МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В России не исключен судебный прецедент — из-за банкротства лицензиата собственник товарного знака может лишиться своих исключительных прав. Такая уникальная правовая ситуация сформирована в деле о банкротстве новгородского АО "Дека", где по иску конкурсного управляющего "заморожены" известные на всю страну товарные знаки "Никола" и "Большой квас". Пока идет судебный спор, Роспатенту запрещено производить любые регистрационные действия с этими марками, из-за чего ведомство не может даже продлить срок действия патента, который из-за этих препятствий уже истек. В результате правообладатель рискует лишиться своих прав, даже если выиграет спор.

Арбитражный суд Новгородской области в конце августа рассмотрит иск конкурсного управляющего АО "Дека" Максима Лагоды об оспаривании "цепочки сделок", в результате которых завод-банкрот лишился права использования товарных знаков "Никола" и "Большой квас", с которыми он в свое время покорил федеральный рынок безалкогольных напитков. Этот иск Лагода подал в мае 2021 года.

Ответчиками выступили компании Alpetrust HoldingsLtd, с которым у "Деки" был заключен сублицензионный договор на использование спорных брендов, и Mediapoint Ltd — непосредственный правообладатель этих товарных знаков. По ходатайству конкурсного управляющего судья АС Новгородской области Олег Пестунов принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту совершать с этими товарными знаками любые регистрационные действия. Неквалифицированным инвесторам грозят тестом без права на ошибку

Generation N

Квас живого брожения "Никола" был флагманским продуктом завода "Дека" с 2005 года, когда — еще при прежних собственниках, бизнесменах Андрее Манском и Константине Баринове — предприятие стало одним из лидеров на федеральном рынке этого безалкогольного напитка. Сам бренд и связанный с ним слоган "Квас — не кола, пей "Николу!" отчасти создал писатель Виктор Пелевин: в романе "Generation P" его придумал главный герой. Слоган оказался успешным: в середине "нулевых" продажи "Николы" шли неплохо. Потом Манский и Баринов поссорились и разошлись, а завод продали совладельцу компании "Геотек" Николаю Левицкому. Тот владел предприятием до его банкротства в 2019 году.

Но при всех руководителях само АО "Дека" было лишь лицензиатом, то есть пользователем товарных знаков, а правообладателем являлось отдельное юрлицо, созданное специально для управления интеллектуальной собственностью — ООО "Пищеснаб". В разгар конфликта между Манским и Бариновым "Пищеснаб" продал товарные знаки офшору Mediapoint ltd, который владеет ими до сих пор. Он выдал исключительную лицензию компании Alpetrust, которая в свою очередь выдавала сублицензии российским производителям. В первую очередь, самой "Деке": с ней сублицензионный договор был заключен еще в 2013 году и действовал до 2020 года. Правда, тоже не напрямую: посредником выступало ООО "Дека СПб", стопроцентная "дочка" самого завода, которая была лицензиатом компании Alpetrust.

История вопроса

Главным финансовым партнером "Деки" на протяжении многих лет был петербургский Сити Инвест Банк (СИБ). Он кредитовал еще в "нулевые" Манского с Бариновым. И когда в 2012 году Левицкий купил у них завод, деньги (7,5 миллионов долларов) частично пошли на погашение этих самых долгов СИБу. А год спустя Левицкий уже сам пришел к питерским банкирам и попросил перекредитовать его: деньги на выкуп акций "Деки" он одолжил у одного московского банка под 13,5% и был бы рад уменьшить процентную ставку. В итоге 7 миллионов долларов ему заняла дружественная банку компания "Геликон" (в ней один из совладельцев является акционером банка) — под 12,0% на два года — и потом пролонгировала этот заем, потому что проценты платились аккуратно. Параллельно СИБ и "Геликон" активно кредитовали "Деку" и самого Левицкого. В общей сложности кредитов и займов было выдано за несколько лет на сумму 1,5 миллиардов рублей.

По одному из кредитов на 250 миллионов рублей были даны поручительства иностранных правообладателей товарных знаков Mediapoint и Alpetrust, а также заложены сами торговые марки.

После 2014 года дела у Левицкого пошли гораздо хуже. В 2017 году он потерял свой основной бизнес IGSS (международный нефтесервисный консорциум, куда влился российский "Геотек"), а в феврале 2018 года явился в СИБ с предложением забрать "Деку", а взамен простить ему личный кредит на 100 млн рублей, по которому он отвечал личным имуществом. Передачу планировалось осуществить через траст руководителя Кировского завода Георгия Семененко, в который Левицкий передал доли своих юрлиц, являющихся непосредственными акционерами "Деки". В случае согласия банка на условия Левицкого Семененко должен был передать эти доли СИБу.

