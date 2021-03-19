МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк России в пятницу впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. Необходимость такого решения регулятор объяснил повышенным инфляционным давлением и восстановлением экономики быстрее ожиданий. Новое повышение ставки также не за горами — оно может произойти уже на ближайших заседаниях.

"Возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас. Время имеет значение: если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем. Перефразируя расхожее выражение, скажу, что во фразе "сохранить нельзя, повысить" запятую сегодня мы поставили в правильном месте", — прокомментировала решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Решение для рынка стало неожиданным: подавляющее большинство аналитиков прогнозировало, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики начнется лишь в апреле. Тем не менее, решение ЦБ совпадает с общемировой тенденцией – ранее на фоне роста стоимости продовольствия и иных сырьевых активов на мировых рынках ставки начали поднимать центральные банки других стран развивающихся рынков, в частности, Турции и Бразилии, отметил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

ПЕРВЫЙ ШАГ

Основной причиной увеличения ставки уже в марте стала необходимость обуздать инфляцию, сходятся во мнении аналитики. Инфляция в настоящее время складывается выше прогноза Банка России: к 15 марта она ускорилась уже до 5,8% и находится вблизи пика. ЦБ ждет, что темпы роста цен начнут снижаться в апреле, но к цели в 4% вернутся лишь в первой половине следующего года.

"Банк России ожидаемо перешёл к ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. Основными аргументами в пользу такого решения стали отдаление инфляции от целевых 4%, повышенные инфляционные ожидания, восстановление экономики, а также сохранение геополитических рисков", — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

При этом регулятор указывает, что баланс рисков сместился в сторону проинфляционных — действие разгоняющих темпы роста цен факторов может оказаться более продолжительным. Их влияние может быть дополнительно усилено повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, отметил регулятор в релизе.

Изначально аналитики ждали, что в марте ЦБ решит повременить с повышением ставки и продолжит поддерживать экономику сохранением беспрецедентно мягких условий по монетарной политике. Однако это оказалось ненужным — восстановление происходит быстрее ожиданий и приобретает устойчивый характер. По оценке Набиуллиной, экономика полностью восстановится уже до конца года, чему должны помочь вакцинация и госпрограммы льготного кредитования.

Консервативный шаг повышения в 0,25 процентного пункта не приведет к замедлению роста кредитования и восстановления российской экономики, заверила глава ЦБ. Тем не менее, ряд аналитиков все же предостерегает, что такие риски могут появится при дальнейшем увеличении ставки. Однако купировать такую опасность поможет сохранение высоких бюджетных расходов, что выполнимо в выборный год, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

ДАЛЬШЕ — ВВЫСЬ

Некоторые аналитики ожидают нового повышения на предстоящих заседаниях в апреле или июне. На это намекнула и глава ЦБ, заявив, что в пятницу регулятор рассматривал вариант повышения ставки на 0,5 процентного пункта, однако выступил за более плавный ее рост.

"ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,5%, допустив возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Данная формулировка существенно повышает вероятность увеличения ставки еще на 0,25 процентного пункта на опорном апрельском заседании", — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Не исключает роста ставки на ближайшем заседании еще на 0,25 процентного пункта и эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев, однако он указывает на необходимость следить за недельной динамикой инфляции. "Если она продолжит замедляться, то ЦБ может взять паузу и, например, отложить повышение на июнь", — отмечает он. Во втором квартале ждет увеличения ставки и главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что к концу года ставка достигнет нижней границы "нейтральности" в 5%. "До конца 2021 года мы, вероятно, увидим еще несколько повышений шагами по 0,25 процентного пункта, но ключевая ставка на конец года вряд ли будет выше 5%", — считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономических анализов АКРА Дмитрий Куликов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что ставка к концу года достигнет 5%. "В базовом сценарии ожидаем, что в следующем году ужесточение монетарной политики продолжится и своего пика ключевая ставка достигнет в 2023 году на уровне 6%", — добавил эксперт.

При этом сама глава ЦБ не исключила, что повышение ключевой ставки до нейтрального уровня в 5-6% в текущем году может не потребоваться.