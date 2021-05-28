МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Отчетность ВЭБ.РФ по МСФО свидетельствует о системной работе, проделанной корпорацией: она ориентирована на активную работу с проектами в инфраструктуре, промышленности, экспорте и развитии агломерации. Улучшилось положение заемщиков, вырос объем предоставляемых средств, активизировались механизмы кредитования. Большой новый фронт работы- кооррдинация еще 11 институтов развития. ВЭБ готов помочь реализовать проект по льготным кредитам регионам

Госкорпорация ВЭБ.РФ успешно отчитывается уже второй квартал подряд. Согласно свежим данным, ее чистая прибыль за первый квартал этого года составила 22,7 миллиардов рублей против убытка годом ранее. Прошлый год корпорация тоже завершила в плюсе, получив чистую прибыль по МСФО в размере 8,4 миллиарда рублей.

ВЭБ отмечает, что рост показателей связан с увеличением чистого процентного и комиссионного дохода. Кроме того, в корпорации отметили улучшение положения заемщиков.

"Объем ликвидности и достаточности капитала позволяют ВЭБу продолжить работу по приоритетным направлениям: инфраструктуре, промышленности, экспорте и развитии агломераций ", — пояснил главный финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских.

Как он отметил, важнейшим направлением была и остается и поддержка бизнеса в период пандемии. Беспроцентные и льготные кредиты, которые выдавались под поручительства ВЭБа в рамках масштабной правительственной программы, позволяли предпринимателям сохранять рабочие места и запустить новые производства

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

Опрошенные "Прайм" эксперты указали на системные изменения в работе госкорпорации, которые произошли за минувшие три года.

Госкорпорация провела серьезную реструктуризацию, повысила эффективность рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. " ВЭБ быстро перешел от слов к делу и сосредоточился на крупных проектах на Востоке и на Урале….На фоне пандемии ВЭБ.РФ увеличил объем гарантий, предоставляемых при кредитовании малого и среднего бизнеса по льготной ставке…. Резюмируя, можно сказать, что повышение внутренней эффективности позволило госкорпорации расширить спектр направлений работы", — указал он.

За последние три года в деятельности ВЭБа произошли серьезные позитивные изменения: он стал в большей степени выступать именно как кредитная организация, свои инвестиции распространяет преимущественно через кредитные механизмы, напомнил доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Положительный эффект на финансовый результат ВЭБ.РФ в первом квартале оказало восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки (16,7 миллиардов рублей) в основном за счет кредитов клиентам и финансовых гарантий, и поручительств", — считает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Айсылу Алексеенко.

КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ

В целом за прошлый год объем выданных госкорпорацией кредитов составил 243,1 миллиарда рублей. Основными направлениями вложений стали судостроительная и газохимическая отрасли, машиностроение, развитие магистральной инфраструктуры, модернизация аэропортов, городская экономика, а также IT.

"В списке отраслей инвестирования ВЭБа по- прежнему преобладают производство и машиностроение (около трети портфеля). За ним следуют финансовая деятельность, госсектор, сельское хозяйство и строительство", — комментирует управляющий директор группы рейтингов НКР Андрей Пискунов.

По его мнению, специфика банка развития в большей степени сказывается не на отраслевой структуре портфеля, а на подходе к отбору объектов инвестирования в каждой отдельной отрасли. Коммерческий аспект кредитования отходит на второй план, уступая место вопросам развития территории, создания рабочих мест, новых технологий.

ПОЛЬЗА ОПТИМИЗАЦИИ

По решению правительства ВЭБу передаются под управление 11 институтов развития. Это усилит поддержку проектов и расширит возможности для расширения притока инвестиций, в первую очередь, за счет систематизации деятельности институтов развития и устранения дублирующих функций. ВЭБ раскрыл свои инвестиционные планы до 2025 года

По словам Аксакова, новация поможет объединить возможности разных институтов для развития смежных проектов — например, одновременно использовать средства из одного фонда и льготы по другому направлению.

Твердохлеб из РАНХиГС предположил, что ВЭБ усилит контроль за 11 институтами с точки зрения реализации банковских подходов при финансировании инновационных проектов.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, знак финансового результата по итогам года будет зависеть от финансового положения и качества обслуживания долга заемщиков, а также от ситуации на финансовых рынках.

"На трехлетнем горизонте вполне можно констатировать рост эффективности ВЭБ как банка развития, в том числе за счет оптимизации структуры", — заключил Пискунов.