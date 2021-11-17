МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Постепенный выход России из американского госдолга имеет как экономическую, так и политическую подоплеку. Возможно, наша позиция в этих активах однажды будет полностью закрыта. При этом нужна альтернатива для хранения валютных резервов — а с этим все не так просто, считают опрошенные «Прайм» эксперты. Эксперт: Россия может продолжить снижать вложения в госдолг США

Россия вновь сократила объем вложений в гособлигации США — по данным американского министерства финансов, в сентябре они составляли 3,918 миллиарда долларов, что на 86 миллионов долларов меньше, чем в августе. Тогда показатель оценивался в 4,004 миллиарда долларов, а в июле — в 4,006 миллиардов долларов.

При этом в сентябре доля краткосрочных облигаций составляла 3,7 миллиардов долларов, а долгосрочных — 204 миллиона долларов. Оба показателя также незначительно сократились к августу.

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ

Россия резко сократила вложения в американский госдолг весной 2018 года на фоне введения очередных санкций. Тогда в апреле их объем рухнул почти вдвое, а в мае — втрое к апрельскому уровню. Поступательное сокращение, иногда перемежаемое временным приростом вложений, продолжается и по сей день. "Россия по большому счету избавилась от американских госбумаг в сравнении с тем, что было ранее — а это порядка 100 миллиардов долларов", — отметил эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Байден призвал республиканцев увеличить госдолг США

Не исключено, что наша позиция в данных активах окажется полностью закрытой. Это может произойти, если риск того, что вложения России в госдолг США по той или иной причине заморозят, возрастет до максимума, считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Ковалев.

Но такой сценарий маловероятен — скорее всего, некоторую долю российского госдолга в US Treasuries все же сохранят. Дело в том, что полноценной альтернативы для хранения резервов в валюте пока нет. Выведенные оттуда деньги частично были замещены на золото, евро, юани.

Но ставка на юань привела к потерям, евробонды выгодны лишь отчасти, золота слишком мало, и его покупки на внутреннем рынке в этом году невелики, рассуждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов

ЖЕРТВЫ "СОБАЧЬЕЙ БОЛЕЗНИ"

При этом крупнейшие держатели US Treasuries — по-прежнему Япония и Китай. По словам Короева, Япония продолжает постепенно наращивать свои инвестиции в гособлигации США, тогда как Китай прошел свой пик в 2013-2014 годах перед президентством Трампа. Последний год позиция Китая в районе 1-1,1 триллион почти не меняется. Весьма ощутимо выросли вложения в госдолг США за последний год у Франции и Великобритании. Россия снова сократила вложения в госдолг США

По словам Колташова, в американские госбумаги по-прежнему вкладываются лишь союзники США как в экономическом, так и политическом смысле. Еще во время прошлых кризисов "большая двадцатка" приняла решение поддерживать экономику США, в том числе, за счет своих резервов — якобы это должно было восстановить мировую торговлю. Америка в ответ должна поддерживать их и, как минимум, не развязывать локальные конфликты в разных точках планеты.

"Но США решили, что благодарность — собачья болезнь, и у них ее точно нет. Тех, кто противодействует их намерениям, записывают во враги, и таким странам лучше не иметь с американским долгом ничего общего. Поэтому Россия из него выходит, а Иран и вовсе обходится без него, и в целом неплохо", — рассуждает эксперт.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ХУДШЕГО

Еще один аргумент за американские Treasuries — по-прежнему сильная позиция доллара к прочим валютам. Он обесценивается в товарном выражении, но все равно сильнее евро и иены, не говоря уж о менее весомых конкурентах. Американские бумаги к тому же всегда можно быстро продать, чего нельзя сказать о других активах. Минфин США предупредил об угрозе дефолта во второй половине декабря

По словам Короева, средства, ранее вложенные в US Treasuries, распределены в основном на долларовых депозитах. Но и вложения в доллар — спорная тактика. Нельзя сказать, что экономика США сейчас на подъеме — скорее наоборот, несмотря на позитивную статистику по ВВП

Если считать по критериям XIX века — в золотом выражении, то ВВП США с начала 2000-х годов упал в три раза. "Доллар обесценивается в товарном выражении. Аналогичная ситуация была в 80-х годах прошлого века, но тогда Федрезерв держал двузначную ключевую ставку, что укрепляло нацвалюту. Сейчас сделать этого не могут, поскольку такой ход повлечет за собой корпоративные дефолты и прочие неприятности", — рассуждает Колташов.

НОВЫЙ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

В этой ситуации разумнее исходить из того, что все товары будут дорожать в долларовом эквиваленте, однако сырье, например, нефть, может быть волатильно. Его цена зависит от множества факторов, в том числе, геополитики. Прочие валюты подвержены ослаблению еще сильнее, чем доллар.

По мнению экономиста, в эпоху взаимного недоверия, которая пришла на смену длившемуся с 70-х годов прошлого века "вашингтонскому консенсусу" наиболее выгодным для вложения резервов выглядит золото. Валюту, которую компании получают за продажу сырья и товаров за рубеж, разумно тратить на покупку золота на внутренних и внешних рынках.

Так, например, поступил Иран после жесткой блокировки их активов. У России для этого есть все возможности. В перспективе страны, производящие сырье или иную продукцию, могут создать собственную валюту, обеспеченную золотом. Помимо этого, с пользой можно тратить средства на закупку оборудования для модернизации производства, вкладываться в транспортные или другие инфраструктурные проекты.