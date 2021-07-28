МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Генпрокуратура Швейцарии (OAG) 21 июня закрыла уголовное дело в отношении неизвестных лиц по подозрению в отмывании денег. Это преступление якобы было совершено в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год, ему предшествовало налоговое мошенничество в России в конце 2007 года.

Отправной точкой этого уголовного — и в то же время политического — дела послужило заявление Hermitage Capital Management Ltd (Лондон), основанного Уильямом Браудером против неустановленных лиц по подозрению в отмывании денег по статье 305бис Уголовного кодекса Швейцарии. Браудер настаивал, что через швейцарские банки якобы отмывались похищенные из России средства, в том числе, принадлежащие его компании. На этом основании дело было возбуждено 3 марта 2011 года.

Спустя год по заявлению все того же Браудера в Швейцарии в рамках этого дела были арестованы счета российского предпринимателя Дениса Кацыва. Российский адвокат Кацыва Наталия Весельницкая пояснила, что арест счетов ее клиента в Швейцарии в 2012 году изначально не имел никакого отношения к истории Hermitage, Браудеру, налогам и Магнитскому, а явился результатом сговора двух криминальных группировок, сбежавших в Лондон.

"Браудер год обивал пороги сенаторов и их помощников для продвижения "закона Магнитского", но убедить их так и не смог. А ведь закон был ему нужен, как последняя надежда на то, что США никогда не обратят свои взоры на реальные события отмывания американских денег через Кипр в Россию и обратно в США", — говорила она.

Швейцарские правоохранители, несмотря на всю политическую ангажированность этого дела, свою следственную работу сосредоточили на фактах банковских проводок. В результате проведенных финансовых анализов, самый свежий из которых был получен в мае 2021 года, и результатов допросов многочисленных свидетелей из других стран, расследование не выявило никаких подозрений, которые могли бы оправдать привлечение кого-либо к уголовной ответственности. Исходя из этого, производство по делу прекращено.

Как следует из заявления генпрокуратуры Швейцарии не удалось доказать и то, что "средства, ставшие предметом расследования в Швейцарии, были получены в результате преступления, совершенного в отношении Hermitage".

Адвокаты Кацыва считают знаковым решение швейцарской прокуратуры, поскольку оно фактически сводит на нет все претензии к России ее оппонентов, использовавших "дело Магнитского" в своих геополитических целях.

"Это уголовное дело изначально мертворожденное, поэтому его прекращение —закономерность, которая рано или поздно должна была наступить, — настаивает Наталия Весельницкая. — Еще в 2017 году американцы прекратили аналогичное дело, возбужденное на основании швейцарского дела по заявлению того же Браудера. Это произошло именно по той же причине — когда отбросили занавес различных теорий заговора про преследование, коррупцию и пытки в России, в деле просто не сводился дебет с кредитом".

По ее словам, адвокаты несколько раз ставили под объективное сомнение истинность реальных целей Браудера и придание швейцарской прокуратурой компании Hermitage статуса потерпевшей. Перед самим закрытием дела прокуратура приняла решение лишить его статуса потерпевшего, не найдя никаких доказательств причинения ущерба.

"Уверена, что Браудер будет обжаловать решение, иначе вся эта история может его привести на скамью подсудимых совсем не в России" — считает Весельницкая.

Адвокаты Дениса Кацыва также сообщили, что бизнесмену никогда не предъявлялось обвинение и рассматривают возможность взыскания убытков за нанесенный материальный и моральный вред, привлечение к ответственности за ложный донос.