МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Инфляция в США, ускорившаяся до тридцатилетних максимумов, обнажила проблемы американской, да и в целом мировой экономики – резкий спад потребления сделал неэффективным целый ряд секторов, а их восстановление займет гораздо больше времени, чем можно было ожидать. Такого не было даже во время войн – тогда потребление пусть не мирных, но военных товаров росло, что приводило к росту. Теперь ситуация обратная, и разрешиться она может по неожиданному сценарию. Инфляция в США ускорилась до максимума за 31 год

Инфляция в США побивает рекорды – согласно обнародованным накануне данным, в октябре она ускорилась до максимума с 1990 года и достигла 6,2% 5,4% в сентябре. Показатель оказался выше прогнозов — аналитики ожидали его на уровне в 5,8%. Без учёта продуктов питания и энергоносителей цены выросли на 4,6% в годовом исчислении. Энергоносители за октябрь подорожали на 6,2%, а в годовом исчислении – на 49,5%. Продовольствие выросло в цене куда скромнее – за октябрь на 0,9%, за год – на 5,3%.

Эти результаты не стали такой уж неожиданностью – инфляция в США ускоряется с начала года, штурмуя все новые максимумы. Это происходит на фоне рекордных денежных интервенций в экономику со стороны Федрезерва – тренд, типичный для всех государств, решивших заливать коронакризис деньгами. Но дело не только в этом.

"Во многом причина роста цен лежит в области нарушения логистических цепочек в связи с мерами против коронавирусной инфекции. Задержки с отгрузкой, дефицит транспортных средств, производственные ограничения – всё это приводит к росту цен", — рассуждает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Кроме того, в период ограничений пандемии снижались объёмы инвестиций в разные отрасли экономики, что уже сказывается на некоторых направлениях, включая производство полупроводников, энергоносителей. Одновременно происходит энергетический кризис, как в Европе, так и в Азии, что влечёт за собой рост цен на продукцию. В Китае цены производителей на максимуме за 26 лет. Потоки ликвидности от центральных банков повышают тревожность капитала, который предчувствует размытие ценности денег. Текущие низкие ставки центральных банков не покрывают инфляцию, а значит безрисковые инвестиции приносят убытки. Вместо этого капитал ищет риск, который принесёт больше прибыли. Даже в ФРС уже отмечают весьма высокую стоимость активов по историческим меркам.

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов указывает на совокупность проблем, с которыми столкнулась постковидная экономика. Она не была готова к низким ценам и спаду спроса на продукцию. Спрос восстановился, а вот вернуть производство на прежние объемы не получается, что и приводит к дефициту и, как следствие, подорожанию. Самые разные отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство и производство сталкиваются с нехваткой кадров, что также подстегивает инфляцию. Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

"Пандемия нанесла удар в самое сердце экономики. Что произошло, когда мир перестал потреблять – сначала отваливаются производственные мощности, потом сбоит инфраструктура, а затем энергоносители. Все входит в режим сбережения. Как только все перезапускается, потребление сразу растет, а производство – нет. Компании свернули вывод на рынок новых автомобилей, техники, не хватает контейнеров для перевозки. Настоящая трагедия, без преувеличений. Такого раньше не было – даже в войну потребление не падало, а росло. Вспомним, например, Великую депрессию, из которой США успешно выбрались после Второй Мировой", — рассуждает он.

Во многом виновато стремление президента США Джо Байдена за один год выполнить предвыборные обещания по максимуму. Он знает, что скоро потеряет большинство в парламенте – раскол на фоне свалившегося на него негатива во внутренней и внешней политике дело недалекого будущего. «Накачивая экономику деньгами, он лишь разогнал инфляцию, но не помог промышленности – средства по большей части осели в фондах, что разогрело рынки. Кроме того, "зеленая" политика президента сделала токсичными вложения в нефть и газ», — указал эксперт.

