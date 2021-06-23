МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цена на энергетический уголь в Китае взлетела до рекордного уровня, что сказалось на работе китайских ТЭС. Нехватка угля может обернуться дефицитом электроэнергии и замедлением роста экономики страны. Несмотря на высокий спрос со стороны КНР, российские угольные компании не могут значительно увеличить поставки в Китай из-за ограниченной пропускной способности железных дорог. Китаю внезапно понадобился российский уголь

РЕКОРДНАЯ ЦЕНА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ

С начала мая цены на энергетический уголь NAR 5,5 Ккал/кг достигли рекордно высокого уровня, превысив 900 юаней/т (≈$130/т). В связи с резким подорожанием энергетического угля три китайских ценовых агентства были вынуждены приостановить ежедневную публикацию котировок с целью стабилизации цен.

"Взлетевшие цены стали тяжелым бременем для потребителей. Это крайне негативно влияет на развитие реального сектора экономики", — говорится официальном сообщении Государственной комиссии по развитию и реформам.

Больше всего от скачка цен пострадали использующие уголь ТЭС. Энергетические компании вынуждены покупать уголь по завышенным ценам, поскольку стремятся увеличить запасы в преддверии летнего пика спроса на электроэнергию. Чехия требует от Польши сотни миллионов евро за уголь

На прошлой неделе группа инспекторов из пяти государственных ведомств, включая Государственной комиссию по развитию и реформам (ГКРР), начали расследование причин подорожания угля. По официальным заявлениям, расследование проводится с целью выявить причину образования излишних запасов угля в китайских портах, подстегивающего рост цен и спекуляции. Китайские регуляторы подозревают, что некоторые импортеры преднамеренно накапливают энергетический уголь на складах и не позволяют вывозить его потребителям, чтобы взвинтить цены на спотовом рынке.

По данным Национального бюро статистики, в Китае добыча угля в январе-мае 2021 года выросла на 8,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,62 млрд тонн. Однако в мае было добыто 330 млн тонн — темпы роста значительно замедлились, составив всего 0,6%.

Несмотря на огромные объемы собственной добычи, Китай не может обеспечить растущие потребности внутреннего рынка и вынужден закупать уголь — энергетический и коксующийся — за рубежом.

В мае Китай импортировал свыше 21 млн тонн угля всех видов, что на 4,6% меньше по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В январе — мае 2021 года импорт угля составил 111,17 млн тонн — на 25,2% меньше относительно того же периода годом ранее.

В конце прошлого года Пекин запретил закупки австралийского коксующегося и энергетического угля после того, как власти Австралии вслед за США обвинили КНР в сокрытии информации о происхождении коронавируса, что привело к вспышке инфекции и ее распространению по всему миру. До запрета Австралия являлась крупнейшим поставщиком коксующегося угля в Китай.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Из-за недостаточных поставок угля на ТЭС в Китае возник дефицит электроэнергии. Региональные власти рассматривают введение лимитов на потребление электроэнергии, чтобы избежать веерных отключений. Россия не собирается ограничивать экспорт угля

В южных провинциях Гуандун и Юньнань в прошлом месяце власти уже ввели лимиты на потребление электроэнергии. Дефицит угля на китайских ТЭС стал причиной резкого подорожания электроэнергии, цены на которую уже превысили устанавливаемые государством базовые тарифы. Пик потребления электроэнергии в стране еще не начался, поэтому участники рынка ожидают роста дефицита из-за ограниченных поставок в страну.

По сообщениям из Китая, подразделение государственной компании "Энергетические сети южного Китая" в автономном районе Гуанси получила указания от местных регулирующих органов взять под контроль потребление электроэнергии промышленными предприятиями и обеспечить развитие ВИЭ, чтобы не допустить сбоев в электроснабжении региона.

Другие провинции — Гуйчжоу, Шэньси, Шаньси — также сообщили о возможном введении ограничений на потребление электроэнергии. При этом провинции Шэньси и Шанси являются крупными угледобывающими регионами.

Китайские власти увеличили для некоторых провинций квоты на импорт энергетического угля до конца июня, но запрет на закупки австралийского угля сохраняется. В результате российский уголь значительно подорожал по отношению австралийскому. Аналитик объяснил, почему Европа не сможет отказаться от угля из России





По данным агентства Argus, в начале июня цена на российский энергетический уголь с показателем теплотворности 5,5 тыс. Ккал/кг в портах восточного побережья Китая достигла $118/т. Без затрат на транспортировку цена российского угля с отгрузкой во Владивостоке составила около $104/т — почти на 30% больше по сравнению с австралийским углем с отгрузкой в Ньюкасле. При этом в мае российский энергетический уголь стоил в полтора раза больше, чем австралийский, на фоне высокого спроса в Японии, Южной Корее и Тайване.Кроме России и Австралии крупными поставщиками угля в АТР являются Монголия и Индонезия, но они оказались не способны увеличить производство, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны Китая и других стран на фоне быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Ряд западных экспертов уверены, что растущая угроза дефицита электроэнергии заставит Пекин разрешить закупки австралийского угля уже в следующем месяце.

ТРУДНОСТИ НА ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ

В январе-марте 2021 года экспорт угля из России вырос на 12,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 51 млн тонн. Больше половины из этого объема было экспортировано в восточном направлении — прежде всего в Китай.

За первые пять месяцев этого года перевалка угля всех видов в дальневосточных портах России увеличилось в годовом исчислении на 10% — до 23,9 млн тонн — благодаря росту отгрузок на терминалах в Ванино, Вере, Находке, Посьете и Владивостоке. Котировки энергетического угля на максимумах вопреки ожиданиям

Экспорт в Китай железнодорожным транспортом через пограничные переходы за тот же период составил 2,3 млн тонн, что на 1,2% меньше по сравнению с январем-маем 2020 года. РЖД вынуждены периодически останавливать перевозки (вводить конвенции) из-за загруженности маршрутов в направлении Китая. По заявлениям представителей РЖД, жесткие карантинные меры со стороны китайской таможни приводят к замедлению обработки грузов, в том числе угля.

По мнению ряда экспертов-китаеведов, трудности при пересечении границы российско-китайской границы и дефицит энергетического угля на китайских ТЭС создаются искусственно противниками Си Цзиньпина — председателя КНР и политического лидера страны.

Из-за ограниченной пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали, а также трудностей, возникающих при пересечении российско-китайской границы, некоторые российские угольные компании вынуждены перенаправлять поставки с Востока на Запад — в порты Азовско-Черноморского бассейна.

Несмотря на ограниченную пропускную способность, Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) в январе-мае 2021 года увеличила перевозки угля на 81% относительно того же периода прошлого года — до 11,9 млн тонн. Объем перевозок ДВЖД всех грузов составил 25,4 млн тонн — рост почти на 32%.

Российские компании стремятся экспортировать в Китай в первую очередь более дорогой коксующийся уголь.

Наращивание поставок энергетического угля станет возможно только после увеличения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали, которые сейчас эксплуатируются на пределе возможностей.

Экспорт энергетического угля в Китай может увеличить Восточная горнорудная компания (ВГК), которая осуществляет поставки за рубеж через порт Шахтерск на острове Сахалин. В Шахтерске расположен крупнейший на острове угольный терминал, через который в прошлом году было отгружено 10,7 млн тонн топлива. Ожидается, что в 2021 году отгрузки вырастут до 11,9 млн тонн. К 2020 году пропускную способность угольного терминала планируется увеличить до 20 млн т/г.