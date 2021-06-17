МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рубль имеет все шансы на сохранение тенденции к укреплению после саммита Россия-США, прошедшего в Женеве в среду, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Уход геополитики на второй план может реализовать фундаментальные факторы роста российской валюты, полагают они.

Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

ПОЗИТИВ ОТ САММИТА СОХРАНИТСЯ

Российские активы и рубль заранее отыгрывали ростом встречу президентов России и США, как только о ней стало известно, отмечает Андрей Кочетков, из компании "Открытие брокер". По факту самих переговоров никаких разочарований не появилось, но часть спекулянтов, которые ставили на укрепление российской валюты в преддверии, закрыли свои позиции, добавляет он.

"В целом мы можем говорить о позитиве в виде продолжения диалога между двумя странами по различным вопросам, включая контроль за вооружениями, а также безопасность в киберпространстве. Во многом это снижает краткосрочные и среднесрочные геополитические риски для российских активов и национальной валюты. В целом можно констатировать умеренный позитив для российского финансового рынка от встречи. О массовом притоке средств зарубежных инвесторов можно будет говорить в случае существенного потепления в отношениях двух стран", — считает Кочетков.

Как минимум, временно можно будет не обращать внимание на "санкционный дисконт" в российских активах, а больше руководствоваться их фундаментальной стоимостью, добавляет эксперт.

В целом, итоги прошедшего саммита РФ-США для рублевых активов можно оценить, как умеренно позитивные, также считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"С одной стороны, о прорыве в отношениях говорить пока не приходится, но такие положительные сигналы, как договоренность о возвращении посла США в Москву и посла России в Вашингтон, а также сближение позиций в части глобальной стратегической стабильности и проработка вопроса продления договора СНВ-3 свидетельствуют об определенном продвижении в направлении улучшения двусторонних отношений", — рассуждает он.

ФУНДАМЕНТ ИГРАЕТ НА УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ

В краткосрочном периоде важным для российской валюты является позиция ЦБ РФ, которая направлена на ужесточение денежной политики с целью борьбы с инфляцией, считает Кочетков, из компании "Открытие брокер".

"Чем выше доходность рубля, тем больше он интересен в рамках стратегии "carry trade". Изменение прогнозов ФРС по ставке пока не окажет какого-либо существенного влияния на динамику рубля. Ставка ФРС всё ещё находится около нуля, а доходность рубля продолжит расти, что открывает перспективы для дальнейшего падения курса до 70-71 рубля за доллар на фоне комфортных для российской экономики мировых цен на энергоносители. От евро можно ожидать значений около 85-86 рублей", — добавляет он.

До конца месяца поддержку рублю может оказать подготовка компаний к налоговому периоду, а среднесрочным позитивом послужит повышение ключевой ставки ЦБ РФ, дифференциал рублевых и долларовых ставок способствует привлечению спекулятивного капитала, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В результате до конца месяца мы ожидаем формирования курса доллара на уровне 71-72,5 рубля", — добавляет он.

В настоящий момент доллар торгуется в рамках узкого коридора 71,55-72,6 рубля, и проход нижней границы откроет дорогу к отметкам 70-70,6 рубля за доллар, а уверенное закрепление над верхней, остановит дальнейшее укрепление курса российской валюты, оценил независимый аналитик Сергей Дроздов.