Но в итоге, как говорят в банке, и как подтверждает Семененко, сделка не состоялась, так как СИБ согласия не дал. Левицкий решил самостоятельно возглавить тонущее предприятие (потому что прежний гендиректор уволилась). Впрочем, ненадолго: всего на полгода, после чего уступил кресло новому директору. На тот момент счета предприятия были уже заморожены по выставленным налоговым инкассо, денег в кассе и на счетах не было, а в судах рассматривались иски о взыскании с предприятия более 3 миллиардов рублей. Сеть Fix Price подсчитала дивиденды

Подозрение первое

В таких условиях новый директор — чтобы заработать хотя бы на зарплаты и текущие налоги — принял решение перевести производственные и торговые процессы на новое юрлицо. Им стало ООО "Декалитр", которое вложило в производство 600 миллионов рублей (из которых 200 миллионов составил кредит Сити Инвест Банка), перезаключило со всеми поставщиками и торговыми сетями договоры на поставку сырья и готовой продукции, а с "Декой" заключило договор об использовании производственных мощностей для закваски и розлива напитков. Кроме того, как говорит генеральный директор "Декалитра" Олег Коржов, он среди прочего заключил и лицензионный договор с компанией Alpetrust на использование товарных знаков "Никола" и "Большой квас". Одновременно — уже в ходе первой стадии процедуры банкротства квасного завода — договор был по соглашению сторон расторгнут с "Декой СПб", которая в свою очередь расторгла соглашение с "Декой".

Именно это стало первой "подозрительной сделкой", которую сейчас оспаривает конкурсный управляющий "Деки" Максим Лагода: по его версии, отзыв сублицензии у "Деки" с выдачей таковой "Декалитру" — часть "вывода активов" квасного завода. "По мнению конкурсного управляющего… заключение оспариваемых сделок преследовало единственную цель — лишение АО "Дека" права использования товарных знаков, а как следствие, и лишение права конкурсных кредиторов АО "Дека" на получение удовлетворения за счет реализации имущественных прав на пользование указанными товарными знаками", — отметил суд 30 июля 2021 года в своем определении, которым следующее заседание по иску назначил на 24 августа.

"Заключение оспариваемых сделок преследовало действительно единственную цель, но другую, — комментирует позицию управляющего Коржов. — Наши партнеры из "Деки" хотели обеспечить предприятию хоть какой-то приток выручки. Мы со своей стороны преследовали исключительно коммерческий интерес — заработать на использовании добротной производственной линии и продажах раскрученного бренда. Как бы франшиза наоборот: вложили 600 миллионов своих и кредитных средств, заработали под миллиард выручки и около 400 миллионов рублей — почти всю прибыль — заплатили заводу за его услуги. С этих денег "Дека" выплатила долги по зарплате и текущие налоги. Активы банкрота — его имущество — остаются у него, никто на них не претендует, но они не стоят мертвым грузом, а работают".

Свое слово сказал и представитель Alpetrust. Он отметил в суде, что называть право использования товарных знаков активом, который подлежит реализации на конкурсных торгах банкрота — это чересчур. Во-первых, потому что исключительное право использования брендов принадлежит компании Mediapoint, а "Деке" никогда не принадлежало. Во-вторых, даже если признать недействительным соглашение между "Декой" и "Декой СПб" о расторжении сублицензии, это не повлечет недействительности расторжения договора "Деки СПб" и Alpetrust.

Тем не менее, Арбитражный суд Новгородской области в прошлом году удовлетворил ходатайство временного управляющего "Деки" и запретил Роспатенту любые регистрационные действия с товарными знаками "Никола" и "Большой квас" на все время спора.

Небывалое бывает

Казалось бы, беспокоиться правообладателям нечего. "Дека" никогда не владела спорными брендами — изначально они предоставлялись ей на основании сублицензионных договоров — так что претендовать на эти нематериальные активы сегодня завод и его кредиторы не имеют права. Однако не исключено, что действия Максима Лагоды могут привести к небывалому результату: реальный правообладатель лишится права на товарный знак.

Дело в том, что формулировка определения суда о принятии обеспечительных мер — запрет Роспатенту на любые регистрационные действия — понимается госорганами буквально. Любые — значит, не только отчуждение или обременение исключительных прав на спорные товарные знаки. Но и, например, продление срока защиты интеллектуальной собственности в случае его истечения. В обычных условиях это происходит легко и быстро: патентный поверенный направляет заявление, Роспатент регистрирует, созывает комиссию, и она принимает решение о продлении. Но в условиях судебного запрета (совершенно нестандартного, так как Роспатент трижды просил разъяснить ему этот судебный акт, но получал отказ) это простейшее действие оказалось невозможным.

Проблемы начались уже осенью 2020 года: патентный поверенный переехал в другой офис и направил в Роспатент уведомление о смене адреса для переписки. Это чисто техническое исправление, никак не влияющее на статус товарных знаков. Однако сделано этого не было, а в феврале 2021 года Роспатент уведомил правообладателя, что приостанавливает делопроизводство по заявлению о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. "Делопроизводство… будет продолжено после снятия обеспечительных мер", — заверили в Роспатенте. На момент публикации материала ведомство не ответило на запрос "Прайма".

По мнению патентных поверенных, есть вероятность того, что рассмотрение иска Максима Лагоды может затянуться еще на несколько месяцев. А тем временем срок регистрации прав на товарные знаки истечет (по одному из знаков уже истекло), и Роспатент может отказать в продлении на этом формальном основании. Тогда на них смогут претендовать кто угодно. Впрочем, кредиторам "Деки" это вряд ли поможет, потому что в битву за раскрученный бренд, оказавшийся в свободном доступе, тогда вступят многие производители кваса.