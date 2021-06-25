МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рубль перед выходными прибавляет против доллара и стабилен к евро, растеряв, впрочем, часть дневного роста к американской валюте.

Разнонаправленная динамика западных фондовых площадок и "развивающихся" валют, а также приостановка роста рынка нефти не дают четкого сигнала курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.54 мск снижался на 9 копеек до 72,22 рубля, курс евро повышался на 1 копейку, до 86,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СПОКОЕН ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Российская валюта растет против доллара и стабильна к евро. При этом рубль растерял часть дневного роста, в ходе которого доллар и евро опускались практически к круглым уровням 72 рубля и 86 рублей, соответственно.

Перед выходными игроки рынка на всякий случай хеджируют свои позиции, откупая валюту.

При этом внешние сигналы также не дают четкого ориентира рублю. Так, цены на нефть притормозили в росте, обновив 32-месячный максимум (примерно 76 долларов) и слегка корректируются вниз. Сорт Brent снижается на 0,2%, до 75,4 доллара.

Западные фондовые индексы также не демонстрируют единой динамики. Инвесторы отыгрывают данные о падении доходов американцев в мае на 2% по сравнению с апрелем. Потребительские расходы в указанном периоде выросли менее чем на 0,1% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения доходов на 2,5% и роста расходов на 0,4%.

"Развивающиеся" валюты также не показывают единой динамики, не давая ориентира для движения курса рубля.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,2%, евро стабилен. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар попытался пробить промежуточную поддержку около 72,08 рубля, и если удастся обновить сегодняшний минимум около 72,03 рубля, скорее всего, курс двинется к более сильной поддержке, находящейся на десятимесячном минимуме — 71,55 рубля за доллар, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Впрочем, скромность рубля настораживает, добавляет он.

Рубль может продолжить укрепление на фоне дорогой нефти и ожиданий более высокой ставки ЦБ РФ, считает Андрей Кочетков, из компании "Открытие брокер".

"Впрочем, на предстоящей неделе российская валюта лишится фактора поддержки в виде налогового периода. Тем не менее, пока большинство условий для рубля складывается позитивным образом. Если доллар уйдет сегодня ниже 72 рублей, это откроет путь к повторному тестированию уровня 71,5 рубля за доллар. В случае пробития и этого уровня открывается путь к значениям около 70 рублей. Сопротивлением росту доллара остаётся зона 73-73,5 рубля", — оценил он.