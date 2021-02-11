МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Несмотря на серьезный экономический спад, рынки акций еще в прошлом году вышли на исторические максимумы. Котировки многих бумаг абсолютно оторвались от реальности, и не соответствуют справедливым оценкам. Говорить о новом "пузыре доткомов" преждевременно – сейчас пазл складывается иначе, но "черный лебедь" вполне может заглянуть на огонек. Однобокий растущий пузырь: к чему должны быть готовы инвесторы сейчас

На этой неделе на американском фондовом рынке продолжается подъем, основные индексы переписывают исторические рекорды. Надежды инвесторов на масштабные вливания в финансовую систему ликвидности и нулевые ставки гонят активы вверх. Отдельная история с акциями, которые разгоняют "бунтующие трейдеры" с Reddit – котировки GameStop за январь выросли более чем на 1600%.

Классический пример приводит ведущий аналитик QBF Олег Богданов: акции Tesla — капитализация компании больше, чем стоимость всего американского автопрома, при этом компания продает намного меньше машин, чем GM.

Такая оценка соответствует только разыгравшемуся воображению розничных инвесторов. И это относится ко многим компаниям технологического сегмента, и не только его. Аналогичные истории наблюдались и в 1998-1999 годах в период "раздувания" пузыря доткомов. Затем все закончилось крахом.

КАК ПРИ ПУЗЫРЕ ДОТКОМОВ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, ключевой причиной для появления признаков пузыря на фондовых рынках сегодня являются монетарные стимулы центральных банков, обеспечивающих мощнейшие притоки ликвидности на рынок.

"Очевидно, что далеко не все эти средства поступают в реальный сектор экономики, для которого они в основном предназначены и призваны ограничить риски критического падения экономик", — поясняет управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.

Оптически рынок акций США выглядит перегретым. Так называемый индикатор Баффета, соотношение капитализации американских компаний к ВВП, находится у максимумов и составляет 160% к ВВП (предыдущий пик 130% в 2001 году), подсчитал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. В России, например, данный уровень не превышает 50% к ВВП. Как понять, что обвал доллара уже начался

Ещё один популярный показатель — мультипликатор цена/прибыль, который используют для оценки рынков акций, приближается к уровням пузыря доткомов 2001 года, и составляет 22 годовых прибылей, добавляет аналитик.

Впрочем, по его мнению, это значит не наличие пузыря в акциях, а скорее более низкие доходности в будущем относительно средних исторических уровней.

"В данных показателях капитализация рынков считается к прибылям или размеру экономики, а пандемия привела к их резкому падению. Повышенные мультипликаторы отражают ожидания инвесторов относительно восстановления экономики и прибылей компаний, то есть рынок уже заложил данные показатели в цену", — поясняет он.

Ситуация, которая сейчас происходит на фондовом рынке, не совсем похожа на обвал доткомов в 2000-х годах, соглашается с ним управляющий партнёр Advice Finance Константин Кузнецов.

Формирующееся раздувание на фондовом рынке не связано с появлением новых направлений и компаний, как тогда. Основная причина сегодня — рост денежной массы и удешевление денег (т.е. включился печатный станок Федеральной резервной системы).

По мнению экономиста, "дешевые" деньги запускают процессы, которые приводят к перекупленности активов.

Однако, если политика стимулирования не даст значимого результата в восстановлении экономик и результаты производства и торговли не будут показывать положительную динамику, инвесторы будут вынуждены уходить в защитные активы, считает представитель Accent Capital.

ОТ КАКИЕ АКТИВОВ ПОРА ИЗБАВЛЯТЬСЯ

В целом, эксперты не ожидают глобальных потрясений на финансовых рынках, пока ФРС не приступит к циклу повышения ставки. Но нескольких импульсов коррекции уже в этом месяце не избежать.

На данный момент рынок более волатилен, чем когда-либо, вследствие всех этих событий и большой неопределенности в завтрашнем дне. Одни говорят, что пандемия идет на спад, и есть вакцина, другие — что пандемия может продлиться несколько лет, и вирус мутирует.

"Есть такой индекс, как индекс страха VIX, есть производные инструменты от этого индекса, например, UVXY, которые показывают волатильность рынка. Сейчас крупные игроки: хедж-фонды и институционалы, делают крупные покупки таких инструментов, защищая свои портфели от предстоящего падения", — заметил Кузнецов.

Наибольший риск сейчас сосредоточен в, так называемых, "компаниях роста", стоимость акций которых обусловлена не реальной оценкой прогнозируемого будущего денежного потока, а скорее настроением инвесторов и верой в будущее идеи. "В каком-то смысле это уже не акции роста, а "акции хайпа", — поясняет Русецкий. Банки лишаются валюты: каков шанс, что рубль рухнет еще сильнее​

Неизбежна коррекция и тех активов, которые имеют повышенную бету к рынку, это активы, которые коррелируют с крупнейшими индексами, например, с S&P 500, считает Кузнецов.

В целом же, если есть прибыльные или нейтральные позиции, то имеет смысл зафиксировать те, которые имеют повышенную бету к рынку. При этом нет смысла перекладывать все свои сбережения с фондового рынка, резюмировали эксперты.