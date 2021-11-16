МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Новость о подписании соглашения о партнерстве между ВСМПО-АВИСМА и авиагигантом Boeing позитивно повлияла на рыночные котировки производителя титана — 16 ноября цена за ценную бумагу «ВСМПО-Ависма» поднималась на 12.8% с 39,9 до 45 тысяч рублей. Это исторический максимум с 2005 года. В перспективе договор подтверждает высокое доверие к российской компании и дает надежду на скорое восстановление авиарынка, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Глава "Ростеха" назвал стоимость бизнес-джета Aurus

Как стало известно, американская компания Boeing и российский производитель титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в ходе авиационной выставки в Дубае подписали Меморандум о стратегическом партнерстве. Согласно этому документу, ВСМПО-АВИСМА остается основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).

Стороны договорились увеличить совместные инвестиции в разработку новой продукции и исследования. Это поможет снизить стоимость конечных деталей как для существующей линейки самолетов, так и для будущих моделей, а главное — сделать их более экологичными. На этой новости в понедельник котировки акций ВСМПО-АВИСМА выросли почти на 7%.

РЫНОК ПИТАЕТ НАДЕЖДЫ

Мировой авиарынок сейчас активно восстанавливается и надеется на окончание пандемии — авиакомпании наращивают число заказов на новые самолеты. Так, Boeing прогнозирует рост продаж в Китай, Африку и на Ближний Восток. Согласно опубликованному в октябре прогнозу компании, в ближайшие 20 лет коммерческий флот на Ближнем Востоке увеличится более чем в 2 раза, а к 2040 году авиакомпании приобретут 3000 новых самолетов (из которых 1570 широкофюзеляжных) на сумму $700 млрд. Авиаперевозчики в Африке к 2040 году приобретут 1030 новых самолетов (из которых 780 узкофюзеляжных — 70%) на сумму $160 млрд. Определены сроки завершения сертификации самолета Aurus Business Jet

По другому прогнозу, который недавно подготовила компания Airbus, для возвращения отрасли на прежний уровень потребуется 2-5 лет. Компания уточняет, что в настоящее время рынки внутренних авиаперевозок по всему миру вернулись к 86% от уровня до пандемии, а международных — только к 42%.

Далее все пойдет своим чередом, согласно законам рынка. В Boeing подсчитали, что спрос на гражданские самолеты к 2040 году увеличится в два раза, а мировой парк грузовых самолетов через 20 лет будет на 70% больше, чем до начала пандемии.

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЙ ТИТАН

На мировом рынке титана есть и другие производители — в Китае, Японии, Европе, США. На родном американском рынке Boeing работает также с тремя другими поставщиками — Howmet, TIMET и ATI, но приоритет отдает ВСМПО-АВИСМА. "Это крупный и значимый игрок на мировом рынке титана, с зарекомендовавшей себя продукцией. Доля компании в мировом авиакосмическом сегменте рынка достигает около 30%", — комментирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Чемезов назвал результаты работы "Рособоронэкспорта" на Dubai Airshow

"Популярность российского титана заключается в совокупности таких составляющих как понятный производственный цикл, качественное сырье, зарекомендовавшее себя качество продукции, а также конкурентоспособная цена на продукцию. В частности, ВСМПО-АВИСМА как крупнейший мировой производитель титановых комплектующих для авиаотрасли работает на рынке более 20 лет и популярность предприятия очевидно объясняется накопленным опытом и багажом контрактов с ключевыми мировыми игроками", — указал главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Очевидно, что желание Boeing расширить сотрудничество вызвано высоким уровнем качества продукции корпорации, стабильностью и гибкостью поставок, а также возможностью расширения продуктовой линейки под запросы клиента. В ситуации кризиса, вызванного пандемией, такое развитие отношений с мировым лидером в авиастроении означает стабильность в сбытовой и производственной политике предприятия.

