МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Статистика банковского сектора в январе, в части динамики активов, оказалась неплохой. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2021 года

Согласно данным Банка России, объем активов за месяц вырос в реальном выражении на 0,7%, а в номинальном выражении прирост составил 1,4%. Прирост активов в реальном выражении в январе оказался слабейшим с сентября 2020 года, однако это стало следствием большого количества нерабочих дней в начале года, то есть некоторое замедление всецело связано с календарным фактором. Для сравнения, за последние пять лет реальный прирост активов в январе был больше только в 2019 году (1,4%). По мнению экспертов РИА Рейтинг, прирост активов в феврале также будет достаточно хорошим по меркам последних лет и составят порядка 1-1,4%.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 февраля 2021 года. В рейтинге представлены данные по 395 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе 2021 года объем активов в номинальном выражении вырос только у 136 кредитных организаций или у 43,5% банков из рейтинга. Для сравнения, по итогам 2020 года прирост наблюдался у 64% банков, а в январе 2020 года — у 52%. Таким образом, результат первого месяца 2021 года является очень слабым.

Самый высокий относительный прирост активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе был у Банка Кредит Свисс (Москва). У него активы за первый месяц года выросли более чем в 2,5 раза, что позволило этому иностранному банку подняться на 45 позиций вверх до 96-о места на 1 февраля 2021 года. Стоит отметить, что в 2020 году Банк Кредит Свисс (Москва) также характеризовался схожими темпами прироста в январе, что говорит о цикличности данных изменений. При этом значительный прирост активов у этого банка стал следствием роста межбанковского кредитования. Вторым по темпам прироста в январе стал Креди Агриколь КИБ, объем активов у которого в январе вырос 48% (+24 позиции, 74-е место). Госдума в июне рассмотрит отчет Банка России за 2020 год

Третьим по темпам прироста стал еще один банк с иностранным участием — ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), активы у которого за январь выросли на 21%. Таким образом, наибольший прироста активов среди крупных банков наблюдался банков с иностранным участием. Также высокие темпы прироста активов среди крупнейших банков продемонстрировали: Банк ВБРР (+14%) и МОСОБЛБАНК (+13,8%).

Наиболее слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе 2021 года продемонстрировала РНКО Платежный Центр, активы которого уменьшились на 26%. Вторым по темпам снижения стала СЭБ Банк, сокращение активов которой составило 21%. В текущем рейтинге РНКО Платежный Центр занимает 97-е место (-12 позиций), а СЭБ Банк — 92-е место (-8 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал БЭНК ОФ ЧАЙНА со снижением активов на 16%, что привело к потере 5-и позиций (87-о места в текущем рейтинге).

Крупнейший банк России, Сбербанк, по состоянию на 1 февраля 2021 года располагал активами в размере 35,5 триллиона рублей, что составляет 31,1% суммарных активов всех российских банков на 1 февраля 2021 года. В январе активы у него выросли на 1,1% или на 398 миллиардов рублей. Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ в январе характеризовался приростом активов на 0,9% или на 150 миллиардов рублей. Таким образом, всего на два крупнейших российский государственных банка приходится 46,5% суммарных активов банковской системы.

Рейтинг банков по объему активов на 1 февраля 2021 года в PDF-формате>>