефонного разговора

В России, как и во всем мире, интернет-компании оказались на передовой в борьбе с пандемией – в онлайн переместились почти все сферы привычной жизни. Они запускали новые сервисы или открывали бесплатный доступ к существующим, а также запускали миллионные программы помощи в период пандемии.

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), которая прогнозирует рост интернет-рынка в 2020 году до 15-16% (до 5,4 триллиона рублей), считает, что рост продемонстрируют все сегменты интернет-отрасли, но ее лидером станет электронная коммерция.

По данным исследовательского агентства Data Insight, российский внутренний рынок электронной торговли по итогам 2020 года вырастет на 47% — до 2,52 триллиона рублей, а количество заказов взлетит на 78% — до 830 миллионов.

СОФТ УШЕЛ В ОБЛАКА

Разработчики программного обеспечения оказались в более сложной ситуации – они столкнулись с задержками платежей, в том числе от госкомпаний, которые в пандемию тоже "резали косты".

Тогда власти решили поддержать IT-сектор — первый пакет мер, принятый летом, включает бессрочное снижение ставки налога на прибыль до 3%, сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и ставки страховых взносов до 7,6%. Сейчас готовится второй пакет мер поддержки отрасли. Правительство утвердило правила субсидирования IT-проектов

"Будет ошибкой считать, что IT-индустрия оказалась в лучших условиях, чем остальной бизнес России. Вокруг IT нет спасительного вакуума, отделяющего ее от мировых проблем. Другое дело, что разработчики смогли быстро перестроиться, учесть специфику дистанционного взаимодействия и продолжить работу в условиях пандемии. Но это сложно назвать выигрышем, ведь умение эффективно выстраивать рабочие процессы является базовым для любого бизнеса", — считает исполнительный директор компании Artezio Павел Адылин.

Однако три софт-направления все же показали рост в пандемию – это информационная безопасность, аналитика данных и облачные сервисы. "Главными драйверами этого и следующего года, очевидно, становится осознание крупными компаниями преимуществ облаков", — уверен первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

В уходящем году спрос на облачные сервисы для компаний в России вырос почти в два раза, на решения для организации работы разъездных сотрудников — в два с половиной раза, выявило исследование МТС, проведенное на основе анализа больших данных.

"Пандемия показала всем, что эффективность компании во многом зависит от наличия и применения современных цифровых решений. Остается надеяться, что в 2021 году понимание этой зависимости будет расширяться, что ускорит цифровизацию, привлечет инвестиции в автоматизацию и развитие российского IT", — заключил Адылин.