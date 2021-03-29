КАИР, 29 мар — ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Эпопея с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, вытеснившей на периферию даже новости о коронавирусе и породившей немало шуток, приблизилась к завершению в понедельник, появились надежды на то, что "пробка" из более 400 кораблей рассосется.

ПЕСЧАНАЯ БУРЯ И ОШИБКА КАПИТАНА

Шедший под флагом Панамы с индийским экипажем громадный контейнеровоз длиной в 400 метров и грузоподъемностью в 220 тысяч тонн утром 23 марта сел на мель и заблокировал проход через Суэцкий канал вследствие песчаной бури с ураганными ветрами, которые не стихают в регионе и спустя неделю.

Глава администрации канала Усама Рабиа на пресс-конференции в субботу рассказал, что через канал проходили суда и гораздо больших размеров, чем Ever Given. Что конкретно послужило в этот раз причиной блокировки – выяснит расследование, нельзя исключать и человеческий фактор, отметил Рабиа.

Операция по вызволению судна с несколькими тысячами контейнеров на борту шла круглосуточно, сначала в ней участвовали менее десяти буксиров, а к концу операции их число превысило 15, причем в финальном этапе операции участвовал прибывший из Нидерландов буксир ALP GUARD. Помощь администрации канала предлагали США, КНР, ОАЭ, Греция, Россия также была готова помочь, о чем заявил РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко, однако, судя по всему, на данном этапе справились египетские специалисты при помощи консультантов из Нидерландов.

К 25 марта стало очевидно, что без углубления дна не обойтись, вследствие чего в район операции были направлены два земснаряда, которые к 27 марта извлекли более 20 тысяч кубометров песка и скальных пород, углубив дно в районе передней части судна. 27 и 28 марта буксиры вновь пытались вытащить Ever Given, но он никак не поддавался. И если в субботу администрация канала говорила о том, что разгрузка контейнеровоза является крайней и нежелательной мерой, то в воскресенье стало известно, что к такому сценарию начали активно готовиться.

Очередь из кораблей, ожидавших в очереди на северном и южном входах в канал, а также в Большом Горьком озере в центре канала, составила на тот момент уже 369 судов. При этом корреспондент РИА Новости, находясь в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал, мог видеть с берега не менее 15 грузовых судов в море.

ЕГИПЕТСКИЙ УСПЕХ

Вторник стал решающим днем в спасении корабля и ожидающих своих посылок граждан по всему миру: в этот день ближе к утру удалось сдвинуть с места махину. Если в день инцидента корма корабля была в четырех метрах от берега, то теперь в результате проведенной работы до берега было 102 метра.

Об успехе операции в Twitter утром во вторник сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, особо подчеркнув роль именно египетских специалистов, а также то, что канал был вырыт именно "египетскими руками".

Оставалось окончательно поставить судно на фарватер и отправить его на технический осмотр в озеро к северу от места инцидента. К 11:30 по местному времени (12:30 мск) корабль на 80% был возвращен на фарватер, однако в 15:40 источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что корабль вновь перегородил канал, так как сильный ветер чуть сдвинул его, однако инцидент оказался в этот раз не таким серьезным.

Уже меньше чем через час корабль был окончательно выведен на фарватер и проследовал своими силами, но при помощи нескольких буксиров в Большое Горькое озеро. Далее предстоит тщательная проверка технического состояния судна. Тогда же управляющая тайваньская компания Evergreen определит, что делать с грузом на борту.

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш сообщил РИА Новости, что навигация по каналу уже возобновилась, а на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней.

Мамиш также исключил вероятность диверсии и заявил о том, что в инциденте виноват капитан корабля.

ПОСЛЕДСТВИЯ

По словам Мамиша, египетские власти потребуют компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров. Также предстоит провести полномасштабное расследование инцидента, у администрации канала имеются копии всех важных документов, также планируется изъять "черный ящик" с корабля, о чем ранее заявляла администрация. Глава администрации Усама Рабиа раньше оценивал потери канала из-за инцидента в сумму около 14 миллионов долларов за один день простоя.

Последствия блокировки в Суэцком канале, оказавшейся рекордной впервые за десятки лет, в длительной перспективе еще предстоит оценить. Однако, как пишет международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, инцидент и, как следствие, нарушение мирового судоходства может стать причиной крупных финансовых потерь для отрасли перестрахования и роста тарифов на морское перестрахование. Кроме того, ряд российских контейнерных железнодорожных операторов сообщили, что на фоне этой ситуации получали обращения от клиентов, перевозивших грузы только через Суэцкий канал, на перевозки транзитом через территорию России и видят рост в несколько раз числа заказов на перевозки по сети РЖД через сухопутные погранпереходы.

Минэнерго РФ также отметило, что Северный морской путь (СМП) имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов и позволит значительно сократить время доставки товаров из Азии в Европу на фоне блокировки движения грузов в Суэцком канале.

В ведомстве отмечают, что с учетом увеличивающегося объема мировой торговли энергоресурсами, в частности, постепенного увеличения торговли СПГ, появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов становится вопросом времени.