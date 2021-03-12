МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в 2020 году была достаточно высокой даже несмотря на коронавирус. Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 января 2021 года

Согласно данным Банка России, в первом квартале 2020 года банковский сектор заработал 612 миллиардов рублей прибыли, что является историческим рекордом. В третьем и четвергом кварталах прибыль была немного меньше и составила 596 и 590 миллиардов рублей соответственно, что стало вторым и третьим квартальным результатом по объему прибыли. При этом прибыль второго квартала, на который пришелся основной экономический удар коронаруса, составила 175 миллиардов рублей. Таким образом, во втором полугодии 2020 года прибыль достаточно быстро восстановилась и была на очень высоком уровне.

Доналоговая прибыль в целом в 2020 году составила 1,97 триллиона рублей, что лишь на 63 миллиарда рублей меньше исторического рекорда 2019 года. Стоит отдельно отметить, что высокая прибыльность 2020 года отчасти связана с мерами поддержки со стороны Банка России. Напомним, в условиях коронавируса и вызванных им ограничений были смягчены требования по созданию резервов на возможные потери.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев немного снизилась, но продолжает находиться на достаточно хорошем уровне. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 января 2021 года рентабельность активов составила 1,88% против 2,17% на 1 января 2020 года. Для сравнения, более высокая рентабельность была в далеком 2012 году — 2,34% (на 1 декабря). При этом рентабельность капитала на 1 января составила 17,6% против 19,6% на 1 января 2020 года. Стоит отметить, что во втором полугодии наблюдается рост рентабельности, что может свидетельствовать об адаптации к ситуации, вызванной коронавирусом.

Прибыль получили почти все банки из числа ТОП-200

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 января 2021 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 января 2021 года (они контролируют более 99% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ. Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов находится на стабильно высоком уровне. Из представленных банков по состоянию на 1 января прибыль получили 178 банков или 89% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 января 2019 и 2020 года прибыльных банков было 86% и 90,5% соответственно. Таким образом, доля прибыльных банков в 2020 году сохраняется на достаточно высоком уровне.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась в пределах 6 процентных пунктов (от 86% до 92%). При этом наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки из ТОП-50 и 101 по 150 места с долей в 92%. Тогда как у двух оставшихся банковских групп — с 51 по 100 места и с 151 по 200 места прибыль показали 86% у каждой из групп. Таким образом, почти все банковские группы из ТОП-200 по объему активов показали схожую долю прибыльных банков.

Наиболее прибыльным в абсолютном выражении банком в 2020 году стал Сбербанк, финансовый результат до налогообложения у этого банка составила 0,97 триллиона рублей. По отношению к результату на 1 января 2020 года прибыль лидера банковского сектора снизилась на 122 миллиарда рублей или на 11%. Вторым в рейтинге по объему прибыли стал АЛЬФА-БАНК, объем прибыли которого по итогам года составил 205 миллиардов рублей, АЛЬФА-БАНК является 5-м по размеру активов. Прибыль АЛЬФА-БАНКа относительно результата 2019 года выросла более чем в 2 раза. В целом суммарная прибыль этих двух банков в 2020 году составила 1,17 триллиона рублей, что составляет 60% от прибыли до налогообложения всех российских банков. Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

На третьем, четвертом и пятом местах по абсолютному объему прибыли расположились Банк ФК Открытие, Банк ГПБ (Газпромбанк) и Банк ВТБ, однако объем их прибыли в 2020 году уже значительно меньше, чем у пары лидеров. Так, финансовый результат Банка ФК Открытие на 1 января 2021 года составил 85 миллиардов рублей, а Банка ГПБ и Банка ВТБ — 77 и 73 миллиарда рублей соответственно.

