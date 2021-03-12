МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Происшествие с продуктопроводом «СибурТюменьГаза» в акватории Оби в районе Нижневартовска, произошедшее 6 марта, продолжает оставаться в центре внимания общественности и экологов.

Интерес понятен и обоснован, поскольку Обь — не просто одна из главных рек страны, но и лидер рейтинга самых загрязненных рек России. Однако превышений допустимых ПДК в воде и воздухе после происшествия не было обнаружено. Каких последствий ждать для экосистемы?

Причины аварии пока не удалось установить, однако известно, что произошла утечка из газопродуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ. По нему перекачивают легкие углеводороды, полученные при переработке попутного нефтяного газа.

Он, в свою очередь, является побочным продуктом добычи нефти. Исторически сложилось, что попутный газ просто сжигают. Однако есть возможность использовать его более рационально и, что немаловажно, более экологично.

Для этого его разделяют на отдельные фракции, одна из которых и представляет собой смесь легких углеводородов, в основном, пропана и бутана, которую перекачивают по продуктопроводам. В дальнейшем эти газы могут использоваться как газомоторное топливо, также из них делают пластик.

В поврежденном и отсеченном участке трубы на момент ЧП находилось около 600-700 тонн газов. Однако приблизительно 90% от этого объема удалось успешно откачать и отправить в амбары дожига, где газ был утилизирован. Предварительная оценка объема утечки — около 60 тонн. Однако большая часть веществ, вероятно, сгорела.

Это значит, что, например, в воде их могло остаться намного меньше. А в нижних слоях атмосферы эти газы не задерживаются, поскольку у них высокая летучесть.

Тем не менее специалисты проверяют возможное влияние на окружающую среду. Были взяты пробы воды на наличие загрязняющих веществ на месте порыва, а также выше и ниже по течению Оби. Помимо этого, были взяты пробы воздуха, грунта, ихтиологические и гидробиологические пробы.

Региональный Роспотребнадзор подтвердил, что на качество питьевой воды авария не повлияла. Население Нижневартовска использует водозабор на реке Вах, находящийся выше по течению от места происшествия. К тому же, само гидротехническое сооружение исключает попадание загрязнений в питьевую воду. Что касается находящихся ниже по течению населенных пунктов, они получают воду из артезианских скважин, в которые не могут попасть даже следы легких углеводородов.

В частности, Центр гигиены и эпидемиологии города Лангепас не выявил в пробах воды превышений гигиенических нормативов. Аналогично отклонений от нормы не обнаружено и в Мегионе, селе Покур и деревне Вата Нижневартовского района.

Тем не менее, обеспокоенность вызывает возможное влияние на речную фауну. Пользователи соцсетей предположили связь между утечкой газа и гибелью рыбы. На тревожное видео с будто бы задыхающимися рыбами отреагировали сотрудники Рыбоохраны Югры, выехавшие на место происшествия с автором нашумевшей видеозаписи. Они действительно обнаружили полынью с рыбой в «снулом» виде, однако специалисты не связывают это явление с происшествием на продуктопроводе, поскольку оно естественно и типично для этого времени года.

«Это связано с низким уровнем концентрации кислорода в воде ввиду ежегодно повторяющегося природного «заморного» явления в зимне-осенний период», — пояснили в Рыбоохране.

Специалистам предстоит не только оценить потенциальное влияние на окружающую среду, но и определить причины произошедшего. Для этого создана комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора по техническому расследованию причин аварии, в состав которой вошли представители МЧС и Росприроднадзора, а также технические руководители и специалисты компаний СИБУР и СОГАЗ.

Среди возможных причин аварии Ростехнадзор называет дефекты мест соединения участков трубопровода, коррозию и эрозию металла, изменение линейных нагрузок на трубопровод, либо внешние повреждения. Была ли утечка мгновенной или длилась какое-то время, прежде чем газ загорелся, также предстоит выяснить.

Тем временем руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников выдвигает свою версию произошедшего. По его мнению, утечка могла быть небольшой, но из-за этого неуловимой штатными средствами предупреждения аварий, в результате чего продолжалась длительное время. В фейсбук-аккаунте «Общественный контроль экологических аварий» он представил анализ космических снимков. Эколога обеспокоило «наличие на фоне льда пятен светлого тона, начиная с 18 февраля». Их удалось заметить благодаря анализу мультиспектральных изображений района прорыва продуктопровода до аварии.

Эколог полагает, что «это можно интерпретировать так, что утечка ШФЛУ (широких фракций легких углеводородов — прим. ред.) происходила более чем за две недели до возгорания».

Однако однозначным считать такой вывод нельзя, считает и.о. заведующего лаборатории аэрокосмических методов Географического факультета МГУ, директор по разработке тематических проектов ГК «Сканэкс» Михаил Зимин.

«Судя по этим снимкам, изменение тона, скорее всего, связано со структурными изменениями поверхности снежно-ледового тела. А вот чем оно вызвано, точно сказать только по снимкам нельзя. В теории, это может быть влияние газа, но также может быть влияние донных или русловых процессов. Для сибирских рек, например, характерно образование наледи, когда река промерзает насквозь, потому что мелкая. Такое изменение структуры снежного-ледового покрова может быть связано как раз с неоднородностью донных отложений, намерзанием и изменением уровня воды.

Не думаю, что имеющиеся изменения тона на снимках являются признаком температурных изменений, так как, насколько я знаю, использованная съемочная аппаратура не имеет тепловизионного канала, который мог бы напрямую говорить о градиенте температуры. Но это также не значит, что изменений температуры не было или не могло быть. Если мы наблюдаем по снимку газопровод на суше и у нас также нет возможности измерить температуру, мы можем сделать вывод об утечке по косвенным признакам, например, отметив угнетение растительности в летний период. То есть мы не видим самой протечки, но можем предположить, что она была из-за гибели растений. Но если у нас газопровод под водой и река покрыта льдом, таких признаков мы уже не увидим. В данном случае у нас есть косвенные признаки того, что что-то произошло, но мы не можем по снимкам определить, что именно. Такого рода дешифровочные признаки требуют дополнительной проверки», — пояснил эксперт.

Такая проверка, вероятно, поможет также разобраться с причинами аварии, и соответственно, предотвратить возможные повторения подобных ситуаций в будущем.

Каким бы ни был характер утечки, важно, что ее объемы относительно невелики.

К тому же следует учитывать, что в нефтегазодобывающих регионах легкие фракции углеводородов практически постоянно улетучиваются в атмосферу. Отличным источником этого процесса становятся и факелы, на которых сжигают попутный нефтяной газ.

Существует и фоновое содержание углеводородов. Поэтому утечка как таковая не обозначает непременный вред окружающей среде. Его признаком может стать как раз превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Пока они не были установлены. Если будут, в СИБУРе пообещали возместить ущерб в полном объеме.