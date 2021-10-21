МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Пока украинские власти рассказывают о том, как хорошо страна подготовилась к отопительному сезону, предприятия и бюджетные организации страны готовятся к остановке работы из-за неподъемных цен на электроэнергию и отопление. Что ждет Украину этой зимой — в материале «Прайма». Оператор ГТС Украины заявил о сложностях из-за "Северного потока-2"

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Федерация работодателей Украины выступила с заявлением, в котором назвала сложившуюся на рынках энергоресурсов страны ситуацию катастрофической. Цена на электроэнергию для предприятий с начала года выросла в 2,2 раза, на газ — почти в 4,5 раза, отмечается в заявлении.

В ходе проведенного Федерацией опроса руководителей компаний 91% респондентов заявили, что из-за цены на газ их предприятия станут убыточными уже в октябре В ноябре с убытками будут работать 96% предприятий. 49% респондентов заявили, что планируют остановить производство или уменьшить его объемы, если цена газа останется на нынешнем уровне или повысится.

Ряд фармацевтических компаний, предприятий стеклянной и химической отраслей уже сообщили Федерации, что остановили производство или рассматривают возможность остановки. «Всего в стекольной отрасли могут пострадать около 15 000 человек. Предприятия химической промышленности трудоустраивают у 30000 рабочих. Эти рабочие места сейчас под угрозой», — отмечается в заявлении организации.

Главное требование Федерация работодателей Украины к властям страны — признать текущее положение на энергетическом рынке «кризисной ситуацией уровня чрезвычайной ситуации» и создать Кризисный комитет. В понедельник с требованием объявить чрезвычайно положение в украинской энергетике выступили депутаты Верховной рады. «Ситуация с запасами газа остается критической», — подчеркнула лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На Украине оценили степень готовности страны к отопительному сезону

В ряде регионов страны чрезвычайное положение уже объявлено. В частности, администрация Закарпатской области приняла решение «классифицировать ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня».

По оценкам «Газпрома» к началу отопительного сезона объем газа в украинских хранилищах был на треть меньше прошлогоднего. "Отставание по объему запасов от прошлого года превышало 33%, или 9 млрд куб. м газа", — отмечается в сообщении российского газового холдинга.

Согласно данным Минэнерго Украины, запасы угля в стране за минувшую неделю снизились на 5,9% до 753 тыс. тонн — это в 3,8 раза меньше запланированного объема (2,896 млн тонн). Украинский ТЭЦ потребляют 60-80 тыс. тонн угля в день, так что существующих запасов им хватит максимум на две недели работы.

«Угля не хватает, газа не хватает, мазута вообще нет. Вот вам три составляющие наступившего отопительного сезона», — констатирует председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА

Украинские власти отрицают наличие каких-либо серьезных проблем с энергообеспечением страны. "Я убежден, что мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой," — заявил в понедельник Владимир Зеленский, отметив правда, что в определенных регионах есть некоторые "технические вопросы". Украина готова импортировать дополнительный газ из ЕС

Украинский президент напомнил, что 30 сентября в Киеве был подписан Меморандум между правительством, НАК "Нафтогаз Украины" и представителями местной власти о неповышении тарифов на отопление и на газ для населения и бюджетных учреждений. Согласно документу, цена газа составит 7,42 грн/куб. м для населения и 16,39 грн/куб. м — для бюджетных учреждений. «Центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем газа, — подчеркнул президент Украины. — Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат газ — не могу сказать, что по желаемой цене — но в любом случае это будет нормальная цена".

Однако украинские эксперты не считают назначенную правительством цену нормальной. "Большинство органов местного самоуправления закладывали себе в себестоимость тепла или отопления газ по цене 5-5,5 грн, включая транспортировку, а 17 грн — это физически невозможно для них. У них нет на это ни средств, ни кредитов", — отметил Олег Попенко.

Мало того, купить газ по зафиксированным в Меморандуме ценам просто невозможно. Дело в том, что по закону, бюджетные учреждения обязаны заключать договоры на поставку топлива только через проведение тендеров. А газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" (дочка госкомпании «Нафтогаз Украины»), которую обязали продавать газ по назначенным правительством ценам, просто не подает заявки на участие в таких тендерах. Украина опровергла данные об отборе газа из транзитных объемов

«Еще 6 октября Ассоциация городов Украины обратилась к председателю правления "Нафтогаза Украины" Юрию Витренко с просьбой срочно принять участие в процедурах закупки бюджетных учреждений. Вопрос не решен до сих пор, — рассказывает заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Ярослав Рабошук. — По этой причине бюджетные учреждения сидят без тепла. Альтернатива — покупать газ по 40 грн за кубометр. У многих нет таких денег. Если температура продолжит снижаться, они будут вынуждены прекращать работу".

