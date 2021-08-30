МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на позитивных настроениях на зарубежных площадках и корпоративных историях, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.32 мск увеличивается на 0,91%, до 3922,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1681,62 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 6 копеек, до 73,47 рубля, курс евро – также на 6 копеек, до 86,72 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,22%, до 71,86 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские индексы слегка поднимаются, большинство основных европейских фондовых площадок также растет.

"Индекс Мосбиржи открыл новую неделю ростом. Заметное увеличение котировок наблюдается почти во всех секторах российского рынка", — говорит Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"В лидерах продолжают находиться акции "Мечела", после сильной отчетности в пятницу и на фоне роста цен на энергоносители", — отмечает Соловьев.

Бумаги "Мечела" обновили очередные максимумы, продолжая отыгрывать позитивную отчетность по МСФО, представленную в пятницу.

Префы "Мечела" дорожали до 263,8 рубля – максимума с февраля 2012 года, обыкновенные акции компании – до 119,34 рубля, впервые с мая 2018 года. К текущему моменту префы компании дорожают на 13,86%, до 251,85 рубля, обыкновенные акции – на 11,31%, до 116,88 рубля.

"Согласно нашим предварительным оценкам, показатели третий квартал будут еще выше в квартальном выражении за счет роста цен на коксующийся уголь, что нашло лишь частичное отражение во втором квартале. У нас нет официального рейтинга по "Мечелу", но, на наш взгляд, инвестиционная привлекательность компании существенно улучшилась; ее сохранение теперь зависит от длительности ралли цен на сырьевые товары", — говорят аналитики "Атона".

Неплохие результаты демонстрируют и акции ПИКа, и тоже на отчётности, добавляет Соловьев.

Цены акций группы ПИК в очередной раз обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 1433,8 рубля в ожидании отчетности по МСФО, и затем несколько откатились. К текущему моменту акции ПИКа дорожают на 4,43%, до 1390 рублей.

Акции ВТБ дорожают на 1,83% после публикации отчетности по МСФО за первые семь месяцев текущего года, также после публикации данных по МСФО за второй квартал поднимаются в цене акции АФК "Система" — на 2,93%, на 1,06% дорожают бумаги "Иркутскэнерго" после отчетности по МСФО за первое полугодие.

А бумаги "Камаза" (+17,9%) и Segezha Group (+6,32%) продолжают отыгрывать позитивную отчетность по МСФО, опубликованную ещё в пятницу. При этом акции Segezha Group в очередной раз обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 8,95 рубля. Акции "Камаза" обновили максимум за 12 лет.

Котировки акций сети клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC) также обновили исторический максимум на отчетности по МСФО и поднимались до 1094,96 рубля. Но к текущему моменту бумаги компании перешли к коррекции и теряют 2,72%.

Также в лидерах снижения – расписки Mail.Ru (-1,36%), бумаги "Ростелекома" (префы дешевеют на 0,98%, обыкновенные акции – на 0,17%), акции НЛМК (-0,53%), ОГК-2 (-0,44%), а также расписки "Русагро" (-0,33%) и акции "Аптечной сети 36 и 6%" (-0,32%).

ПРОГНОЗЫ

Соловьев полагает, что при поддержке внешней конъюнктуры оптимистичный настрой участников рынка сохранится до конца дня.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии удерживались существенно выше… 3870 пунктов и 1655 пунктов, указывая на готовность покупателей развивать восходящий тренд. Волатильность на фондовых площадках в последние дни, однако, усилилась, что может способствовать быстрой смене настроений в том числе в течение сессии", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".