По его мнению, зимой на фоне удорожания бензина Байдену может понадобиться ограничить экспорт энергоносителей либо распечатать нефтяные резервы. Оба варианта нехороши: в первом случае нефть в США будет дешевле, чем в мире, во втором – пострадает его репутация борца за экологию. Вероятна полноценная война с ОПЕК+: от увещеваний нарастить добычу Америка может перейти к решительным действиям.

С ОГЛЯДКОЙ НА ФЕДРЕЗЕРВ

Традиционно ФРС повышает ставку, если инфляция начинает разгоняться – этого ждут и сейчас. Инфляция в США выше 6% при ставке ФРС 0-0,25% становится все более некомфортной — и для рынков, и для ФРС, и для политиков. Однако в сложившихся условиях повышение ставки может привести к ликвидации восстановительного роста. Более того, нет никаких гарантий, что рост цен не прекратится, а сама инфляция не трансформируется в стагфляцию, когда цены растут, а экономика нет. Поэтому регуляторы не горят желанием повышать ставки, тем более, инфляция сейчас способствует "сгоранию" долгов, которые были сделаны за время пандемии.

Все это не лучшим образом сказывается на ожиданиях от американской экономики. Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП страны на 2021 год: она по-прежнему ждет роста, но на 5,8% против майских 6.3%.

"Американская экономика, скорее всего, продолжит развиваться, но далеко не высокими темпами. Федрезерв будет предпринимать незначительные шаги по сдерживанию роста цен, тем более, что до этого несколько лет регулятор пытался его спровоцировать. Из долгосрочных последствий можно лишь говорить об обесценивании накоплений американцев, что снизит их покупательскую способность. Впрочем, в 70-ые годы прошлого века инфляция в США доходила до 13%. Тогда ФРС резко повысила ставки после периода сжигания долгов, а затем начался длительный период "рейганомики", когда ставки постепенно и неуклонно снижались, а экономика росла за счёт кредитного расширения", — напомнил Кочетков.

По его оценке, фактически США уже находятся в кризисе, который начался задолго до пандемии. По сути, ФРС начала снижать ставки уже в 2017 году, так как экономика не смогла выдержать более высокую стоимость кредита. Пандемия лишь затенила экономический спад, найдя для него естественную причину. Поэтому кризис в экономике США уже есть. Инфляция в какой-то мере позволит его преодолеть за счёт сжигания долга, но доходы американцев от этого не увеличатся. Поэтому после сжигания долга может наступить спад в потребительской активности, который уже замедлит инфляцию.

КРИЗИС ПОДКРАДЫВАЕТСЯ

Более глобальным риском является то, что доллар в очередной раз потеряет часть своего статуса и его роль в международной торговле и резервах вновь снизится. Если доверие не будет подорвано до конца, то США продолжат пользоваться своими возможностями по наращиванию госдолга. Если в доллар и американские финансовые инструментам верить перестанут, наступит реальный кризис американской экономической модели, так как ставки по казначейским обязательствам будет устанавливать международный рынок, а не ФРС, уверен аналитик "Открытия". ОПЕК в октябре сокращала добычу сверх обязательств вопреки призывам США

По мнению Абзалова, глобальный кризис пока не просматривается, по крайней мере, в ближайшее время. Но сложно придется всем: перебои с поставками полупроводников сохранятся как минимум до третьего квартала будущего года, а цены на энергоносители будет «штормить» до окончания отопительного сезона. До весны сохранятся проблемы с пандемией и грузоперевозками, в ближайшее время к ним добавится сельхозинфляция.

Все это ударит по рейтингу Байдена, который до последнего будет воздерживаться от ужесточения денежно-кредитной политики. С учетом сохранения программ поддержки экономики это удержит США на плаву, но приведет к оттоку средств с развивающихся рынков в активы-убежища.

"Пострадают самые бедные, а богатые сохранят статус-кво", — рассуждает Абзалов.

А вот если большинство в Конгрессе и Сенате займут республиканцы, сворачивания "закачки" денег в экономику не миновать, как и других жестких мер. На этом фоне вероятен резкий обвал экономики США, который неминуемо отразится на всех.