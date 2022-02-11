МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. Такое решение позволило ЦБ завершить стимулирующую политику и выйти на "нейтральность", однако регулятор на этом останавливаться не планирует. Эксперт объяснил, что будет после повышения ставки ЦБ

"Подстройка (денежно-кредитных условий — ред.) к повышению ключевой ставки происходит медленнее, чем мы ожидали. Из-за роста инфляции и инфляционных ожиданий мы только сейчас перешли от мягких условий к нейтральным. Сегодняшнее решение будет способствовать переходу денежно-кредитных условий в область жестких", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

ПЕРЕГРЕВ ЭКОНОМИКИ

Российская экономика уже отыграла потери пандемии: растет потребительская и деловая активность, компании показывают высокие прибыли, а безработица находится на историческом максимуме. Однако присутствует и "ложка дегтя" — высокая инфляция, которая на начало февраля составляла 8,8% и может свидетельствовать о нарастающем перегреве экономики.

"Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии. Высокая инфляция сводит на нет все преимущества экономического роста для людей, угрожая их реальным доходам и сбережениям, тем самым снижая уровень жизни", — уверена глава ЦБ.

Регулятор считает, что инфляция в России сейчас находится на пике, но уже в конце первого — втором квартале она пойдет на снижение и к концу года замедлится до 5-6%. При этом Набиуллина отметила, что ЦБ мог бы вернуть инфляцию к 4% уже к концу текущего года, однако ценой такого шага была бы рецессия в экономике и угроза финансовой стабильности страны, поэтому регулятор идет по сбалансированному пути.

"Сбалансированное решение — это постепенная дезинфляция, которая вернет инфляцию к цели, не создавая рисков для устойчивого экономического роста. По нашим оценкам, сбалансированная денежно-кредитная политика предполагает диапазон средней ключевой ставки в 9–11% годовых в этом году, 7,5–9% — в следующем и 5–6% — в 2024 году", — подчеркнула председатель Банка России.

Вместе со снижением среднегодового уровня ключевой ставки в следующем году произойдет и замедление инфляции до 4% к концу 2023 года. При этом в середине 2023 года российская экономика вернется к траектории сбалансированного роста. Глава Центробанка заявила о пике инфляции в России

СТАЛЬНАЯ РИТОРИКА

Банк России в этот раз не стал менять сигнал по своим будущим шагам: по-прежнему допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Однако риторика главы ЦБ в пятницу была более "ястребиной" нежели осенью или в декабре.

Цикл ужесточения денежно-кредитной политики, по ее словам, пока не завершен. При этом если еще осенью Набиуллина не видела необходимости повышать ключевую ставку до двузначного уровня, то сегодня регулятор поменял свою позицию. "Мы поменяли свое видение по траектории ключевой ставки по сравнению с прошлым годом… на этот год мы даем прогноз среднегодовой ключевой ставки 9-11%, то есть среднегодовая ставка может достигнуть двузначных цифр", — сообщила глава ЦБ.

Более жестко Банк России стал подходить и к своим шагам на заседаниях. Обычно регулятор рассматривает целый набор решений, но в эту пятницу "на столе" было всего два варианта — 1 и 1,5 процентного пункта. Выбор в пользу более мягкого шага Набиуллина объяснила наличием неопределенности и желанием сохранить "гибкость реакции денежно-кредитной политики на меняющиеся обстоятельства и поступающие данные".

Однако, подчеркнула председатель Банка России, все более стандартным в текущих условиях Банк России считает шаг в 1 процентный пункт.

"Сейчас в текущих условиях 100 базисных пунктов – это менее нестандартный шаг, чем мы считали раньше. И вполне возможно, что нам такого уровня шаги придется принимать. Еще раз подчеркну, что сегодня мы рассматривали не только 100 базисных пунктов, но и 150 базисных пунктов", — указала она.

Текущая ситуация заставляет ЦБ подумать над возможностью повышения диапазона "нейтральности" ключевой ставки, при котором инфляция будет оставаться на целевом уровне, а темпы роста экономики будут соответствовать потенциальным. Пока регулятор оценивает его в 5-6%, однако он может сдвинуться сдвинуться под изменением страновой премии и оценки нейтрального уровня мировых ставок.

В результате последующая нормализация денежно-кредитной политики в значительной мере будет определяться скоростью снижения инфляционных ожиданий и ослабления проинфляционных факторов со стороны предложения, отметила Набиуллина. Пока инфляционные ожидания находятся на повышенном уровне: в январе они составляли 13,7%. "Мы будем действовать исходя из поступающей информации, но на сегодняшний день склонны полагать, что снижение ставки будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в течение последнего года", — заключила Набиуллина. Банк России не исключил роста ключевой ставки до двузначного уровня

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Ставка вернется к двузначным значениям уже весной, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Так, управляющий директор рейтинговой службы НРА ждет, что это произойдет в марте, когда ЦБ повысит ставку на 0,75-1 процентный пункт — до 10,25-10,5% годовых. Экономист Газпромбанка Павел Бирюков также прогнозирует шаг Банка России в марте до 10,5% годовых.

"ЦБ своим прогнозом оставляет для себя свободу маневра: при реализации благоприятного сценария — пика инфляции сейчас и ее спада с весны — ЦБ сможет обойтись повышением ставки на 1-1,5 в марте-апреле", — считает главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Он добавил, что при более устойчивой инфляции повышений ставки может потребоваться больше. Такие же ожидания по повышению ставки в марте-апреле и у директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева.

В то же время главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ждет, что в марте ЦБ ограничится своим стандартным шагом в 0,25 процентного пункта. По его словам, в отсутствие внешних шоков не исключено, что на этом цикл ужесточения монетарной политики может быть завершен.

Однако с таким прогнозом не согласен старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин: по его прогнозу, в первой половине этого года ставка может быть повышена до 10–11%. А Гришунин и вовсе ждет, что пик ключевой ставки в 2022-2023 годах может составить 12-12,5%.

Перейти к снижению ставки при благоприятном инфляционном фоне ЦБ сможет уже этой осенью, поделились ожиданиями аналитики НКР. "Однако даже в случае реализации наиболее благоприятного сценария, когда годовой индекс потребительских цен составит менее 6,5%, ключевая ставка вряд ли будет снижена до сопоставимых значений. Вероятнее всего, Банк России сохранит положительный разрыв между инфляцией и ставкой порядка 1-1,5 процентного пункта, стремясь добиться длительной ценовой стабильности и выхода на целевой показатель инфляции в 4%", — заключили они.