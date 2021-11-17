МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цены на газ в Европе взлетели после решения регулятора Германии приостановить сертификацию Nord Stream 2 — испугавшись, что это отложит поставки на неопределенный срок, участники рынка начали буквально "сметать" предложенные объемы. Украина при этом продолжает упорствовать в требованиях к США ввести новые санкции против российского трубопровода, видимо, не осознавая, что это ударит, прежде всего, по ней самой. В ФРГ назвали последствия задержки сертификации "Северного потока-2"

"Честно говоря, сейчас нам не хватает газа, и мы не увеличиваем запасы для прохождения зимнего периода… Существует реальная угроза веерных отключений в Европе, если зима будет холодной", — заявил Джереми Веир, исполнительный директор Trafigura Group, во время проведения конференции 16 ноября.

Заявление главы одного из крупнейших сырьевых трейдеров прозвучало после решения Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) приостановить процедуру сертификации Nord Stream 2 в качестве независимого газотранспортного оператора.

"ВНУЧКА" РОССИЙСКОГО "ГАЗПРОМА"

Nord Stream 2 является дочерней компанией "Газпрома" и оператором газопровода "Северный поток — 2", о завершении строительства которого было полностью объявлено 10 сентября этого года. Газопровод состоит из двух ниток мощность 17,5 млрд куб. м/г каждая. Одна нитка полностью готова к началу поставок: после проведения испытаний и пуско-наладочных работ она заполнена газом, давление повышено до рабочего уровня. "Нафтогаз Украины" назвал "трюком" создание "дочки" Nord Stream 2 AG

Приостановка сертификации обусловлена необходимостью проведения реорганизации Nord Stream 2. В соответствии с требованиями законодательства Германии независимым газотранспортным оператором может стать только компания, зарегистрированная в одной из стран ЕС. В настоящее время Nord Stream 2 зарегистрирована в кантоне Цуг Швейцарии, которая не является членом ЕС.

Nord Stream 2 решила не менять регистрацию, а создать дочернюю компанию для управления частью газопровода "Северный поток — 2", которая пролегает в территориальных водах Германии. Если BNetzA сертифицирует Nord Stream 2, как независимого оператора, то это позволит эксплуатировать "Северный поток — 2" на полную мощность, несмотря требования Третьего энергетического пакета ЕС.

ЦЕНА НА ГАЗ УСТРЕМИЛАСЬ К НОВЫМ РЕКОРДА

Решение BNetzA приостановить сертификацию Nord Stream 2 не добавляет оптимизма участникам рынка, поскольку начало поставок по "Северному потоку — 2" откладывается на неопределенный срок. В результате цены на газ в Европе подскочили на 12%. К закрытию торгов на лондонской бирже ICE 16 ноября декабрьский фьючерсный контракт подорожал до 94,2 евро/МВт (свыше $1100/тыс. куб. м). Всем "труба". Зачем немцы ставят палки в колеса "Северному потоку-2"

Ожидается, что ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" — даже одной нитки — приведет к росту предложения газа и снижению цен на энергоносители. В Европе многие участники рынка опасаются, что газ может снова подорожать до рекордного уровня, если предстоящая зима будет такой же холодной и продолжительной как годом ранее.

Во вторник поставки газа из Норвегии сократились на 10% из-за технических проблем, возникших на гигантском — по европейским меркам — нефтегазовом месторождении Troll. Норвегия является вторым после России крупнейшим поставщиком газа на европейский рынок.

Надеяться на увеличение поставок СПГ европейцам также не приходится. Китай намерен увеличить закупки СПГ за рубежом, чтобы не допустить сбои в газоснабжении во время проведения Зимних олимпийских игр, которые состоятся в Пекине. Спрос на СПГ со стороны Китая и других стран Восточной Азии сохранится на высоком уровне.

"Газпром" увеличил экспорт Европу после завершения закачки газа в российские подземные хранилища 8 ноября, но объемы поставок значительно меньше, чем годом ранее. Российская компания не стала бронировать дополнительные транзитные мощности для увеличения прокачки газа через Украину и Польшу

На Западе уверены, что "Газпром" увеличит поставки в Европу только после запуска в эксплуатацию "Северного потока — 2".

"Отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности, чтобы увеличить или хотя бы поддерживать на существующем уровне транзит газа через Украину и Польшу стал причиной обсуждения: насколько такое решение связано с задержкой ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", — говорится в последнем отчете европейского Агентства по сотрудничеству регуляторов в области энергетики.

НЕУГОМОННЫЙ ВИТРЕНКО

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко через Facebook призвал США наложить санкции на дочернюю компанию, которую Nord Stream 2 планирует создать в Германии.

Решение германского регулятора приостановить сертификацию Nord Stream 2 Витренко назвал хорошей новостью, но предупредил, что "Газпром" осуществляет "юридические трюки".

"Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода "Северный поток-2", причем только той его части, которая расположена на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", — написал глава "Нафтогаза Украины" в своем посте в Facebook.

По мнению Витренко, санкции США должны действовать до тех пор, пока Россия не перестанет использовать газ как оружие и не начнёт действовать в соответствии с европейским законодательством.

Киевский режим надеется при помощи США заставить европейцев ограничить поставки российского газа в Европу по трубопроводам, проложенным в обход Украины.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что американская администрация пока не готова сделать вывод, что Россия в настоящий момент использует свои энергетические ресурсы в качестве геополитического оружия.

Сейчас в соответствии с транзитным договором, подписанным в конце 2019 года, "Газпром" поставляет через ГТС Украины 109 млн куб. м/сут. В договоре, который действует до конца 2024 года, предусмотрено условие "качай или плати". Минимальная плата за транзит российского газа составляет $1,27 млрд в год.

Витренко не осознает, что в ответ на санкции США Россия может разорвать договор с "Нафтогазом" и полностью отказаться от поставок газа через Украину. В этом случае киевский режим лишится не только платы за транзит, а столкнется с риском коллапса ГТС Украины — газоснабжение ряда регионов страны станет невозможным.