МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по главным биржевым индексам, в том числе по РТС — выше 1700 пунктов, и укрепления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за неделю на 0,6%, до 3866 пунктов и на 1,4%, до 1703 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется выше 72,5 доллара за баррель, курс евро на форексе повысится на 0,2 цента, до 1,212 доллара, оценивают перспективы аналитики.

Курс доллара за неделю опустится на 80 копеек относительно текущих уровней, до 71,40 рубля, евро – на 70 копеек, до 86,60 рубля, также ожидают они.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Федрезерву США, по всей видимости удалось убедить инвесторов, что повышенные темпы инфляции не являются поводом для быстрого сворачивания стимулирующих мер монетарной политики, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Таким образом, это открывает путь к росту большинства рисковых активов, в том числе на товарно-сырьевых рынках, добавляет он.

"Пока ожидается, что представители регулятора продолжат убеждать рынок в том, что инфляционный всплеск является временным явлением. На следующей неделе состоится заседание ФРС, однако оно вряд ли сильно удивит рынок – каких-либо действий по сворачиванию программы покупки активов не ожидается, а Джером Пауэлл пока не должен существенно ужесточить свою риторику", — согласна и Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

Что же касается макростатистики, то в фокусе внимания инвесторов будут данные розничных продаж и промышленного производства в США (вторник) и Китае (среда), напоминает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Судя по консенсусу, аналитики опасаются некоторого спада потребительской активности в США, что, в свою очередь, поддержит ожидания сохранения мягкой политики ФРС и спрос на рискованные активы, отмечает он. А вот ожидаемое ослабление роста промпроизводства в Китае может продолжить "придавливать" цены на промышленные металлы и спрос в циклических секторах, добавляет эксперт.

Андрей Манько из РИА Рейтинг тем не менее ожидает новых локальных ценовых максимумов в нефти и ряде металлов на предстоящей неделе: так, вероятно, нефть значительную часть времени будет торговаться выше 73 долларов за баррель марки Brent.

РУБЛЬ СОХРАНИТ РОСТ

Непосредственно для российских активов главным событием следующей недели станет встреча президентов РФ и США, считает Пономарева.

"Рынок позитивно воспринимает стремление к диалогу, а возможное снятие ограничений с дипломатических миссий может ощутимо снизить санкционную премию в российских активах. До встречи двух президентов курс, вероятно, останется ниже 72 рублей за доллар, а при позитивном исходе встречи курс имеет все шансы опуститься ниже 71,5 рубля за доллар", — оценила она.

"Встреча Путина и Байдена, судя по комментариям, всё же положит конец тренду на ухудшение отношений между Россией и США, что можно расценить как фактор, уменьшающий геополитические риски", — говорит и Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Рубль продолжит укрепляться согласен и Манько. "Во-первых, поддержку окажут сырьевые товары, а во-вторых, — снижение геополитических рисков. Вероятно, доллар может стоить на предстоящей неделе меньше 71 рубля", — оценил он.

Рубль постепенно возвращает себе привлекательность в качестве высокодоходной валюты, добавляет Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Поэтому появляются перспективы для его дальнейшего укрепления. Фактор нефти, налогового периода, а также переговоров президентов РФ и США также будут оказывать поддержку российской валюте", — резюмирует он.

ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

На российском рынке акций ситуация также остается благоприятной, заседание Центробанка не преподнесло негативных сюрпризов, хотя и риторика изрядно ужесточается от заседания к заседанию, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Российский фондовый рынок вслед за мировым и на фоне хороших цен на экспортные товары будет демонстрировать рост. Индекс РТС уже находиться на максимумах с марта 2012 года, и можно ждать еще более высоких уровней", — говорит Манько.

Российский рынок на следующей неделе, несмотря на краткосрочную перекупленность, сохраняет потенциал повышения, солидарна с ним Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Впрочем, если двум лидерам удастся продвинуться хотя бы по некоторым вопросам сложной двусторонней повестки, рубль и российские акции могут продолжить демонстрировать силу, если же стороны просто обменяются мнениями, а итоговые заявления будут содержать мало конкретики, то неуверенность в настроениях покупателей рублевых активов может снова расти, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

С локальной точки зрения важна встреча лидеров США и России 16 июня и заседание ФРС, но эти события не влияют на долгосрочные тренды акций, также отмечает Андрей Верников из инвестгруппы "Универ капитал". Пока долгосрочному повышательному тренду индекса РТС ничего не угрожает, хотя на следующей неделе вероятна и коррекция цен на акции. Впрочем, и в этом случае стратегически занимать "короткие" позиции в акциях неправильно, считает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На предстоящей неделе лучше рынка динамика, вероятно, будет у нефтяных и финансовых компаний, несколько хуже рынка будут акции предприятий розничной торговли, считает Манько.

Нефть отстала в ценовом росте от цветных и черных металлов, поэтому нефтяные акции инвесторы будут покупать с надеждой на дальнейший рост, поясняет Верников.

"По-прежнему интересны для покупки на коррекциях акции Московской биржи, обыкновенные акции Сбербанка, акции "Газпрома", "Роснефти". Акции золотодобывающих компаний можно покупать после пробития отметки 1920 долларов за унцию на графике цен на золото. Пока ювелирные магазины в Индии закрыты и золото находится под небольшим давлением", — также рекомендует он.

"Поддержку рынку продолжат оказывать благоприятная ценовая конъюнктуры рынка нефти, а также технические факторы — повышательный тренд, в котором остается рынок, и приближение дивидендных "отсечек" по большинству "фишек" нефтегазового сектора (июль). На предстоящей неделе ждем, что "лучше рынка" будут внутренние сектора во главе с акциями финансового сектора и ритейлеров", — в свою очередь считает Локтюхов.

В экспортных секторах эксперт ждет спроса на "идейные" акции "Газпрома", а также акции производителей драгоценных металлов, а вот акции сталелитейного сектора могут выглядеть безыдейно в случае невыразительной китайской статистики, предупреждает он.

Кочетков полагает, что потребительский сектор и сектор строительных компаний могут находиться под давлением после повышения ставки ЦБ РФ, так как ожидается удорожание кредитов и снижение потребительской активности. А вот финансовый сектор, напротив, может показать положительную динамику на фоне роста доходности ОФЗ, добавляет аналитик.

На локальном рынке в фокусе отчетность АФК "Система" за первый квартал по МСФО, напоминает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

Он также считает, что лучше рынка, вероятно, будут акции финансового сектора: они основные бенефициары повышения ключевой ставки ЦБ.