МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Магнит", вторая российская розничная сеть по выручке и первая — по количеству магазинов, планирует приобрести сеть "Дикси". Сделка, которая может стать одной из самых крупных в истории российской торговли, даст "Магниту" возможность серьезно увеличить свое присутствие в Москве и Санкт-Петербурге, а "Дикси" получит импульс для развития и обновления своих магазинов. Акции "Магнита" подскочили почти на 4% на новостях о приобретении "Дикси"

Любопытно, что о сделке было объявлено во вторник, когда свой 15-й день рождения отмечает лидер российского ритейла — компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Сегодня же X5 объявила о ребрендинге, который начнется со смены корпоративного логотипа — теперь это X5 Group. Ранее на логотипе ритейлера размещалась оранжевая стрелка, теперь ей на смену пришел зеленый листок.

"Магнит" утром сообщил о достижении соглашения по приобретению своего конкурента — розничной сети "Дикси", которая управляет 2 651 магазином в России. Ритейлер планирует приобрести 100% акций Dixy Holding Limited у Mercury Retail Group Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.

"Дикси", известная российским покупателям по звучным слоганам "Просто. Рядом. По-соседски" и "Заходикси", — одна из старейших розничных сетей в России, ее первый магазин был открыт в Москве в 1999 году. Последняя крупная сделка на рынке российского торговли, по иронии, также связана с "Дикси".

Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, владевший сетью алкомаркетов "Красное & Белое", в сентябре 2019 года объявили о закрытии сделки по объединению ритейлеров в единый розничный бизнес. Кесаев и Кациев получили 51% объединенной холдинговой компании, Студенников — 49%.

ЧТО ПОЛУЧИТ "МАГНИТ"

В рамках сделки "Магнит" планирует приобрести 2 612 "магазинов у дома" "Дикси" (их выручка в 2020 году составила 281,4 миллиарда рублей) и 39 суперсторов "Мегамарт" (с выручкой 17,4 миллиарда рублей за прошлый год).

Большая часть "магазинов у дома" расположена в Москве и Московской области (1 329 объектов), а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области (458 объектов). Большинство суперсторов работают в Свердловской области, четыре магазина расположены в Тюменской области. Общая торговая площадь приобретаемых магазинов составляет 854 тысячи квадратных метров (778 тысяч приходится на "магазины у дома", 76 тысяч — на суперсторы). "Магнит" планирует сохранить бренд "Дикси", сообщил глава компании

Кроме того, в периметр сделки войдут пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч квадратных метров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Предполагается, что сделка будет финансироваться за счет имеющихся у "Магнита" денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, однако подлежит определенным корректировкам, зависящим, в том числе, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки. Планируемая дата закрытия сделки — 31 августа, однако она может быть продлена до 30 сентября.

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. В пресс-службе ФАС днем во вторник сообщили РИА Новости, что ведомство пока не получало ходатайство о покупке "Дикси".

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ

Для "Магнита" сделка привлекательна в первую очередь из-за географии работы "Дикси". Гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков указывает, что сеть широко представлена в Москве и Санкт-Петербурге, а "Магнит", напротив, пришел в эти города достаточно поздно, когда в них уже не было большого количества привлекательных мест для открытия магазинов.

Федяков указывает, что органическое развитие "Магнита" в этих регионах заняло бы слишком много времени или было бы неэффективным, однако в результате сделки "Магнит" получит более 2,6 тысячи магазинов, большинство из которых находятся в привлекательных для компании локациях. ФАС не получала ходатайства "Магнита" о покупке "Дикси"

Президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, которого ритейлер цитировал в своем сообщении, также указал, что после завершения сделки "Магнит" сможет значительно укрепить позиции на рынке в Москве и Санкт-Петербурге, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии ритейлера в стране.

Дюннинг также указал, что "Магнит" планирует сохранить отдельное юридическое лицо для бизнеса "Дикси", а также существующий бренд магазинов. В свою очередь Федяков предположил, что магазины "Дикси" все же будут постепенно переходить под бренд "Магнит", и в рамках этого процесса торговые точки будут обновляться.

"Для "Магнита" это не новый процесс. Мы видим, что он очень глубоко реконструирует свои собственные магазины — идет масштабный процесс обновления. Думаю, эти 2,6 тысячи магазинов "Дикси" ждет такая же судьба: они будут постепенно ребрендированы в "Магниты", и это ребрендирование будет сопряжено с тем, что они будут глубоко реконструированы и обновлены", — сказал РИА Новости Федяков.

"Я согласен, они (магазины "Дикси" — ред.) и морально, и физически устарели", — констатировал собеседник агентства.

Разумеется, важным является и вопрос, как подобная сделка повлияет на российских покупателей. По мнению президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрея Карпова, сделка по приобретению "Магнитом" розничной сети "Дикси" не окажет влияния на цены на продукты питания: покупатели даже не заметят изменений. Карпов считает, что "Магнит" будет адаптировать сеть магазинов "Дикси" под те требования, которые сегодня предъявляет покупатель, и, возможно, рассмотрит создание на базе "Дикси" жестких дискаунтеров.