По словам Пучкарева, углубление сотрудничества позволит и дальше развивать технологический потенциал ВСМПО-АВИСМА, а также обеспечит стабильный спрос на продукцию компании со стороны авиакосмической отрасли.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

Сотрудничество компаний длится четверть века — еще в 1997 году Boeing заключил первый контракт с российским производителем титана, а уже в 2011 глава американской компании заявил, что "немного России есть в каждом производимом нами самолете". Ранее сообщалось, что Boeing покупает у ВСМПО-АВИСМА около 35% необходимого титана. С 2009 года в городе Верхняя Салда Свердловской области работает СП Ural Boeing Manufacturing (UBM). В рамках проекта компании развивают общий бизнес по производству и обработке деталей из титановых сплавов, совместно инвестируют в исследования по разработке новых материалов и способов их обработки. После подписания меморандума загрузка UBM должна увеличиться. Требования безопасности к аэродромам малой авиации станут проще

Сам факт подписания соглашения на авиасалоне в ОАЭ показывает, что американский лидер авиаотрасли в полной мере доверяет российскому партнеру, их многолетнее сотрудничество продолжается в полной мере и будет расширяться, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Стабильная позиция ВСМПО-АВИСМА на рынке подтверждается уверенным ростом капитализации компании, которая под управлением нового генерального директора Дмитрия Осипова выросла более чем в 2 раза за последний год. Напомним, по итогам 9 месяцев 2021 года корпорация увеличила чистую прибыль до 12,8 млрд рублей против убытка в 316 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Также она значительно сократила долгосрочные обязательства, которые на конец квартала составили 57,9 млрд рублей против 73,2 млрд рублей на конец 2020 года, а краткосрочные — 48,7 млрд рублей против 51,2 млрд на конец прошлого года. Себестоимость продукции снизилась на 27,9%, в результате валовая прибыль увеличилась на 2,7%. Согласно данным Мосбиржи, в октябре-ноябре 2021 года котировки бумаг ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" достигли исторически максимальных значений — свыше 37 тысяч рублей. А после подписания Меморандума поднялись до 45 тысяч рублей.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров видит в соглашении подтверждение статуса ВСМПО-АВИСМА как ведущего мирового производителя высокотехнологичной продукции. Он считает, что оно положительно повлияет на российский несырьевой неэнергетический экспорт, который в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2030 году должен вырасти на 70% по сравнению с 2020 годом.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Следствием подписания меморандума станет увеличение производства титановой продукции как в объеме, так по номенклатуре, что соответственно приведет к росту прибыли компании.

Продукция ВСМПО-АВИСМА широко используется в авиакосмической отрасли. Партнеры корпорации — более 450 фирм в 50 странах мира, среди которых помимо Boeing, также Airbus, Embraer, Rolls Royce, Safran, и другие.

При этом, например, тот же Airbus, как писал Bloomberg в конце сентября, стремится быстрее расширить производство, чтобы успеть к моменту активного восстановления авиаперевозок. Эксперты полагают, что планы ведущих авиаконцернов по постковидному восстановлению рынка вполне реалистичны. "За последние полгода наблюдается если не полное, то частичное восстановление рынка глобальных авиаперевозок, помимо этого не стоит забывать и про скачок, произошедший в сегменте грузовых авиаперевозок, где также присутствуют интересы мировых авиапроизводителей", — говорит Жарский.

Не исключено, что этот и другие производители вскоре также примут решение усилить сотрудничество с ВСМПО-АВИСМА как с мировым лидером по производству титана. Это, в свою очередь, благоприятно скажется как на капитализации компании, так и на развитии отрасли и российской экономике в целом.

НЕ ТОЛЬКО САМОЛЕТЫ

По оценке Пучкарева, авиакосмический сегмент обеспечивает около 70% продаж продукции компании. Но помимо этого титан используется в медицине, энергетике, химии, добыче нефти и газа, энергетике, опреснении воды, строительстве, судостроении и медицине. Перспективным направлением развития для титанового рынка является производство СПГ.

ВСМПО-АВИСМА в пандемию начала практику переквалификации цехов под нужды других отраслей в связи с возрастающим спросом, например, есть определенный рост заказов со стороны заказчиков из медицинских отраслей. Наиболее популярное направление — комплектующие для зубных имплантов, при этом заказчики есть из разных уголков планеты, рассказал Антонов.

Еще из перспективных направлений — сферы энергетики и химии, в частности предприятие выпускает плоский прокат и сварные трубы и за период пандемии портфель этих заказов вырос.

В целом пандемия оказала влияние на число ключевых заказов в сторону их снижения. Однако не стоит забывать про антикризисные планы, в рамках которых предприятие продолжило работать со стратегическими партнерами, а также на рост спроса со стороны других отраслей. Все это в совокупности обеспечило устойчивый рост прибыли и капитализации компании, делают вывод эксперты.