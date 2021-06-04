МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по главным биржевым индексам и ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся за неделю на 0,1%, до 3803 пунктов и на 0,7%, до 1636 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется около 71,5 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 0,5 цента, до 1,212 доллара, оценивают перспективы аналитики.

Курс доллара поднимется на 10 копеек, до 72,9 рубля, евро останется около 88,6 рубля, ожидают они.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На горизонте уже просматривается начало предметного обсуждения сворачивания баланса ФРС США, отмечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". "Еще на прошлой неделе казалось, что ЕЦБ начнёт уменьшать количественное смягчение едва ли не на квартал раньше американского центрального банка, но теперь, похоже, циклы ужесточения монетарной политики в Европе и в США будут более синхронизированными", — добавляет он.

Из внешних событий стоит выделить заседание ЕЦБ (изменений в политике регулятора не ожидается, но возможна корректировка намерений на среднесрочную перспективу), считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". В этой связи интересны данные по промышленному сектору Германии за апрель (производственные заказы и промышленное производство), индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июнь, добавляет она.

Основное внимание инвесторов будет по-прежнему сосредоточено на сигналах регуляторов, вирусных сводках ВОЗ, геополитике и нефтяных ценах, ключевых макроданных, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Мировые рынки возобновили опасения насчет сворачивания стимулирующих мер ключевыми центробанками на фоне ускорения восстановительного роста мировой экономики, повышения инфляции и относительно мягкого влияния третьей волны пандемии на экономическую активность, отмечает факторы давления на рисковые активы Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Наиболее вероятный сценарий движения российских фондовых индексов: боковик или коррекционное снижение, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Ориентируемся на диапазон 3700-3850 пунктов по индексу Московской биржи", — добавляет он.

На следующей неделе вероятно небольшое снижение фондового рынка, полагает Андрей Верников из "Универ Капитала". Инвесторы не будут активны, ввиду скорой встречи Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве, добавляет он.

РУБЛЬ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ АППЕТИТ К РИСКУ И ДЕЙСТВИЯ ЦБ

Представители ФРС уже говорят о возможности рассмотреть вариант сокращения объемов мер количественного смягчения, что поддерживает курс доллара, но снижает спрос на риск в глобальном масштабе, в том числе и на рубль, полагает Евстифеев.

В центре внимания российских рынков будет пятничное заседание ЦБ РФ, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". "Инфляция в стране остается на повышенных уровнях, и, как отмечает (глава ЦБ — ред.) Эльвира Набиуллина, приобретает более устойчивый характер. Инфляционные ожидания, хоть и снизились в мае, но также остаются повышенными. На этом фоне шанс того, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной (сейчас 5% — ред.), стремится к нулю, и в пятницу мы ожидаем ее рост до 5,5% годовых", — добавляет она, говоря о факторах динамики рубля.

Само повышение ставки уже учтено рынком, однако для рынка будут важны комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, которые могут пролить свет на дальнейшие планы регулятора, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лучше рынка на неделе будут бумаги строительных компаний, розничных сетей, а также нефтегазовых концернов, а хуже рынка будут акции электроэнергетических компаний, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Есть основания для сохранения спроса на акции нефтегазового сектора, поддерживаемые приближением дивидендных "отсечек" и дорогой нефтью, обеспечивающей рост дивидендных выплат в дальнейшем, полагает Евгений Локтюхов.

"В этом сегменте мы предпочитаем акции "Газпрома". Также обращаем внимание на акции "Роснефти" — эти бумаги начнут торговаться без учета дивидендов уже в пятницу, 11 июня, однако невысокий дивиденд (6,94 рубля) дает основания ожидать, что постдивидендный разрыв будет быстро закрыт, учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру рынка нефти. Кроме того, мы позитивно смотрим на акции финсектора, отстававшие от рынка в мае из-за постдивидендного давления", — добавляет он.

Усилия Китая по сдерживанию цен на сталь пока не привели к видимым результатам, однако для российских металлургов усиливаются риски повышения налоговой нагрузки, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Поэтому ждём более высокой волатильности в секторе металлов и добычи, а также попыток дальнейшего роста в секторе нефти и газа", — добавляет он.