В целом же в рейтинге присутствуют 20 кредитных организации, прибыль до налогообложения которых превысила 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 января 2020 года было 23 банка которые смогли заработать более 10 миллиардов рублей. В текущем рейтинге прибыль в 1 миллиард рублей получили 83 банков, против 103 на 1 января 2020 года. Снижение количества банков с высокой прибылью, при относительно небольшом снижении суммарной прибыли, свидетельствует о хорошей прибыли у отдельных крупных банков, при этом небольшие банки столкнулись с снижением своего финансового результата.

У большинства банков рентабельность снизилась

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков в представленном рейтинге на 1 января 2020 года составила 1,34%. Для сравнения, на 1 января 2020 года медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 2,1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, сильное снижение медианной рентабельности также подтверждает снижение прибыльности у средних и небольших банков.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 января 2021 года, по сравнению результатом на 1 января 2020 года, приростом рентабельности характеризовалось только 62 банка (31%). При этом у лидеров рейтинга прирост рентабельности наблюдался даже реже. Среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 13 характеризовались приростом рентабельности (26%), ТОП-100 — 26 кредитных организаций показали рост рентабельности. Тогда как у банков с 101 по 200 места прирост рентабельности наблюдался у 36 кредитных организаций.

Самыми рентабельными остаются частные банки

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов в 2020 году. Рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 2,5%. Тогда как у госбанков и банков с контрольным иностранным участием рентабельность активов была ощутимо меньше — 1,8% и 1,6% соответственно. Таким образом, частные банки смогли опередить иностранные в рентабельности активов, хотя в последние время именно иностранные банки чаще показывали более высокую рентабельность. Названы регионы с наименьшей долей просроченных кредитов

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО Мобильная карта, рентабельность активов которой в 2020 году составили 65%. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал банк МБА-МОСКВА, с рентабельностью активов в 35%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: НКО ЮМани, КИВИ Банк и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е, 4-е и 5-е места по рентабельности активов (18%, 16% и 10% соответственно).

Стоит отметить, что НКО Мобильная карта, НКО ЮМани и КИВИ Банк были в числе лидеров и на 1 января 2020 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокая рентабельность этих кредитных организаций связана со специфической бизнес-моделью, обслуживание электронных платежных систем.

Наиболее слабую рентабельность активов в 2020 году продемонстрировал ИНТЕРПРОМБАНК, рентабельность активов которого составила —15%. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли РГС Банк и Эс-Би-Ай Банк, рентабельность активов которых составила —7% и —6,6% соответственно. На четвертом месте расположился БАЛТИНВЕСТБАНК, с результатом — -6,3%, НКО ИНКАХРАН замыкает пятерку (-3,2%). Таким образом, два из пяти наиболее убыточных банков — это находящиеся на санации банки.

Крупнейший банк России, Сбербанк, по состоянию на 1 января 2021 года характеризовался рентабельностью активов на уровне 3%, что значительно выше среднего. Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ в 2020 году продемонстрировал рентабельность активов на уровне 0,5%. Стоит отметить, что рентабельность активов Сбербанка и Банка ВТБ в 2020 году снизилась на 0,7% у каждого из этих банков. Наибольшей рентабельностью активов в 2020 году, из ТОП-10 по размеру активов, характеризовался АЛЬФА-БАНК (4,7%). Тогда как относительно слабый результат среди десяти крупнейших банков был у Россельхозбанка (0,2%). Таким образом, среди крупных банков рентабельность активов колебалась в достаточно сильном диапазоне.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, банковский сектор может продолжить демонстрировать хорошую прибыльность в ближайшие месяцы, а объем месячной прибыли будет в диапазоне 170-200 миллиардов рублей. При этом в 2021 году отражаемый в отчетности финансовый результат может заметно снизиться за счет формирования отложенных резервов на возможные потери. В целом по итогам 2021 года прибыль банковского сектора будет несколько ниже чем в 2020 года за счет роста резервов на возможные потери, а также из-за снижения процентной маржи.

Рейтинг банков по рентабельности активов на 1 января 2021 года в PDF-формате >>