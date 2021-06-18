МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны.

Также Собянин подписал указ, согласно которому все действующие ограничения продлеваются до 29 июня.

COVID-FREE ЗОНЫ

Как рассказал мэр, накануне состоялась встреча с московскими рестораторами, в ходе которой было принято решение с субботы начать эксперимент по созданию ресторанов с зоной, свободной от COVID. Москва зафиксировала новый рекорд заболеваемости COVID

"Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений. Это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в Венгрии, в Израиле", — сообщил мэр.

По его словам для начала в эксперименте будут участвовать около полутора десятков ресторанов. Для их посещения нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. Так как дети еще не могут вакцинироваться, то для них делается исключение, но прийти они могут со взрослыми.

"За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", — добавил Собянин.

Список всех кафе и ресторанов, участников эксперимента, будет опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ

Начиняя с пятницы, 18 июня, в Москве вводятся ограничения на зрелищные мероприятия, максимальное количество людей сокращается до 1 тысячи. Театры и кинотеатры пока могут продолжать работу, а массовые зрелищные мероприятия на время останавливаются. В частности, прекращают работу танцполы и фан-зоны для болельщиков. Москва отменяет режим нерабочих дней с 21 июня

Кроме того, еще на 10 дней остаются закрытыми игровые комнаты и детские площадки в парках.

"А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем", — добавил Собянин.

ВАКЦИНАЦИЯ

По словам Собянина, в ближайшее время начнется работа с правительством по срокам начала ревакцинации. Собянин призвал начать ревакцинацию от коронавируса

Также мэр объявил, что в начале июля может начаться вакцинация мигрантов вакциной "Спутник Лайт".

"Огромный процент мигрантов в нашей отрасли работает. 60 процентов работников надо привить, но в некоторых наших заведениях 60 процентов — это как раз и есть мигранты… Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", — заявил Собянин.