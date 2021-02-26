МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в марте снижения российского рынка акций по индексу Мосбиржи, а также роста рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 1,7%, до 3291 пункта, индекс РТС поднимется на 0,7%, до 1422 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent упадет в пределах 1 доллара, до 63,9 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется более чем на 1 цент, до 1,22 доллара, стоимость золота повысится в пределах 50 долларов, до 1760 долларов за тройскую унцию, а инфляция в РФ составит 0,6% в месяц, полагают аналитики.

Согласно прогнозу экспертов, курс доллара снизится на 60 копеек, до 74,1 рубля, евро поднимется на 10 копеек, до 90,4 рубля. Рынок напрасно ждет повышения ставок

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Рынки продолжат следить за ходом принятия нового пакета помощи американской экономике объемом 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом Байденом. При этом, кроме оценки положительного влияния данного пакета, который способен ускорить восстановление американской экономики, инвесторы продолжат оценивать возможные негативные последствия в виде разгона инфляции… Плюс к этому в фокусе останется макроэкономическая статистика, которая будет давать поводы для пересмотра ожиданий по траектории восстановления мировой экономики", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Увеличение долларовых ставок угрожает росту фондовых рынков, поскольку ожидаемая доходность рынка акций становится меньше, чем по облигациям. Если тема с рефляцией получит продолжение, это может стать поводом для глубокой коррекции фондовых площадок. В этом случае защитными выглядят сырье и сырьевые активы, поскольку они получат поддержку со стороны восстановления мировой экономики, которое и будет подстегивать повышенный темп роста потребительских цен", — считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Валерий Вайсберг из ГК "Регион" полагает, что понижательную коррекцию рисковых активов остановить может либо достижение казначейскими облигациями США экстремально высоких уровней (2,5-2,75% годовых, что соответствует долгосрочному уровню учетной ставки), либо успешные словесные интервенции со стороны Федеральной резервной системы США, указывающие, что регулятор озабочен возросшим уровнем долгосрочных ставок и будет противодействовать их дальнейшему повышению. Рубль «рисовал пилу» на укороченной неделе

Важным фактором останется ситуация с распространением коронавируса, также отмечает Зварич.

Андрей Манько из "РИА Рейтинга" ожидает, что в марте почти все активы будут испытывать сильное давление в отдельные торговые сессии, но в целом по итогам месяца обвал пока не ожидается.

Из важных событий предстоящего месяца Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" выделяет запланированное на 4 марта заседание ОПЕК+ и саммит ЕС 25-26 марта, на котором намечено специальное заседание, посвященное отношениям с РФ.

"Нефть, выросшая с 40 долларов за баррель до 66 долларов за баррель вряд ли сможет продолжить ралли. Мартовское заседание ОПЕК может закончиться отказом Саудовской Аравии от добровольного дополнительного сокращения добычи и подтверждением плана постепенного увеличения добычи картелем, так как текущий уровень цен комфортен для большинства участников сделки, а коммерческие запасы нефти приближаются к целевому уровню", — считает Андрей Кадулин.

"Нефть будет находиться в коридоре 60-65 долларов за баррель, хотя нельзя исключать вероятность тестирования уровня 67 долларов и повышение цены до 70 долларов за баррель марки Brent. В этом плане будет важной информация по наращиванию добычи американскими сланцевиками", — добавляет Манько.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Российский фондовый рынок будет находиться в фарватере мировых площадок, то есть мы ожидаем высокую волатильность. Периоды распродаж будут сменять активными покупками. Скорее всего по итогам первого месяца весны будет небольшое снижение индексов", — считает Манько из "РИА Рейтинга"

Зварич из Промсвязьбанка ожидает, что к концу марта индекс Мосбиржи может оказаться в районе 3400 пунктов. Рубль падает на заметном ослаблении "развивающихся валют"

"В случае, если ситуация с пандемией в мире будет развиваться по негативному сценарию, рублевые активы не смогут остаться в стороне от общего бегства из риска. Важное значение будет при этом иметь скорость процесса массовой вакцинации, а также эффективность имеющихся вакцин против разных мутаций вируса", — указывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что российский рынок вступает в март с некоторой долей неопределенности. С одной стороны, веских причин для перехода к масштабным продажам не наблюдается, но в то же время поводы для покупок также исчерпывают себя, что делает индексы чувствительными к возможным негативным сигналам.

Среди последних – риски более масштабной коррекции нефтяных цен с многомесячных максимумов (в том числе ввиду грядущего увеличения добычи), введение чувствительных для экономики антироссийских санкций в США, а также дальнейшие продажи рисковых активов за рубежом, отмечает она

"Тем не менее, если указанные факторы не реализуются, на рынке РФ могут возобновиться более уверенные покупки. При более негативном сценарии в течение месяца индексы Мосбиржи и РТС могут опуститься в район 3200 и 1340 пунктов соответственно", — добавляет аналитик.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Сезонный приток валюты по текущему счету в этом году пока хуже ожиданий, но тем не менее поддерживает курс российской валюты, поэтому прогноз по рублю остается умеренно позитивным, рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"В отсутствии существенного потенциала к укреплению валюты РФ, в первой половине месяца курс будет колебаться в диапазоне 73,5-74,5 рубля за доллар, с эпизодами ослабления рубля в ответ на санкционную риторику", — оценил он. Рубль не сдает позиций

Рубль в марте немного вырастет на фоне сохранения цен на нефть выше 60 долларов за баррель, а также из-за некоторого снижения санкционных рисков, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Рубль остаётся недооценённым, но пока в нём нет сильных инвестиционных идей, впрочем, рост доходностей на зарубежных рынках облигаций также сопровождается ростом доходностей по российским ОФЗ и в какой-то момент это может поменять отношение к рублю, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Внешнеполитические риски немного ослабли. Соответственно, при росте доходностей по ОФЗ привлекательность рубля также будет возрастать. Однако это не отменяет повышенной волатильности курса в марте", — добавил он.

Новые заявления ЦБ РФ по результатам очередного заседания в марте также могут оказать существенное влияние на рынок, хотя изменений в денежно-кредитной политике пока и не ожидается, рассуждает Константин Кочергин из банка "Восточный", говоря о курсообразующих факторах рубля.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лучше рынка будут акции банков, а несколько хуже – акции металлургов, считает Манько из "РИА Рейтинга".

Константин Кочеригин из банка "Восточный" считает, что в плюсе окажутся нефтяная отрасль и металлургия, а в минусе — розничная торговля и финансы. Среди возможных лидеров роста он выделяет акции "Лукойла", "Газпрома" и "Северстали", а среди лидеров снижения – бумаги X5 и ВТБ.

"Тотальной распродажи акций, возможно, не произойдет. В любом случае, лучше рынка, скорее всего, будут торговаться акции нефтегазового сектора и черной металлургии. В фокусе большое количество отчетности российских эмитентов, это тоже будет отыгрываться", — считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Повышенная инфляция означает и рост цен на ресурсы, а это важный фактор для укрепления рубля и роста котировок акций экспортеров, добавляет аналитик.