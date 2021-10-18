МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Цена на газ в Европе снова выросла после отказа «Газпрома» бронировать дополнительный транзитные мощности. В Германии даже пригрозили отказаться от трубопроводного газа в пользу СПГ. Насколько реальна эта угроза, разбирался «Прайм». "Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину

НЕ КАЧАЕТ

"Газпром" не стал бронировать на ноябрь дополнительные мощности ГТС Украины на транзит газа в Европу. Для транзита через Польшу российский газовый холдинг забронировал из предложенных 89,1 миллиона кубов в сутки только треть: 31,4 миллиона кубометров газа. Европейский газовый рынок на эти новости отреагировал мгновенно: котировки голубого топлива на биржевой площадке TTF подскочила на 14% и превысила отметку 1280 долларов за тысячу «кубов».

Можно не сомневаться, что в ближайшие дни западные СМИ опять наполнятся рассуждениями о том, что Россия использует газ в качестве политического оружия и призывами наказать Москву за манипуляции газовым рынком. На прошлой неделе польский эксперт по энергетике Войцех Якубик в эфире Radio Maryja уже призвал оштрафовать «Газпром» из-за роста европейских цен на газ. "Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом… Россией, "Газпромом"", — заявил он и в качестве примера указал на штрафы, которыми ЕС уже обложил Google и Facebook.

В Берлине угрозы в адрес «Газпрома» озвучили в завуалированной форме. "Те, кто поставляют нам газ по трубопроводам, должны знать, что несправедливое повышение цены может привести к тому, что поставщики газа переориентируются и источники поставок изменятся, — заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер на пресс-конференции в пятницу. — Всегда есть возможность перейти на сжиженный газ, поскольку СПГ-терминалы существуют в большом числе европейских стран". Противники "Северного потока-2" получили последний козырь

На польские разговоры про наказание «Газпрома» можно не обращать внимания — дальше разговоров дело тут явно не пойдет. Хотя бы потому, что Россия — не единственный поставщик газа на европейский рынок, и если наказывать за недопоставки ее, то придется наказать и Норвегию, и Алжир, и Саудовскую Аравию с Катаром, и даже США. Вопрос о возможности замены трубопроводного газа на СПГ гораздо интереснее.

ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ

Сейчас в странах ЕС работает 26 крупных терминалов по регазификации СПГ общей мощностью около 240 млн тонн, что соответствует примерно половине потребляемого европейцами газа. На конец 2019 года планировалось строительство еще 22 терминалов, однако из-за падения спроса на топливо в период пандемии COVID-19 практически все новые проекты были заморожены. Единственным исключением стал СПГ-терминал на острове Крк в Хорватии мощностью 1,9 млн тонн в год, запущенный в начале этого года. Америка передумала: кто спасет Европу от энергокризиса

Таким образом, чтобы заменить трубопроводный газ сжиженным, странам Евросоюза потребуется как минимум пять лет и миллиарды евро на строительство новых терминалов. Найти деньги будет не просто, в том числе и по политическим соображениям: для выделения бюджетных денег потребуется согласие «зеленых», а получить его практически нереально. Ведь речь идет о расширении использования ископаемого топлива.

На коммерческое финансирование тоже рассчитывать не приходится: ведущие мировые банки уже перешли на новые принципы работы, соответствующие Парижскому соглашению по климату 2015 года и крайне неохотно выдают кредиты на любые проекты, связанные с использованием ископаемого топлива. Об этом уже заявили Deutsche Bank, Citigroup, Barclays, ABN Amro, BNP Paribas, Commerzbank, Lloyds Banking Group, Societe Generale и многие другие кредитные структуры.

ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛЬ, НЕТ ПРОДАВЦОВ

Но даже если предположить, что деньги на строительство новых СПГ-терминалов у европейцев найдутся, им придется решить еще одну проблему — найти поставщиков. Сегодня тройка крупнейших производителей сжиженного природного газа включает Австралию, Катар и США. Однако из-за географического положения, Австралии и Катару выгоднее поставлять топливо на рынки Азии. «Азиатский и европейский рынки в равной степени привлекательны только для американского СПГ и сжиженного газа из Нигерии», — отмечает консультант VYGON Consulting Иван Тимонин. Готовимся к худшему. Кто поделит лишние деньги от нефти и газа

Нигерия не имеет возможности существенно нарастить экспорт газа, так что европейцам остается надеяться только на США. Но Штаты сейчас больше обеспокоены снабжением собственных потребителей. «Этой зимой цена газа в США может вырасти в два-три раза, поскольку нефтегазовые компании не наращивают добычу в стране», — предупредили эксперты Platts Analytics на прошлой неделе.

«Если поведение добывающих компаний не изменится, то можно говорить о газе по 425-500 долларов за тысячу кубометров», — заявил глава департамента производства топлива и электроэнергии Platts Analytics Симон Торн (сейчас голубое топливо на американском хабе Henry Hub с поставкой в следующем месяце стоит около 180 долларов за тысячу «кубов»). Однако нефтегазовые компании не торопятся наращивать объемы добычи, поскольку это связано с растущими экологическими рисками: разработка сланцевых месторождений сопровождается огромными выбросами парниковых газов и велика вероятность, что в скором времени правительство потребует за это заплатить.

На фоне возможной нехватки газа в зимний период в США оказались под вопросом все проекты по расширению экспорта СПГ. Ассоциации «Промышленные потребители энергии Америки» (IECA) направила в министерство энергетики письмо с требованием приостановить разрешения для всех строящихся и планируемых заводов СПГ, чтобы проверить их на соответствие национальным интересам. «Мы считаем, что они им не соответствуют», — заявили в IECA.

Таким образом, мечты европейцев о замене российского трубопроводного газа на СПГ вряд ли осуществимы. Но если они всерьез намерены это сделать, то самым выгодным вариантом для них окажется сжиженный газ из России, с которым никто не может конкурировать по цене. Стоит ли ради этого тратить миллиарды евро на развитие СПГ-инфраструктуры — решать Брюсселю.