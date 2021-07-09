МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет по основным индексам на улучшения внешнего фона, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.13 мск рос на 0,27% — до 3871,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91%, до 1642,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 48 копеек, до 74,26 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 88,08 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,85%, до 74,75 доллара за баррель.

"Российские фондовые индексы повышаются в пятницу, 9 июля, отыгрывая некоторое улучшение конъюнктуры на международных рынках капитала. Торги на азиатских рынках сегодня завершились без единой динамики, в среднем с понижением, в то же время европейские индексы уверенно корректируются вверх после сильного снижения накануне. Дополнительную поддержку российским акциям оказывает заметный рост цен на нефть", — отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам".

Активность "быков", как представляется, была простимулирована новостью о существенном повышении прогноза Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году — до 3,8% против апрельской оценки в 2,9%, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — расписки "Русагро" (3,56%), акции НЛМК (3,52%), "Северстали" (3,47%), ММК (3,08%), обыкновенные акции "Мечела" (2,14%) и акции "Распадской" (1,42%).

В лидерах снижения – бумаги "Ростелекома" (префы падают на 3,99%, обыкновенные акции – на 3,26%), акции "Полюса" (-2,07%), ГК "ПИК" (-1,55%), акции "М.Видео" (-1,44%), "ВСМПО-Ависма" (-1,41%), а также расписки X5 (-0,82%).

Хуже рынка сегодня выглядели бумаги "Ростелекома" ввиду дивидендной отсечки накануне, указывает Осин из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на вчерашней вершине 3882 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1662 пункта, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"С учетом фактора пятницы, когда многие инвесторы воздерживаются от активности из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных, для преодоления этих уровней необходимо ускорение роста фондовых площадок и нефти", — говорит аналитик.

На фоне повышения рисков, связанных с регулированием финансовых взаимоотношений ЕС и Британии после Brexit, сегодня вновь преобладают шансы снижения рынка, считает Осин из "Фридом Финанс". Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи: 3835–3875 пунктов, добавляет он.