Если даже государственный «Нафтогаз Украины» не спешит помогать украинским бюджетникам, частные компании и подавно не собираются этого делать: они массово разрывают договоры с бюджетными организациями, которые были заключены ранее по сравнительно низким ценам. Так, в конце октября всю Украину потрясла новость, что компания "УкрГазРесурс" отказалась поставлять газ Херсонской областной клинической больнице по контракту, предусматривающего цену газа 7,48 грн за кубометр. В результате больница была вынуждена объявить новый тендер, по итогам которого заключила контракт на поставку газа с той же компанией, но уже по 35 грн за кубометр. И сейчас в украинской электронной системе государственных закупок Prozorro все тендеры на поставку газа предусматривают цену от 35 до 45 грн за кубометр.

Поскольку отопительный сезон уже начался, муниципальные и государственные предприятия вынуждены срочно заключать договоры на поставку топлива по ценам, которые не предусмотрены в их бюджетах, подтверждает Олег Попенко. Это означает, что через месяц-другой, в разгар зимы, деньги у них закончатся. И бюджетным предприятиям придется останавливать работу. «Больницы будут отапливаться, потому что их не имеют права отключить, а школы будут отправлять детей на долгосрочные каникулы, — прогнозирует Олег Попенко. — Черкассы уже заявили, что зимние каникулы в школах продлятся месяц. С детскими садами такая же ситуация. Другие бюджетные учреждения, такие как дома культуры, тоже будут закрываться. Это то, что нас ждет в этот отопительный сезон».

ДАВИ НА ГАЗ

Федерация работодателей Украины помимо требования объявить чрезвычайное положение в энергетике озвучила еще несколько пожеланий к властям, включая достаточно любопытные. Например, предоставить предприятиям доступ к природному газу из стратегического запаса, «который создавался и поддерживается в соответствии с законом». Тонкость в том, что, говоря о наличии газа в украинских хранилищах, никто из экспертов этот стратегический запас не упоминает. Зеленский успокоил украинцев по ценам на газ

Есть буферный газ, необходимый для поддержания давления в системе, есть газ, принадлежащий нерезидентам и частным компаниям, наконец, есть газ, принадлежащий «Нафтогазу Украины». В сумме набираются как раз те без малого 19 млрд кубометров, которые имеются сегодня в газохранилищах страны. Значит, либо «стратегический запас, который создавался и поддерживается в соответствии с законом», хранится где-то за границей, либо его просто нет. Второй вариант выглядит более правдоподобным.

Еще одно интересное требование Федерации работодателей к правительству — «составить и обнародовать реальный энергобаланс страны (производства и потребления электроэнергии, природного газа и других энергоресурсов), который позволит предпринимателям принимать решения о необходимости перехода с потребления одного энергоресурса на другой, более экономически целесообразный». Желание бизнеса увидеть энергобаланс страны, где вложены его деньги, вполне понятно. Но в данном случае оно вряд ли выполнимо, поскольку реальный энергобаланс показал бы такие «дыры» в обеспечении страны энергоресурсами, что вслед за экономическим кризисом неизбежно разразился бы и политический.

Еще одно важное требование промышленников к властям — «принять меры по увеличению гибкости импорта природного газа, диверсификации источников поступления природного газа, заключить долгосрочные внешнеэкономические договоры купли-продажи или поставки природного газа в Украину». Украина — единственная страна, которая не имеет прямых контрактов на поставку газа ни с Катаром, ни с США, ни с Россией, ни с Норвегией — ни с кем, отмечает по этому поводу Олег Попенко. ""Нафтогаз" просто подписывает договоры с европейскими спекулянтами", — поясняет он.

Федерация работодателей в своем заявлении в качестве потенциальных поставщиков газа по прямым контрактам называет Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. При этом все понимают, что топливо из азиатских республик может поступать только через Россию. Так что это, скорее, совет правительственным чиновникам, как выбраться из кризиса, сохранив лицо: договаривайтесь о поставках с Москвой, но объявите всем, что этот газ казахский или узбекский. В конце концов, Киев сегодня делает практически то же самое со своим «виртуальным реверсом». А прагматикам-бизнесменам, в отличие от политиканов, неважно, откуда будет поступать топливо — лишь бы было подешевле.