МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Если в девяностые годы прошлого века признаком благополучия для большинства россиян были стодолларовые банкноты под матрасом, то сейчас в адрес такой заначки все чаще звучит слово "токсичность". То же коснулось валютной "кубышки" России: после заморозки российских резервов их главные хранители — Минфин и Центробанк — начали искать способы прожить без доллара и евро. О том, возможно ли полностью уйти от валют недружественных стран и как укрепить позиции нашего рубля на мировой арене — в материале агентства "Прайм". Россия помогла Китаю сделать то, чего не смогла Америка

ОСЬ ЗАВИСИМОСТИ

Определенные подвижки в этом вопросе уже есть: российские экспортные компании ведут переговоры и уже заключают некоторое количество контрактов в нацвалютах. На прошедшем на этой неделе Восточном экономическом форуме были подписаны контракты в юанях, рупиях, вонгах и других валютах. Однако пока, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов, о независимости российской экономики от доллара говорить рано: цены на нефть и газ считаются в долларах и частично в евро, поэтому даже расчеты в нацвалютах, например, в юанях, проходят конвертацию через эти две резервные денежные единицы.

В целом отказ от них сопряжен для России с рядом объективных трудностей. Приверженность большинства стран мира торговле в резервных валютах показывает, что они эффективны, удобны и безопасны, считает преподаватель бизнес-практики Школы управления "Сколково" Владимир Коровкин. По его мнению, сейчас процесс ухода во взаиморасчетах от доллара и евро может пройти с минимизацией каких-либо потерь, а о выигрыше и вовсе говорить рано.

"Работать с большим количеством национальных валют технически неудобно. Каждая конвертация несет потери: вы продали в Индию, а хотите купить в Бразилии, вряд ли у вас получится напрямую обменять рупии на реалы и в результате возникнут две комиссии. Плюс трудозатраты на оформление операций", — приводит пример Коровкин.

Другая проблема, которую предстоит решить властям — равновесие торгового баланса стран. Он необходим для эффективного расчета в нацвалютах. "При возникновении дисбаланса интересы сторон становятся диаметрально противоположны: стране с положительным сальдо выгодно платить в чужой валюте, стране с отрицательным — в своей", — пояснил он.

Не стоит забывать о том, что дедолларизация в России сейчас носит вынужденный характер. Поэтому она происходит некомфортно и даже болезненно для всех экономических субъектов.

ПЛЮСЫ ЖИЗНИ БЕЗ ДОЛЛАРА

Но есть и позитивные моменты. По мнению Виталия Манжоса, старшего риск менеджера "Алго Капитал", эта тенденция подразумевает сокращение оттока капитала из страны (возможно, временное) и увеличение объемов сбережений населения и компаний в рублях. "В конечном итоге это должно способствовать оживлению секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос и развитию отечественного финансового рынка", — рассуждает эксперт.

Кроме того, отказ от использования доллара и евро в расчетах с недружественными странами стал фактором укрепления российского рубля. "Дедолларизация привела к сильному укреплению курса рубля. Это значит, что стоимость многих импортных товаров для российских потребителей и компаний должна оставаться доступной", — добавил он. Несчастливы вместе: доллар и евро сблизились, но это не к добру

Устойчивая национальная валюта увеличивает ее привлекательность у инвесторов. В страны с низкой инфляцией и стабильным курсом валюты они вкладываются охотнее.

По мнению Оганезова, то, что часть расчетов перешла в национальные валюты без принудительной конвертации в доллары или евро, носит также позитивный характер для российской внешней торговли. Он также напомнил, что многие страны активно ведут работу по созданию своих цифровых валют и урегулированию операций и расчетов в криптовалюте. В частности, Банк России работает над созданием цифрового рубля, а Китай уже тестирует цифровой юань.

Конечно, уход от самых распространенных в мире валют в первое время сделает бизнес несколько сложнее, но не критично. И здесь тоже речь может идти в первую очередь о минимизации потерь. Со временем же, по мере перестройки существующих и развертывания новых деловых связей ситуация может измениться к лучшему.

БЛОКАДЫ НЕ БУДЕТ

Впрочем, в ближайшее время полный отказ от долларов и евро в России не прогнозируется, да и цели такой никто не ставит. Но сейчас со стороны российской экономики эти валюты стали токсичными. Государство при этом не планирует запрещать россиянам отказываться от таких активов. Наоборот: когда активы, принадлежащие россиянам, оказались заморожены, ЦБ и Минфин начали вести работу на разблокировку этого имущества.

В частности, на Московском финансовом форуме представители финансового ведомства говорили о том, что прорабатывают варианты возврата активов россиян их владельцам. По словам замминистра финансов Моисеева, если вернуть эти деньги в страну, их вложат в нашу экономику, что пойдет на пользу всем.

Так что в каком-то виде, как минимум, электронном, но доллары и евро все равно будут присутствовать и дальше. "И ничего ужасного здесь нет — это нормальная ситуация для любой рыночной экономики, пусть и с оговорками", — резюмировал представитель Total Research. Очень сложно представить реальный апгрейд обихода валют при полном отказе от двух самых популярных мировых валют.